В ходе расширенного заседания думского комитета по обороне глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал об усилении войсковой группировки на Крымском полуострове. По словам федерального министра, войска обеспечивают надёжную защиту Крыма и интересов России на Чёрном море.Сергей Шойгу напомнил парламентариям о том, что было создано оперативное командование в дальней морской зоне. Это командование обеспечивает управление боевыми кораблями и вспомогательными судами ВМФ России в Средиземном море. По словам Шойгу, все воинские части в Крыму сегодня являются в/ч постоянной готовности.Для радикалов Украины такие заявления Сергея Шойгу стали очередным поводом для выражения негодования. При этом на самой Украине нередко звучат слова о том, что именно Крымом легко проверяется вся фейковость заявлений майданных властей относительно ведения войны с Россией.Экс-депутат Верховной рады Украины (трёх созывов) Елена Бондаренко ранее неоднократно отмечала, что если украинские войска «противостоят армии России», то почему же никто не видит попыток со стороны «одной из сильнейших армий континента» вернуть Крым.По словам Елены Бондаренко, тот факт, что украинская армия который год подряд обстреливает Донбасс и не обстреливает Крым, говорит сам за себя: в Крыму российская армия есть, а на Донбассе её нет.