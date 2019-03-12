Как Деникин давал США советы по борьбе с СССР

Я не приемлю ни петли, ни ига. Верую и исповедую: свержение советской власти и защита России.

Генерал Антон Деникин, один из самых выдающихся представителей Белого движения, часто рассматривается в отечественной истории как исключительный патриот своего Отечества, не предавший его в годы Второй мировой войны.Действительно, на фоне Краснова и Шкуро, Штейфона и Семенова, которые служили немцам и японцам, Деникин выглядит весьма выгодно. Ведь он не только не примкнул к другим русским коллаборационистам, но и открыто выступил против гитлеровской Германии. Он не скрывал своей позиции и сразу же отказал гитлеровцам, а затем и власовцам, приходившим к нему, в любом сотрудничестве.В качестве свидетельства патриотизма Деникина приводится и тот факт, что он повесил у себя дома карту Советского Союза и отмечал на ней продвижение Красной Армии, радовался ее победам. И это при том, что генерал всегда был самым ярым противником большевизма. Просто Сталина Деникин считал «меньшим злом» по сравнению с Гитлером. Известен ответ белого генерала на комментарий о событиях на фронте:В 1944 году, когда Красная Армия уже выбросила гитлеровских захватчиков с территории Советского Союза и начинала освобождение Восточной Европы, Деникин приветствовал подвиг «русского солдата», который освобождал народы от «гитлеровской чумы». И не менее рьяно клеймил всех тех белых эмигрантов, кто сотрудничал с гитлеровцами.Но не все было так просто с позицией бывшего лидера Белого движения. Деникин никогда не испытывал особых симпатий к Германии, но зато он всегда ориентировался на Англию, Францию, США, в которых и видел силу, способную «спасти Россию от большевизма». Поэтому когда в 1945 году Великая Отечественная война завершилась победой над гитлеровской Германией, тут же и исчезла вся симпатия генерала к Советской России. Впрочем, рассуждать о том, как быть с Россией и советской властью Деникин начал еще во время войны.Уже в 1944 году, когда советские солдаты под командованием советских маршалов добивали гитлеровцев на фронтах в Восточной Европе, пожилой генерал призывал задуматься над послевоенным обустройством России. Ведь свержение советской власти, по мнению Деникина, должно было стать следующим пунктом после разгрома гитлеровской Германии. Первым делом он выступал категорически против любого возможного сотрудничества западных стран с Советским Союзом, поскольку видел в этом многочисленные риски для мира в целом и для русской эмиграции в частности. Кстати, из Франции в США Деникин перебрался именно по той причине, что опасался быть выданным Советскому Союзу, хотя вопрос об этом никогда не стоял и даже и не поднимался советской стороной.Летом 1946 года 73-летний генерал Антон Иванович Деникин, который к тому времени проживал в США, обратился с письмом к президенту США Гарри Трумэну. В нем Антон Иванович Деникин вернулся к старому и избитому вопросу, который он несколько позабыл во время войны – к противостоянию большевизму. «Патриот» Антон Иванович изложил в письме свои рекомендации Западу по сдерживанию Советского Союза и его политической экспансии в Европе и мире в целом. То есть, гитлеровцам генерал в сотрудничестве отказал, но как только Германия оказалась поверженной, он сразу же превратился в добровольного консультанта США по вопросам противостояния Советскому Союзу.В борьбе против Советского Союза, полагал Деникин, нельзя повторять ошибку Адольфа Гитлера – пытаться завоевать Россию. Бескрайние просторы России и ее многочисленное и патриотичное население не позволят никакому врагу осуществить эту цель. Поэтому, как считал Деникин, Советский Союз должен быть уничтожен посредством внутренней борьбы – государственного переворота, развенчания «культа личности» Сталина. Что касается США, то они должны гарантировать России территориальную целостность после победы над большевизмом.В качестве немаловажного фактора успеха антисоветских предприятий Деникин выделял необходимость отсутствия среди борцов с большевизмом Англии и соседних с СССР государств. Ведь с Японией, Турцией, Польшей Россия много воевала, эти страны всегда воспринимаются как явные противники. Что касается Англии, то русские на протяжении многих столетий относятся к ней с недоверием и это тоже объясняется теми многочисленными кознями, которые англичане строили против государства российского на протяжении веков.Как трогательна, право, забота генерала Деникина об успехе США в борьбе против Советского Союза! И какие рекомендации он дает! Анализирует обстановку, беспокоится о том, чтобы США борьбу не проиграли, просит не расчленять Россию после ее поражения.Далее в письме Деникин приводит целый список рекомендуемых им мер по борьбе с Советским Союзом. Каждая из этих мер весьма показательна. Так, во-первых, генерал ратовал за тесное сотрудничество «между англоговорящими державами». Он призывал американцев, англичан, канадцев не поддаваться на «советские провокации», не ссориться между собой, а сплотиться для защиты Франции и Италии от «коммунизации».Это не был пустой совет – в послевоенные годы влияние коммунистических партий в Италии и во Франции было очень велико, США чувствовали опасность прихода коммунистов к власти в этих странах. Если бы это случилось, фактически вся континентальная Европа оказалась бы под контролем Советского Союза. И генерал Деникин боялся этого не меньше, а может и больше, чем американцы, раз так беспокоился о судьбе Франции и Италии.Второй важнейшей мерой, которую следовало, по мнению Деникина, предпринять против Советского Союза, был отказ от предоставления любых кредитов со стороны США или Великобритании до тех пор, пока Москва не даст «абсолютных гарантий прекращения всякой военной, политической и пропагандистской агрессии».