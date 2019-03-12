«Филин» на защите флота
В начале февраля стало известно, что несколько новейших отечественных надводных кораблей получили особое средство защиты – станцию визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Тогда же появились некоторые сведения о современных нелетальных системах защиты кораблей. Несколько дней назад телеканал «Звезда» раскрыл новые подробности текущей программы. Значительная часть сведений о станциях помех все еще остается закрытой, но доступные данные представляют большой интерес и показывают высокий потенциал как изделия «Филин», так и всего разрабатываемого семейства.
Семейство станций визуально-оптических помех разрабатывается АО «Опытный завод «Интеграл» (г. Санкт-Петербург), входящим в состав госкорпорации «Ростех». Первый образец такого рода, сейчас известный как 5П-42 «Филин», был представлен еще несколько лет назад. Его экспортная версия демонстрировалась на Международном военно-морском салоне в 2017 году под названием 5П-42Э «Грач».
Общий вид станции 2П-42 "Филин". Фото АО "Опытный завод "Интеграл" / bmpd.livejournal.com
В конце прошлого года «Ростех» сообщал о продолжении работ по новой тематике, а также анонсировал появление опытного образца. Прототип «Филина» должен был появиться в 2019 году. В начале февраля объявили об установке опытной станции на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
В предлагаемом виде изделие «Филин» представляет собой компактную систему, пригодную для установки на катера и корабли водоизмещением от 50 до 15000 тыс т. Монтаж системы осуществляется на любой открытой площадке носителя, обеспечивающей максимальный обзор местности. Станция предназначается для контроля обстановки в ближней зоне и подавления наблюдателей противника.
Изделие 5П-42 имеет узнаваемый внешний вид. Оно получило многоугольный корпус, на котором помещается опорно-поворотное устройство с блоком излучателя. В представленной комплектации последний представляет собой прямоугольный корпус с четырьмя прожекторами. По бокам корпуса помещены развитые радиаторы системы охлаждения. Конструкция станции позволяет осуществлять круговую наводку в горизонтальной плоскости и менять угол возвышения излучателя. Также в состав комплекса входит пульт управления, монтируемый во внутренних помещениях корабля-носителя.
Четыре прожектора высокой мощности воздействуют на цель за счет частотной модуляции яркости излучения. Иными словами, они постоянно мигают с разной частотой, что делает невозможным эффективное наблюдение за носителем «Филина». Излучатель станции подавляет диапазон с длинами волн от 0,35 до 2,5 мкм – видимую часть спектра и часть инфракрасной. Низкочастотная модуляция осуществляется в пределах 5-15 Гц, высокочастотная – 5 кГц. Во время работы станция 5П-42 потребляет не более 2,4 кВт.
Реклама экспортной версии "Филина" под названием "Грач". Фото АО "Опытный завод "Интеграл" / bastion-karpenko.ru
Организация-разработчик приводит интересные данные о воздействии «Филина» на цель. В ходе испытаний с участием добровольцев было установлено, что при работе на дальностях до 2 км в секторе шириной 10-15 град. станция визуально-оптических помех исключает нормальную работу человека или электроники. Испытатели отмечали, что излучение «Филина» не позволяет рассмотреть цель и атаковать ее при помощи стрелкового оружия. Половина испытателей, опробовавших систему 5П-42 на себе, отмечала потерю ориентации в пространстве, головокружение и иные неприятные симптомы. 20% испытателей также указывали на появление галлюцинаций.
Станция «Филин» также способна подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, некоторые системы наведения управляемого вооружения и другую оптическую аппаратуру. В их случае эффективная дальность станции достигает 5 км. Вне зависимости от типа цели, максимальные показатели дальности достигаются в сумерках или в темное время суток.
В составе станции «Филин» используются мощные источники некогерентного излучения, что дает некоторые преимущества перед лазерными системами подавления. Прожектора имеют большее рассеивание и «накрывают» участок большей площади. Кроме того, некогерентный поток ограниченной мощности может мешать наблюдению, но не приводит к фатальным последствиям для оптики или человеческого зрения. Таким образом, решая поставленные задачи, станция 5П-42 оказывается безопасной для окружающих.
Еще одно преимущество «Филина» перед лазерными системами заключается в его возможности работы в качестве мощного прожектора. Станция может подсвечивать заданный участок или передавать световые сигналы.
"Филин" во время работы. Кадр из т/п "Служу России", т/к "Звезда", 10 марта 2019 г.
Телеканал «Звезда» показал, как выглядит работа станции помех в темное время суток. До включения изделия можно было рассмотреть силуэт корабля-носителя, однако после начала работы излучателей значительная часть кадра оказалась перекрыта ярким пятном. При этом даже на видеозаписи крайне трудно определить местоположение источника помех и расположение его носителя.
