Армия США запросила 10 млрд долларов на "непредвиденные расходы"

Предполагается, что 120 миллиардов станут основным бюджетом армии, 61 миллиард будет потрачен на военные операции Штатов за рубежом, и ещё 10 миллиардов будут заложены как "непредвиденные расходы". Именно такая сумма "непредвиденных расходов" запрашивается из бюджета. О том, какие именно это могут быть расходы (сопоставимые с военными бюджетами отдельных стран), не сообщается даже в качестве примера - просто "непредвиденные".Финансовые предложения сухопутных войск США будут представлены перед Конгрессом как часть общих потребностей Пентагона в следующем финансовом году – 718 миллиардов долларов.Бюджет американской армии в текущем финансовом году был увеличен на 13 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим, чтобы увеличить боеготовность войск. Теперь руководство армии США настаивает на очередных дополнительных вливаниях, чтобы начать глобальную модернизацию сухопутных войск, которая должна завершиться к 2028 году.Несмотря на увеличение денежных средств, выделяемых армии, рост численности личного состава будет только замедляться. Сейчас планируется увеличивать численность сухопутных войск на 2000 человек ежегодно.В прошлом году в армии США было 483 500 военнослужащих. К 2021 году эту цифру планировалось увеличить до 495 500 – на 4000 ежегодно.Однако 2018 год был не очень успешным в плане набора желающих служить по контракту. Вероятно, к концу 2019 года в рядах сухопутных войск США останутся 478 000 тысяч военнослужащих.Также армейское руководство планирует в течение следующих года-полутора провести исследование структуры сухопутных войск и, возможно, инициировать какие-то крупные изменения. Однако первые перемены произойдут (если произойдут) не ранее конца 2020.Нет ничего удивительного в том, что самая значительная сумма – более 12 миллиардов долларов, как всегда, будет выделена на научно-исследовательские разработки.В то же время, армия урезает расходы на закупку техники и вооружения, желая сократить использование морально устаревающих образцов. С помощью этой меры, а также закрытия некоторых существующих программ, армии удалось сэкономить 31 миллиард долларов, которые будут направлены на изобретательскую деятельность.По словам руководства армии США, в будущем может быть закрыто еще больше программ, если они не будут способствовать модернизации всей структуры сухопутных войск. Освобождающиеся деньги будут использоваться для развития научного потенциала.Напомним, что в 2017 году на ежегодной конференции армии США был выбран курс на создание «Командования будущего» и модернизацию армии к 2028 году. Были названы шесть приоритетных направлений работы: разработка технологий для высокоточной стрельбы на дальние расстояния, боевых машин нового поколения, вертикального лифта будущего, компьютерных сетей, систем ПВО и ПРО и повышение боевой эффективности каждого отдельного солдата.В бюджет американской армии заложены расходы на две крупные тренировки – в Европе и в Тихоокеанском регионе (Defender Europe и Defender Pacific).Расходы армии США на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) планируется оставить на том же уровне, однако общие затраты Пентагона на EDI будут постепенно снижаться.