Деникин считал, что Сталин направит все силы на возрождение военной мощи, а вот продовольственные проблемы попытается решать за счет западных стран. И поэтому необходимо отказывать СССР в любых финансовых вливаниях. Таким образом, Деникин считал вполне возможным сценарием оставить разоренный четырехлетней страшной войной Советский Союз без иностранной помощи. И не беспокоило генерала, как будут жить простые советские, если угодно – русские люди.Третьим пунктом Деникин советовал немедленно прекратить «политику умиротворения» западных держав в отношении Советского Союза, которую он называл оппортунистической и рассматривал как очень опасную, дискредитирующую западные правительства и подрывающую их влияние на собственные народы.Деникин считал, что США не должны забывать уроки Второй мировой войны и делать из них соответствующие выводы. Самый главный вывод – ни в коем случае не превращать войну против большевизма в войну против России, иначе произойдет тоже самое, что произошло во время нападений на Россию Польши, Швеции, Наполеона, Гитлера.В связи с этим Деникин советовал американцам дать населению СССР понять, что борьба ведется не с ним, а только лишь с большевистской властью. Интересно, что саму возможность войны против России Деникин не отвергал, он был готов к жертвам среди русского народа, без которых не обошлась бы ни одна война.Что касается участия в антибольшевистской борьбе Великобритании, то Деникин, как уже сообщалось выше, относился к этому критически, но отнюдь не из-за собственной нелюбви к англичанам. Напротив, Деникин был явным англофилом, но он опасался, что чрезмерная роль Лондона способна отвратить от антибольшевистского движения его потенциальных сторонников, поскольку Англия исторически воспринимается почти всеми русскими как один из главных соперников России. Если англичане и смогут принимать участие в антибольшевистской борьбе, то только после того, как восстановят к себе доверие антибольшевистских кругов.Как следует из текста письма, Деникин вполне допускал возможность иностранной оккупации русских земель. Более того, он еще и подчеркивал, что численность коалиционных войск иностранных держав, находящихся на территории России, должна быть ограниченной, а их передвижение по российской территории осуществляться в соответствии с интенсивностью действий собственно российского народа против большевистской власти.Но при этом он подчеркивал, что Запад должен сразу же установить на оккупированных территориях русское самоуправление, чтобы у русских не создавалось ощущения захвата их земель иностранными интервентами. Центральная власть в оккупированной России, по мнению Деникина, должна была комплектоваться российскими гражданами, возможно с привлечением отобранных эмигрантов. Ни в коем случае, советовал Деникин, нельзя допускать к участию в военной администрации представителей стран, соседствующих с Россией и имеющих с ней сложные взаимоотношения.Таким образом, 73-летний генерал, находясь на исходе жизни, по прошествии 25 лет после окончания Гражданской войны в России, не изменил свою позицию и по-прежнему считал иностранную военную интервенцию на территорию страны вполне допустимой и даже желательной. О каком патриотизме в данном случае можно говорить?Наиболее оптимальным вариантом развития событий Деникин счел внутренний государственный переворот в Советском Союзе. По мнению белого генерала, Сталин за годы своего правления уничтожил или нейтрализовал всех вероятных противников и конкурентов. Затем он развил культ собственной личности, который и стал главным фундаментом его режима. Если в СССР произошел бы государственный переворот, рассуждал Деникин, то он неизбежно привел бы не только к персональным изменениям во власти, но и к масштабным политическим переменам.Свое письмо Деникин завершил тезисом, что присутствие миролюбивой и (ключевой момент) дружественной странам Запада России позволит восстановить гармонию и равновесие в мировой политике. С освобождением России от большевизма Деникин связал и общее искоренение «коммунистической чумы» в мире.Таким образом, письмо, написанное генералом на исходе своего жизненного пути и отражавшее его собственные соображения, фактически и так повторяло стратегический курс Вашингтона и Лондона на ослабление и разрушение советского государства. Понимая, что военным путем победить Советский Союз не удастся, западные державы, начиная с 1946 года, взяли линию на внутреннее разрушение советской страны. Поощрение антисоветских сил, разжигание национализма и сепаратизма, дискредитация любых достижений советского народа и советской страны – вот лишь часть из тех мер, которые предпринимали США и Великобритания, а также их союзники и сателлиты, против Советского Союза.В конечном итоге, как показала история, и западные стратегические планы, и генерал Деникин в одном оказались правы – советскую страну уничтожили внутренние процессы, которые активно поддерживались как раз Западом. Именно США и другие страны Запада сыграли важнейшую роль сначала в максимальном ослаблении военной, политической, экономической мощи СССР в годы «перестройки», в социокультурном разрушении советского общества и его уклада, а затем поспособствовали полному распаду советского государства.Генерал Деникин, проживший большую жизнь, обладавший немалым жизненным опытом, к своим 73 годам так и не смог (или не захотел?) понять, что Запад никогда не был и не будет России другом. И если дать возможность Западу вмешаться в российскую политическую жизнь, то это приведет лишь к катастрофическим для российской государственности последствиям.Расчленение России, против которого предостерегал Деникин американцев, как раз и было тем, что выгодно и Вашингтону, и Лондону. Обратиться к Трумэну с просьбой воздержаться от действий по развалу России – это как обратиться к волку с призывом отказаться от поедания мяса. Понимал ли это Деникин? Сложно сказать. Но дальнейшие события в истории нашей страны показали всю абсурдность подобных убеждений.