Литва собирается строить военные городки. Население уже подобрали
Пока европеизированные литовцы, следуя западному тренду, не могут нарадоваться на столичного мэра Ремигиюса Шимашюса, «впервые в истории» посетившего ночной клуб для представителей ЛГБТ-сообщества, в информационном поле появилась куда более возбуждающая новость. Для мощной литовской армии, которая одновременно с братьями по идеологии из Латвии, Эстонии и Украины уже который год сдерживает «русские орды» бронетанковых бурят, построят аж три новеньких военных городка.
Располагаться будущие объекты будут в Вильнюсском, Шилальском районах и в Шяуляе. При этом стройку века по-литовски планируют осуществить, внимание, с привлечением частных инвестиций. Переговоры с потенциальными инвесторами будут проходить в 2019–2020 годах, а договор о партнерстве на 15 лет планируется подписать в конце 2020 года. Совокупные инвестиции власти рассчитывают довести до 126 миллионов евро. В рамках поиска этих самых инвесторов литовские власти даже будут стараться привлечь иностранные инвестиции, а строить эти архитектурные чудеса поручат не только литовским компаниям, но и иностранцам. Эх, как бы им на «ордынскую» фирму не напороться…
В этих сладостных фантазиях надеются на участке в 10 гектаров в Шилальском районе, участке в 17 гектаров в Вильнюсском районе и на участке в 8 гектаров в Шяуляе построить казармы, столовые, штабные помещения, автостоянки, склады, гаражи, заправочные станции, спортивные площадки и так далее.
В этой новости прекрасно всё. Можно даже опустить маленькую деталь о численности вооружённых сил Литвы, которая варьируется в рамках 11-12 тысяч, включая матёрых «морских волков» из ВМС, водящих по морю-океану немецкие тральщики, самому молодому из которых стукнуло уже 62 года.
Во-первых, возникает разумный вопрос: откуда возникла столь острая необходимость в столь трудный для Литвы экономический период строить для потешных войск новые городки? И где вообще обитали их защитники всё это время? Оказывается, всё это время литовские военнослужащие жили под крышами, возведёнными ещё кровавым советским Мордором. Видимо, за тридцать лет советская инфраструктура окончательно пришла в скотское состояние, да к тому же как можно бороться с восточными «ордами» под крышей того, что эти самые «орды» и построили?
Во-вторых, автор, конечно, не самый ясный экономический ум современности, но даже ему понятно, что инвестиции – это вложение в тот или иной проект капитала с целью получения прибыли. Какую же прибыль можно получить из военного городка, характеризующегося известной степенью закрытости ввиду режимности объектов? Но партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть».
В-третьих, кого же конкретно планируют разместить в новых городках? Как известно, чем меньше клоп, тем более стойкий и оригинальный запах он издаёт. Поэтому различные громкие, как может показаться, имена в литовской армии раздают чуть ли не каждому подразделению. В 2013-м году Вильнюс до того начал важничать на этнонимической ниве, что в рамках структурной реформы армии решил ввести новые наименования для уже существующих подразделений. Так в мощном литовском воинстве появились уланы и гусары. Кстати, драгуны там уже были…
Таким образом, в Вильнюсском районе, в деревушке Рокантишкес, в новых зданиях планируют разместить батальон бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas («Железный волк»). По одной версии это формирование получило своё имя от персонажа средневековой легенды об основании Вильнюса. Однако с учётом трендов современной Литвы имя бригады скорее надо отнести к событиям куда более поздним и не столь далёким от нашего поколения.
Аугустинас Вольдемарас. Страсть к регалиям у литовских политиков генетическая
В 1927 году Аугустинас Вольдемарас, бывший глава временного правительства, основал в Литве Ассоциацию железных волков, или просто Gelezinis Vilkas. Это было откровенно фашистское формирование, которое не гнушалось применять насилие. В 1930-м контору официально прикрыли, так как диктатор Антанас Сметона не терпел конкуренции. Но структура продолжила подпольную деятельность вплоть до формирования заговора против «президента» Сметоны, которому в современной Литве установлен памятник.