По известным данным, к настоящему времени станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» получили два российских корабля – это фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350. Сейчас на разных стадиях строительства находятся еще два корабля этого типа, и на них тоже будут использоваться станции «Филин». В дальнейшем возможна установка таких изделий на другие корабли ВМФ России.
***
В недавних материалах телеканала «Звезда» фигурировали любопытные данные о дальнейшем развитии станций визуально-оптических помех, которое должно привести к появлению настоящего семейства таких систем. Уже определены и отрабатываются основные пути развития станций, предусматривающие дополнение имеющихся решений новыми идеями.
В настоящее время испытывается новый вариант станции, имеющий модернизированный излучатель. В этом проекте на опорно-поворотном устройстве помещаются два отдельных малогабаритных корпуса, каждый из которых несет по одному прожектору. Предприятия «Росэлектроники» разработали для такой станции вариофокальный объектив, при помощи которого предлагается менять суммарную мощность излучения и изменять дальность работы. Ожидается, что станция с таким оснащением сможет «бить» на 3-4 км и работать по сектору шириной до 30°.
Новый прототип станции помех от "Интеграла". Кадр из т/п "Служу России", т/к "Звезда", 10 марта 2019 г.
Кроме того, разрабатываются новые варианты станций помех. Фактически речь идет о создании целого семейства образцов с разными возможностями и характеристиками. Предприятие «Интеграл» планирует представить на рынке монтируемые, возимые и носимые варианты станций разного рода. Существующий «Филин» предназначается для надводных кораблей, тогда как перспективные образцы смогут работать на любых других платформах.
Характерной проблемой существующих станций визуально-оптических помех по типу 5П-42 является возможность эффективной работы только в сумерках и ночью. Однако уже прорабатывается вопрос создания станции, способной решать поставленные задачи и днем. Было установлено, что такое изделие должно использовать лазерное излучение. Из-за малой ширины когерентного луча перспективная станция нуждается в особых устройствах, которые будут отличать ее от «Филина» и его аналогов.
Лазерную систему предлагается оснастить особыми средствами, которые будут отклонять луч; за счет этого он будет быстро «обходить» сектор заданной ширины и в некоторой мере имитировать луч обычного прожектора. Такая станция сможет объединить в себе положительные качества существующих образцов и преимущества лазера.
Перспективные станции помех планируется дополнить средствами визуально-оптической разведки и системой передачи данных. За счет этого они смогут самостоятельно следить за обстановкой, находить потенциально опасные объекты и «атаковать» их. Возможно, наличие средств передачи данных позволит использовать внешнее целеуказание или передавать данные о цели другим системам корабля-носителя.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — первый носитель станции "Филин" (на момент съемки не установлена). Фото Минобороны РФ / mil.ru
В будущем все новые станции визуально-оптических помех планируется вывести на рынок. Прежде всего, их будут предлагать отечественному министерству обороны и зарубежным армиям. Также сообщается об интересе со стороны коммерческих структур. Нелетальные средства защиты объектов могут быть необходимы и в гражданской сфере. Впрочем, пока подробности такого рода не сообщаются.
***
Станции визуально-оптических помех уже эксплуатируются на кораблях российского ВМФ. Вместе с таким оборудованием корабли получают некоторые новые возможности, полезные в определенных обстоятельствах. С их помощью можно обеспечить защиту ближней зоны от различных угроз, не прибегая к применению огневых средств.
При работе кораблей вблизи берега возможны различные инциденты. Противник может попытаться провести диверсию: атаковать корабли с берега или использовать для нападения легкие плавсредства. Для исключения прямого огневого столкновения или при невозможности точной идентификации угрозы имеет смысл применение нелетальных средств. В таком случае нападающая сторона на воде или на берегу не сможет вести наблюдение, не говоря уже о прямом нападении.
Также система 5П-42 или иные изделия такого рода могут применяться для противодействия разведывательным БПЛА противника. В зависимости от дальности до такой цели, станция помех сможет помешать ведению наблюдения или даже временно вывести из строя вражескую оптику. При этом на такую цель не придется тратить боекомплект зенитных систем.
Станции визуально-оптических помех по типу 5П-42 «Филин» представляют большой интерес как для военно-морского флота, так и для сухопутных войск. В ряде случаев атаку можно предотвратить и сорвать, помешав противнику выполнять наблюдение. Станции помех предназначаются для решения таких задач в ближней зоне и потому могут быть полезны в ряде реальных ситуаций. Такое оборудование уже используется на российских кораблях, а в будущем ожидается появление новых моделей с теми или иными особенностями. Весьма вероятно, что и новые станции помех найдут применение в российских вооруженных силах.
