Итоги боя с ВВС Пакистана могут увеличить долю РФ на рынке вооружений Индии

Да, длительное время на индийском рынке преобладали оружейные поставки из Советского Союза и Российской Федерации. Сегодняшнее снижение процента поставок можно назвать естественным процессом. Дело в том, что руководство Индии попросту заинтересовано в диверсификации поставок вооружений. Они хотят получать оружие не только из России. Это решение Нью-Дели понятно, так как к ориентированности Индии на российские поставки очень, скажем так, ревниво относятся представители Великобритании, Франции, Соединённых Штатов Америки. Тут же нужно понимать, что эти страны зачастую выдвигают Индию экономические и политические претензии в рамках сотрудничества.

Как уже сообщалось в одной из утренних новостей на «Военном обозрении», Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал очередной доклад, в котором рассказывается об объёмах торговли оружием . Среди прочего, внимание на себя обратило заявление о том, что за последние пять лет экспорт российских вооружений в Индию упал на 42 процента. В связи с озвученными SIPRI данными «ВО» попросило эксперта прокомментировать ситуацию с потерей Россией существенной доли на индийском рынке.Свой комментарий по поводу того, может ли Россия вернуть утерянные позиции по вооружениям на рынке Индии, даёт человек, который сам в своё время занимался вопросами военно-технического сотрудничества с Индией –По словам эксперта, здесь важно учитывать не только исторические факторы российско-индийских отношений, но и сегодняшние реалии.Генерал-майор Михаил Макарук:По словам Макарука, индийское руководство вынуждено идти на сохранение определённого баланса, чтобы при этом сохранять и свой международный вес при решении тех или иных проблем.Эксперт отметил, что примером давления на Индию является её «нерешительность» в вопросе реализации программы совместного истребителя пятого поколения FGFA.На самом деле, последние события, которые связаны с воздушным боем между самолётами ВВС Индии и ВВС Пакистана могут в некотором плане изменить ситуацию на индийском рынке. Так, ранее в Индии прозвучало мнение о том, что нет никакого смысла заниматься локализацией производства американских F-16 в стране, если эти самолёты можно сбить далеко не высокотехнологичной ракетой класса «воздух-воздух» ещё советской разработки. В то же время в Индии отметили функционал российского истребителя Су-30, производство которого ведётся в том числе и на индийской территории – для нужд ВВС Индии. Су-30, как ранее утверждалось в СМИ Индии, не только ушёл от ракет AIM-120 AMRAAM, но и смог сбить одну из них. Этот фактор может сыграть для Индии свою важную роль в новом повышении доли российских вооружений.