Когда нацисты оккупировали Литву, большинство членов «Железного волка», естественно, пошли им служить. Кстати, сам отец-основатель этой организации, являясь сермяжным фашистом, позже подозревался в том, что банально служил ещё и доносчиком… НКВД.
В Шилальском районе близ местечка Паюрис обретёт свой дом артиллерийский батальон имени генерала Мотеюса Пячюлёниса. Будущий генерал Пячюлёнис, родившийся в 1888 году, был сыном американского гастарбайтера литовского происхождения и обычной домохозяйки. После гимназии поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Тогда же и начал заниматься политикой. Во время Первой мировой ушёл в армию, а в 1916-м закончил артиллерийское училище.
Вернувшись в Литву, Мотеюс сразу же ушёл работать в газету, а как только местные националисты сформировали литовскую армию, стал артиллерийским офицером. На этом посту он воевал против русских и литовских большевиков. Позже регулярно повышал квалификацию в западных странах, в том числе и в США, пока не дорос до бригадного генерала.
Генерал Мотеюс Пячюлёнис
Оккупацию Литвы нацистами генерал встретил на посту… директора Вильнюсского нефтяного завода. И, что примечательно, этот «страж» литовской независимости даже глазом не повёл в первые годы нацистской оккупации. Только в конце 1943 года, когда нацисты стали более доходчиво объяснять литовское место в своей расовой теории, «могучий» воин Мотеюс вступил в Верховный комитет освобождения Литвы и занял пост командующего Вильнюсским военным округом.
Конечно, никакого реального сопротивления нацистам эти «освободители» не оказывали в принципе, а после наступления Красной Армии большинство из них даже бежало в Германию, вслед за своими «врагами». Оставшиеся же либо присоединились к «лесным братьям», либо прятались от советской власти, т.к. имели обширные связи с нацистами. Сам генерал Пячюлёнис спрятал свои реальные документы, «забросил винтовку» подальше на антресоли и по фальшивому паспорту жил тише воды ниже травы в захолустной деревушке до 1946-го года, пока его не взяли сотрудники НКВД. После десяти лет лагерей Мотеюс работал охранником, умер бывший генерал в приюте для инвалидов в Илгуве Литовской ССР.
В Шауляй планируют отправить батальон пехоты имени князя Маргириса. И тут вполне разумных людей может настичь когнитивный диссонанс. Дело в том, что вышеуказанный князь не сильно коррелируется с «героическими» именами вышеуказанных подразделений. Маргирис известен как последний владелец замка Пиленай, который более знаменит как замок самоубийц. При этом Маргирис был однозначным врагом своеобразной евроинтеграции современных земель Литвы, т.е. он воевал против экспансии Тевтонского ордена, мечтавшего не только подчинить земли князя себе, но и насадить там католицизм. В итоге 25 февраля 1336 года, находясь в полном окружении тевтонцами и не имея сил обороняться, Маргирис и его соотечественники подожгли замок Пиленай и покончили с собой.
Американские модули на авиаполигоне Казлу-Руда
Но ехидство ехидством, а, несмотря на заявление бывшего главкома контингента США в Европе Бена Ходжеса о том, что Прибалтика теперь должна рассчитывать только на себя, Литва, видимо, и не думает соскакивать с объезженной лошадки. Здесь и немалое финансирование и фигурирование, мягко говоря, мизерного политического веса Литвы на мировой арене. Кроме того, ещё до заявления Ходжеса, в сентябре 2018-го года, в Литве был сдан в эксплуатацию первый в Прибалтике авиаполигон. Он расположен близ города Казлу-Руда в Мариямпольском районе (в 60 километрах от границы с Россией) и был построен при участии инженерной роты Национальной гвардии штата Пенсильвания (США).