По материалам сайтов:
https://tvzvezda.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://rostec.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Семейство станций визуально-оптических помех разрабатывается АО «Опытный завод «Интеграл» (г. Санкт-Петербург), входящим в состав госкорпорации «Ростех». Первый образец такого рода, сейчас известный как 5П-42 «Филин», был представлен еще несколько лет назад. Его экспортная версия демонстрировалась на Международном военно-морском салоне в 2017 году под названием 5П-42Э «Грач».
Общий вид станции 2П-42 "Филин". Фото АО "Опытный завод "Интеграл" / bmpd.livejournal.com
В конце прошлого года «Ростех» сообщал о продолжении работ по новой тематике, а также анонсировал появление опытного образца. Прототип «Филина» должен был появиться в 2019 году. В начале февраля объявили об установке опытной станции на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
В предлагаемом виде изделие «Филин» представляет собой компактную систему, пригодную для установки на катера и корабли водоизмещением от 50 до 15000 тыс т. Монтаж системы осуществляется на любой открытой площадке носителя, обеспечивающей максимальный обзор местности. Станция предназначается для контроля обстановки в ближней зоне и подавления наблюдателей противника.
Изделие 5П-42 имеет узнаваемый внешний вид. Оно получило многоугольный корпус, на котором помещается опорно-поворотное устройство с блоком излучателя. В представленной комплектации последний представляет собой прямоугольный корпус с четырьмя прожекторами. По бокам корпуса помещены развитые радиаторы системы охлаждения. Конструкция станции позволяет осуществлять круговую наводку в горизонтальной плоскости и менять угол возвышения излучателя. Также в состав комплекса входит пульт управления, монтируемый во внутренних помещениях корабля-носителя.
Четыре прожектора высокой мощности воздействуют на цель за счет частотной модуляции яркости излучения. Иными словами, они постоянно мигают с разной частотой, что делает невозможным эффективное наблюдение за носителем «Филина». Излучатель станции подавляет диапазон с длинами волн от 0,35 до 2,5 мкм – видимую часть спектра и часть инфракрасной. Низкочастотная модуляция осуществляется в пределах 5-15 Гц, высокочастотная – 5 кГц. Во время работы станция 5П-42 потребляет не более 2,4 кВт.
Реклама экспортной версии "Филина" под названием "Грач". Фото АО "Опытный завод "Интеграл" / bastion-karpenko.ru
Организация-разработчик приводит интересные данные о воздействии «Филина» на цель. В ходе испытаний с участием добровольцев было установлено, что при работе на дальностях до 2 км в секторе шириной 10-15 град. станция визуально-оптических помех исключает нормальную работу человека или электроники. Испытатели отмечали, что излучение «Филина» не позволяет рассмотреть цель и атаковать ее при помощи стрелкового оружия. Половина испытателей, опробовавших систему 5П-42 на себе, отмечала потерю ориентации в пространстве, головокружение и иные неприятные симптомы. 20% испытателей также указывали на появление галлюцинаций.
Станция «Филин» также способна подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, некоторые системы наведения управляемого вооружения и другую оптическую аппаратуру. В их случае эффективная дальность станции достигает 5 км. Вне зависимости от типа цели, максимальные показатели дальности достигаются в сумерках или в темное время суток.
В составе станции «Филин» используются мощные источники некогерентного излучения, что дает некоторые преимущества перед лазерными системами подавления. Прожектора имеют большее рассеивание и «накрывают» участок большей площади. Кроме того, некогерентный поток ограниченной мощности может мешать наблюдению, но не приводит к фатальным последствиям для оптики или человеческого зрения. Таким образом, решая поставленные задачи, станция 5П-42 оказывается безопасной для окружающих.
Еще одно преимущество «Филина» перед лазерными системами заключается в его возможности работы в качестве мощного прожектора. Станция может подсвечивать заданный участок или передавать световые сигналы.
"Филин" во время работы. Кадр из т/п "Служу России", т/к "Звезда", 10 марта 2019 г.
Телеканал «Звезда» показал, как выглядит работа станции помех в темное время суток. До включения изделия можно было рассмотреть силуэт корабля-носителя, однако после начала работы излучателей значительная часть кадра оказалась перекрыта ярким пятном. При этом даже на видеозаписи крайне трудно определить местоположение источника помех и расположение его носителя.
