В Киеве заявляют, что администрация Порошенко готовится распустить "Азов"
На Украине опубликованы свежие данные относительно президентских рейтингов кандидатов. Опрос проводился группой «Рейтинг». Представленные показатели говорят о том, что действующий президент Украины вновь откатился на третье место.
Данные от группы «Рейтинг» выглядят следующим образом.
Первое место с серьёзным по украинским меркам отрывом по-прежнему у Владимира Зеленского – 24,7%. При этом его рейтинг упал примерно на 1,5 процента в сравнении с предыдущими подобными опросами.
На второе место вновь вырывается Юлия Тимошенко. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за неё свои голоса отдали бы 18,3% украинских граждан, принявших участие в опросе.
Пётр Порошенко, как уже было сказано, опустился на третью строчку, имея в активе 16,8% голосов «за».
Всего в 0,4% друг от друга ещё два кандидата: Анатолий Гриценко (10,3%) и Юрий Бойко (9,9%).
И 25 процентов опрошенных сообщили, что не знают, за кого из существующего списка будут отдавать свой голос.
Всего в опросе приняли участие 5 тысяч человек.
Тем временем набирает обороны противостояние между национальной полицией Украины и так называемым «Нацкорпусом». Напомним, что представители этого корпуса попытались остановить кортеж Порошенко в Черкассах. Один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий заявил, что Порошенко перед выборами попытается свести счёты с «Нацкорпусом» и полком «Азов» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ). Билецкий заявил, что получил информацию о том, что администрация Петра Порошенко готовится распустить «Азов»*, так как хочет понравиться западным политикам.
Билецкий говорит, что для действующего президента добром это может не кончиться:
Несколько недель назад боевики "Азова" были вновь переброшены на Донбасс для участия в обстрелах и, как предполагается, для того, чтобы не давать подразделениям ВСУ покидать зоны ответственности у линии соприкосновения.
Данные от группы «Рейтинг» выглядят следующим образом.
Первое место с серьёзным по украинским меркам отрывом по-прежнему у Владимира Зеленского – 24,7%. При этом его рейтинг упал примерно на 1,5 процента в сравнении с предыдущими подобными опросами.
На второе место вновь вырывается Юлия Тимошенко. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за неё свои голоса отдали бы 18,3% украинских граждан, принявших участие в опросе.
Пётр Порошенко, как уже было сказано, опустился на третью строчку, имея в активе 16,8% голосов «за».
Всего в 0,4% друг от друга ещё два кандидата: Анатолий Гриценко (10,3%) и Юрий Бойко (9,9%).
И 25 процентов опрошенных сообщили, что не знают, за кого из существующего списка будут отдавать свой голос.
Всего в опросе приняли участие 5 тысяч человек.
Тем временем набирает обороны противостояние между национальной полицией Украины и так называемым «Нацкорпусом». Напомним, что представители этого корпуса попытались остановить кортеж Порошенко в Черкассах. Один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий заявил, что Порошенко перед выборами попытается свести счёты с «Нацкорпусом» и полком «Азов» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ). Билецкий заявил, что получил информацию о том, что администрация Петра Порошенко готовится распустить «Азов»*, так как хочет понравиться западным политикам.
Билецкий говорит, что для действующего президента добром это может не кончиться:
Мы советуем Порошенко не заниматься такими вещами.
Несколько недель назад боевики "Азова" были вновь переброшены на Донбасс для участия в обстрелах и, как предполагается, для того, чтобы не давать подразделениям ВСУ покидать зоны ответственности у линии соприкосновения.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/petroporoshenko
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