Видимо, перспектива нарисовать себе на лбу мишень ничуть не пугает литовские власти, которые долгие годы занималась самой пещерной русофобией. А самовнушение, граничащее с паранойей, стирает даже чувство самосохранения.
Располагаться будущие объекты будут в Вильнюсском, Шилальском районах и в Шяуляе. При этом стройку века по-литовски планируют осуществить, внимание, с привлечением частных инвестиций. Переговоры с потенциальными инвесторами будут проходить в 2019–2020 годах, а договор о партнерстве на 15 лет планируется подписать в конце 2020 года. Совокупные инвестиции власти рассчитывают довести до 126 миллионов евро. В рамках поиска этих самых инвесторов литовские власти даже будут стараться привлечь иностранные инвестиции, а строить эти архитектурные чудеса поручат не только литовским компаниям, но и иностранцам. Эх, как бы им на «ордынскую» фирму не напороться…
В этих сладостных фантазиях надеются на участке в 10 гектаров в Шилальском районе, участке в 17 гектаров в Вильнюсском районе и на участке в 8 гектаров в Шяуляе построить казармы, столовые, штабные помещения, автостоянки, склады, гаражи, заправочные станции, спортивные площадки и так далее.
В этой новости прекрасно всё. Можно даже опустить маленькую деталь о численности вооружённых сил Литвы, которая варьируется в рамках 11-12 тысяч, включая матёрых «морских волков» из ВМС, водящих по морю-океану немецкие тральщики, самому молодому из которых стукнуло уже 62 года.
Во-первых, возникает разумный вопрос: откуда возникла столь острая необходимость в столь трудный для Литвы экономический период строить для потешных войск новые городки? И где вообще обитали их защитники всё это время? Оказывается, всё это время литовские военнослужащие жили под крышами, возведёнными ещё кровавым советским Мордором. Видимо, за тридцать лет советская инфраструктура окончательно пришла в скотское состояние, да к тому же как можно бороться с восточными «ордами» под крышей того, что эти самые «орды» и построили?
Во-вторых, автор, конечно, не самый ясный экономический ум современности, но даже ему понятно, что инвестиции – это вложение в тот или иной проект капитала с целью получения прибыли. Какую же прибыль можно получить из военного городка, характеризующегося известной степенью закрытости ввиду режимности объектов? Но партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть».
В-третьих, кого же конкретно планируют разместить в новых городках? Как известно, чем меньше клоп, тем более стойкий и оригинальный запах он издаёт. Поэтому различные громкие, как может показаться, имена в литовской армии раздают чуть ли не каждому подразделению. В 2013-м году Вильнюс до того начал важничать на этнонимической ниве, что в рамках структурной реформы армии решил ввести новые наименования для уже существующих подразделений. Так в мощном литовском воинстве появились уланы и гусары. Кстати, драгуны там уже были…
Таким образом, в Вильнюсском районе, в деревушке Рокантишкес, в новых зданиях планируют разместить батальон бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas («Железный волк»). По одной версии это формирование получило своё имя от персонажа средневековой легенды об основании Вильнюса. Однако с учётом трендов современной Литвы имя бригады скорее надо отнести к событиям куда более поздним и не столь далёким от нашего поколения.
Аугустинас Вольдемарас. Страсть к регалиям у литовских политиков генетическая
В 1927 году Аугустинас Вольдемарас, бывший глава временного правительства, основал в Литве Ассоциацию железных волков, или просто Gelezinis Vilkas. Это было откровенно фашистское формирование, которое не гнушалось применять насилие. В 1930-м контору официально прикрыли, так как диктатор Антанас Сметона не терпел конкуренции. Но структура продолжила подпольную деятельность вплоть до формирования заговора против «президента» Сметоны, которому в современной Литве установлен памятник.
