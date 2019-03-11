Подвиг офицера-вертолётчика
Профессия летчика привлекает многих, но чтобы ее освоить, требуются годы упорной работы. Первый самостоятельный полет у учеников авиационного училища происходит на третьем курсе, после серьезной подготовки.
Пилот-вертолетчик экстра-класса Валентин Анатольевич Падалка с детства мечтал связать свою жизнь с авиацией и упорно к этому шел. Своей историей Валентин Анатольевич поделился в рамках участия в патриотическом фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто», рассказывающем о Героях России и Советского Союза и участниках боевых действий из разных регионов страны. Проект создан Благотворительным фондом «Память Поколений» с целью формирования современного образа героя в обществе.
Валентин Падалка начал свое знакомство с авиацией на занятиях в аэроклубе ДОСААФ в Ростове-на-Дону, после чего прошел обучение в Богодуховском учебном авиационном центре ДОСААФ, а в возрасте двадцати лет экстерном закончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков.
В Вооруженных силах с 1978 года. В течение двух лет он участвовал в боевых действиях в Афганистане в провинции Баграм, где был командиром вертолетного звена и совершил 650 боевых вылетов. После – участвовал в спасательных операциях после крупных землетрясений и наводнений, вылетал в «горячие точки».
Свой главный подвиг Падалка совершил в 1993 году – тогда он проявил невероятное мужество в спасательной операции по освобождению школьников в Ростове-на-Дону, захваченных в заложники группой террористов во главе с Мусой Алмамедовым. Вооруженные преступники проникли в здание школы и захватили 17 человек, 15 из которых были детьми. Террористы перевезли заложников в аэропорт и потребовали 10 млн долларов и вертолет для перелета в Чечню. Пилотировать вертолёт вызвались командир ростовской вертолетной эскадрильи Валентин Падалка и штурман Владимир Степанов.
На протяжении трех дней Валентин и его товарищ вели переговоры с преступниками, которые периодически стреляли по зданиям аэропорта. Когда деньги были переданы группе террористов, а заложники освобождены, летчики подняли вертолет в воздух. Валентин Падалка сумел убедить террористов, что он готов "продать Родину и за часть выкупа доставит их в нужное место". Преступники поверили летчику и даже поделились с ним своими планами, отметив на карте точку, где их будет ждать машина. Рискуя своей жизнью, Валентин сымитировал потерю управления и совершил посадку у Махачкалы, где он передал координаты места высадки террористов, в результате чего преступников задержали.
В 1994 году подполковнику авиации Валентину Падалке было присвоено звание Героя РФ. На этом его подвиги не закончились: летчик продолжал защищать Родину, и ушел в запас только в 2003 году. Сегодня он работает летчиком-испытателем вертолетов на заводе «Роствертол».
Пилот-вертолетчик экстра-класса Валентин Анатольевич Падалка с детства мечтал связать свою жизнь с авиацией и упорно к этому шел. Своей историей Валентин Анатольевич поделился в рамках участия в патриотическом фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто», рассказывающем о Героях России и Советского Союза и участниках боевых действий из разных регионов страны. Проект создан Благотворительным фондом «Память Поколений» с целью формирования современного образа героя в обществе.
Валентин Падалка начал свое знакомство с авиацией на занятиях в аэроклубе ДОСААФ в Ростове-на-Дону, после чего прошел обучение в Богодуховском учебном авиационном центре ДОСААФ, а в возрасте двадцати лет экстерном закончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков.
В Вооруженных силах с 1978 года. В течение двух лет он участвовал в боевых действиях в Афганистане в провинции Баграм, где был командиром вертолетного звена и совершил 650 боевых вылетов. После – участвовал в спасательных операциях после крупных землетрясений и наводнений, вылетал в «горячие точки».
Свой главный подвиг Падалка совершил в 1993 году – тогда он проявил невероятное мужество в спасательной операции по освобождению школьников в Ростове-на-Дону, захваченных в заложники группой террористов во главе с Мусой Алмамедовым. Вооруженные преступники проникли в здание школы и захватили 17 человек, 15 из которых были детьми. Террористы перевезли заложников в аэропорт и потребовали 10 млн долларов и вертолет для перелета в Чечню. Пилотировать вертолёт вызвались командир ростовской вертолетной эскадрильи Валентин Падалка и штурман Владимир Степанов.
На протяжении трех дней Валентин и его товарищ вели переговоры с преступниками, которые периодически стреляли по зданиям аэропорта. Когда деньги были переданы группе террористов, а заложники освобождены, летчики подняли вертолет в воздух. Валентин Падалка сумел убедить террористов, что он готов "продать Родину и за часть выкупа доставит их в нужное место". Преступники поверили летчику и даже поделились с ним своими планами, отметив на карте точку, где их будет ждать машина. Рискуя своей жизнью, Валентин сымитировал потерю управления и совершил посадку у Махачкалы, где он передал координаты места высадки террористов, в результате чего преступников задержали.
В 1994 году подполковнику авиации Валентину Падалке было присвоено звание Героя РФ. На этом его подвиги не закончились: летчик продолжал защищать Родину, и ушел в запас только в 2003 году. Сегодня он работает летчиком-испытателем вертолетов на заводе «Роствертол».
- Автор:
- Дмитрий Долгов
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