По известным данным, к настоящему времени станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» получили два российских корабля – это фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350. Сейчас на разных стадиях строительства находятся еще два корабля этого типа, и на них тоже будут использоваться станции «Филин». В дальнейшем возможна установка таких изделий на другие корабли ВМФ России.
***
В недавних материалах телеканала «Звезда» фигурировали любопытные данные о дальнейшем развитии станций визуально-оптических помех, которое должно привести к появлению настоящего семейства таких систем. Уже определены и отрабатываются основные пути развития станций, предусматривающие дополнение имеющихся решений новыми идеями.
В настоящее время испытывается новый вариант станции, имеющий модернизированный излучатель. В этом проекте на опорно-поворотном устройстве помещаются два отдельных малогабаритных корпуса, каждый из которых несет по одному прожектору. Предприятия «Росэлектроники» разработали для такой станции вариофокальный объектив, при помощи которого предлагается менять суммарную мощность излучения и изменять дальность работы. Ожидается, что станция с таким оснащением сможет «бить» на 3-4 км и работать по сектору шириной до 30°.
Новый прототип станции помех от "Интеграла". Кадр из т/п "Служу России", т/к "Звезда", 10 марта 2019 г.
Кроме того, разрабатываются новые варианты станций помех. Фактически речь идет о создании целого семейства образцов с разными возможностями и характеристиками. Предприятие «Интеграл» планирует представить на рынке монтируемые, возимые и носимые варианты станций разного рода. Существующий «Филин» предназначается для надводных кораблей, тогда как перспективные образцы смогут работать на любых других платформах.
Характерной проблемой существующих станций визуально-оптических помех по типу 5П-42 является возможность эффективной работы только в сумерках и ночью. Однако уже прорабатывается вопрос создания станции, способной решать поставленные задачи и днем. Было установлено, что такое изделие должно использовать лазерное излучение. Из-за малой ширины когерентного луча перспективная станция нуждается в особых устройствах, которые будут отличать ее от «Филина» и его аналогов.
Лазерную систему предлагается оснастить особыми средствами, которые будут отклонять луч; за счет этого он будет быстро «обходить» сектор заданной ширины и в некоторой мере имитировать луч обычного прожектора. Такая станция сможет объединить в себе положительные качества существующих образцов и преимущества лазера.
Перспективные станции помех планируется дополнить средствами визуально-оптической разведки и системой передачи данных. За счет этого они смогут самостоятельно следить за обстановкой, находить потенциально опасные объекты и «атаковать» их. Возможно, наличие средств передачи данных позволит использовать внешнее целеуказание или передавать данные о цели другим системам корабля-носителя.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — первый носитель станции "Филин" (на момент съемки не установлена). Фото Минобороны РФ / mil.ru
В будущем все новые станции визуально-оптических помех планируется вывести на рынок. Прежде всего, их будут предлагать отечественному министерству обороны и зарубежным армиям. Также сообщается об интересе со стороны коммерческих структур. Нелетальные средства защиты объектов могут быть необходимы и в гражданской сфере. Впрочем, пока подробности такого рода не сообщаются.
***
Станции визуально-оптических помех уже эксплуатируются на кораблях российского ВМФ. Вместе с таким оборудованием корабли получают некоторые новые возможности, полезные в определенных обстоятельствах. С их помощью можно обеспечить защиту ближней зоны от различных угроз, не прибегая к применению огневых средств.
При работе кораблей вблизи берега возможны различные инциденты. Противник может попытаться провести диверсию: атаковать корабли с берега или использовать для нападения легкие плавсредства. Для исключения прямого огневого столкновения или при невозможности точной идентификации угрозы имеет смысл применение нелетальных средств. В таком случае нападающая сторона на воде или на берегу не сможет вести наблюдение, не говоря уже о прямом нападении.
Также система 5П-42 или иные изделия такого рода могут применяться для противодействия разведывательным БПЛА противника. В зависимости от дальности до такой цели, станция помех сможет помешать ведению наблюдения или даже временно вывести из строя вражескую оптику. При этом на такую цель не придется тратить боекомплект зенитных систем.
Станции визуально-оптических помех по типу 5П-42 «Филин» представляют большой интерес как для военно-морского флота, так и для сухопутных войск. В ряде случаев атаку можно предотвратить и сорвать, помешав противнику выполнять наблюдение. Станции помех предназначаются для решения таких задач в ближней зоне и потому могут быть полезны в ряде реальных ситуаций. Такое оборудование уже используется на российских кораблях, а в будущем ожидается появление новых моделей с теми или иными особенностями. Весьма вероятно, что и новые станции помех найдут применение в российских вооруженных силах.
По материалам сайтов:
https://tvzvezda.ru/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://rostec.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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