Когда нацисты оккупировали Литву, большинство членов «Железного волка», естественно, пошли им служить. Кстати, сам отец-основатель этой организации, являясь сермяжным фашистом, позже подозревался в том, что банально служил ещё и доносчиком… НКВД.
В Шилальском районе близ местечка Паюрис обретёт свой дом артиллерийский батальон имени генерала Мотеюса Пячюлёниса. Будущий генерал Пячюлёнис, родившийся в 1888 году, был сыном американского гастарбайтера литовского происхождения и обычной домохозяйки. После гимназии поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Тогда же и начал заниматься политикой. Во время Первой мировой ушёл в армию, а в 1916-м закончил артиллерийское училище.
Вернувшись в Литву, Мотеюс сразу же ушёл работать в газету, а как только местные националисты сформировали литовскую армию, стал артиллерийским офицером. На этом посту он воевал против русских и литовских большевиков. Позже регулярно повышал квалификацию в западных странах, в том числе и в США, пока не дорос до бригадного генерала.
Генерал Мотеюс Пячюлёнис
Оккупацию Литвы нацистами генерал встретил на посту… директора Вильнюсского нефтяного завода. И, что примечательно, этот «страж» литовской независимости даже глазом не повёл в первые годы нацистской оккупации. Только в конце 1943 года, когда нацисты стали более доходчиво объяснять литовское место в своей расовой теории, «могучий» воин Мотеюс вступил в Верховный комитет освобождения Литвы и занял пост командующего Вильнюсским военным округом.
Конечно, никакого реального сопротивления нацистам эти «освободители» не оказывали в принципе, а после наступления Красной Армии большинство из них даже бежало в Германию, вслед за своими «врагами». Оставшиеся же либо присоединились к «лесным братьям», либо прятались от советской власти, т.к. имели обширные связи с нацистами. Сам генерал Пячюлёнис спрятал свои реальные документы, «забросил винтовку» подальше на антресоли и по фальшивому паспорту жил тише воды ниже травы в захолустной деревушке до 1946-го года, пока его не взяли сотрудники НКВД. После десяти лет лагерей Мотеюс работал охранником, умер бывший генерал в приюте для инвалидов в Илгуве Литовской ССР.
В Шауляй планируют отправить батальон пехоты имени князя Маргириса. И тут вполне разумных людей может настичь когнитивный диссонанс. Дело в том, что вышеуказанный князь не сильно коррелируется с «героическими» именами вышеуказанных подразделений. Маргирис известен как последний владелец замка Пиленай, который более знаменит как замок самоубийц. При этом Маргирис был однозначным врагом своеобразной евроинтеграции современных земель Литвы, т.е. он воевал против экспансии Тевтонского ордена, мечтавшего не только подчинить земли князя себе, но и насадить там католицизм. В итоге 25 февраля 1336 года, находясь в полном окружении тевтонцами и не имея сил обороняться, Маргирис и его соотечественники подожгли замок Пиленай и покончили с собой.
Американские модули на авиаполигоне Казлу-Руда
Но ехидство ехидством, а, несмотря на заявление бывшего главкома контингента США в Европе Бена Ходжеса о том, что Прибалтика теперь должна рассчитывать только на себя, Литва, видимо, и не думает соскакивать с объезженной лошадки. Здесь и немалое финансирование и фигурирование, мягко говоря, мизерного политического веса Литвы на мировой арене. Кроме того, ещё до заявления Ходжеса, в сентябре 2018-го года, в Литве был сдан в эксплуатацию первый в Прибалтике авиаполигон. Он расположен близ города Казлу-Руда в Мариямпольском районе (в 60 километрах от границы с Россией) и был построен при участии инженерной роты Национальной гвардии штата Пенсильвания (США).
Видимо, перспектива нарисовать себе на лбу мишень ничуть не пугает литовские власти, которые долгие годы занималась самой пещерной русофобией. А самовнушение, граничащее с паранойей, стирает даже чувство самосохранения.
- Автор:
- Восточный ветер
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