Что представила РФ на выставке IWA OutdoorClassics в Нюрнберге
С 8 по 11 марта 2019 года в выставочном центре города Нюрнберга (Германия) проходила международная выставка охотничьего и спортивного оружия, средств самообороны и товаров для активного отдыха - IWA OutdoorClassics 2019. Более 1500 участников показали на выставке свои образцы производимой продукции.
Среди российских новинок можно выделить продукцию компании «Спецвоенпром» (торговая марка «5.45 DESIGN»). Это один из ведущих российских производителей специальной амуниции и снаряжения для правоохранительных органов и подразделений спецназа Российской Федерации и стран Таможенного союза.
Были представлены комплекты снаряжения:
«Барс» - зимний набор (диапазон температур от -10°C до -30°C)
«КАРАКУРТ» - боевой комплект для жаркого климата (диапазон температур + 25C ° и выше)
«Манул» - изолированный набор Softshell (диапазон температур от +10 до -20 по Цельсию)
Также российскими производителями была представлена новинка (от компании EDgun), которая специализируется на создании и производстве пневматического оружия различных типов. Оружие производства EDgun хорошо известны не только в России.
Речь идёт о Matador R5M, новой винтовке, которая получила обновлённые технологические решения в отличие от предыдущих моделей.
Корпус винтовки выполнен из цельного куска алюминия. Новый саундмодератор большего объёма, но сохраняющий оригинальную длину. Передний взвод. Рабочее давление - 300/120 бар. Калибр - .177 / .22 / .25 Количество выстрелов на одну заправку: 4,5 / .177 - 60 - 80; 5,5 / .22 - 50 - 70; 6.35 / .25 - 40 - 50.
Выставка в Нюрнберге вызвала широкий интерес, в том числе у ценителей спортивных вариантов стрелкового оружия и почитателей современной эргономичной амуниции.
Среди российских новинок можно выделить продукцию компании «Спецвоенпром» (торговая марка «5.45 DESIGN»). Это один из ведущих российских производителей специальной амуниции и снаряжения для правоохранительных органов и подразделений спецназа Российской Федерации и стран Таможенного союза.
Были представлены комплекты снаряжения:
«Барс» - зимний набор (диапазон температур от -10°C до -30°C)
«КАРАКУРТ» - боевой комплект для жаркого климата (диапазон температур + 25C ° и выше)
«Манул» - изолированный набор Softshell (диапазон температур от +10 до -20 по Цельсию)
Также российскими производителями была представлена новинка (от компании EDgun), которая специализируется на создании и производстве пневматического оружия различных типов. Оружие производства EDgun хорошо известны не только в России.
Речь идёт о Matador R5M, новой винтовке, которая получила обновлённые технологические решения в отличие от предыдущих моделей.
Корпус винтовки выполнен из цельного куска алюминия. Новый саундмодератор большего объёма, но сохраняющий оригинальную длину. Передний взвод. Рабочее давление - 300/120 бар. Калибр - .177 / .22 / .25 Количество выстрелов на одну заправку: 4,5 / .177 - 60 - 80; 5,5 / .22 - 50 - 70; 6.35 / .25 - 40 - 50.
Выставка в Нюрнберге вызвала широкий интерес, в том числе у ценителей спортивных вариантов стрелкового оружия и почитателей современной эргономичной амуниции.
- Использованы фотографии:
- https://www.iwa.info
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