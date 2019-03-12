С-400: символ непослушания на Ближнем Востоке

Российские комплексы ПВО постепенно становятся самостоятельным фактором в ближневосточном регионе, причём задолго до своего фактического появления в арсеналах местных армий. И если дипломатическая склока между США и Турцией неплохо отображена в российских СМИ, то саудовско-катарскому сюжету внимания отводят значительно меньше.Итак, суть конфликта такова. Посмотрев на пример Анкары, Эр-Рияд и Доха в разное время также изъявили желание приобрести С-400 для усиления собственной сети ПВО. Причём, по сообщениям российских СМИ, ещё во время визита саудовского короля Салмана в Москву осенью 2017 года было достигнуто обобщённое соглашение о поставках комплексов Эр-Рияду. Катарцы же лишь обещали «подумать».В современном мире покупка таких вещей, как системы ПВО и авиация, являются вопросом политическим и свидетельством лояльности той или иной стороне. В период холодной войны Турция, Саудовская Аравия и Катар закупали исключительно американское или европейское (из не социалистической части европейского континента, естественно) вооружение. Однако нынешняя эпоха куда сложнее, и многие сателлиты пытаются играть самостоятельные роли. Кто-то всерьёз, рассчитывая на позиции регионального лидера. Кто-то лишь для того, чтобы, сыграв на самом краю, дороже такую «самостоятельность» продать.Занимательные пляски вокруг «куплю – не куплю» С-400 внезапно стали частью такой политики. Хотя ровно такой же сюжет имел все шансы возникнуть и по любому другому поводу.Гипотетическая саудовская сделка по С-400, даже уже будучи подписанной, может быть легко расторгнута Эр-Риядом с выплатой неустойки. Предпосылки для такого политического кульбита уже имеются. Так, по информации Уитни Уэбб (Whitney Webb) из mintpressnews.com, сам Пентагон готов субсидировать почти на 1 млрд. долларов покупку аль-Саудами знаменитого THAAD при условии, что те откажутся от С-400. Журналистка с возмущением указывает на очевидный факт, что американские налогоплательщики таким образом оплачивают покупку зенитных комплексов мало того что иностранному государству, так ещё и государству отнюдь не бедному.При этом Саудовская Аравия категорически не в восторге от того, что С-400 могут появиться у соседнего Катара. По отдельным сообщениям СМИ, дошло чуть ли не до прямых угроз. Так или иначе, но Доха ответила на обвинения Эр-Рияда тем, что, мол, сама будет решать, какие системы ПВО-ПРО покупать или не покупать, основываясь на своём суверенном праве. Весьма вероятно, что при таком давлении российские ПВО могут купить просто из принципа и чтобы досадить нелюбезным саудовским соседям.Не надо питать иллюзий: ни Саудовская Аравия, ни Турция, ни Катар не перестанут быть союзниками Вашингтона, хотя ориентированы они на разные группировки в американской элите. Тем не менее, С-400 странным образом превратился в маленький символ непослушания для больших правителей. Можно себе позволить при наличии должных финансовых возможностей и политической воли…Для Соединённых Штатов ближневосточные страсти по С-400 стали головной болью не как военная или имиджевая страшилка, но как удар по престижу и заказам для американского ВПК. Если допустить приобретение С-400 Саудовской Аравией, то следующими заказчиками могут стать Египет или Пакистан. Та ещё пощёчина, особенно применительно к девизу нынешнего президента США "Покупай американское".Возникает парадоксальная, почти анекдотичная ситуация. Фактические позиции РФ в регионе не особенно усиливаются, но шума в англоязычной прессе о «новом хозяине региона» стало заметно больше.В плюс или минус сыграет шумиха интересам России? Это станет ясно лишь по прошествии некоторого времени.