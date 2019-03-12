«Филин» на защите флота



Общий вид станции 2П-42 "Филин". Фото АО "Опытный завод "Интеграл" / bmpd.livejournal.com



Реклама экспортной версии "Филина" под названием "Грач". Фото АО "Опытный завод "Интеграл" / bastion-karpenko.ru



"Филин" во время работы. Кадр из т/п "Служу России", т/к "Звезда", 10 марта 2019 г.



Новый прототип станции помех от "Интеграла". Кадр из т/п "Служу России", т/к "Звезда", 10 марта 2019 г.



Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — первый носитель станции "Филин" (на момент съемки не установлена). Фото Минобороны РФ / mil.ru

По материалам сайтов:

https://tvzvezda.ru/

https://tass.ru/

https://ria.ru/

https://rostec.ru/

https://bmpd.livejournal.com/