В Киеве заявляют, что администрация Порошенко готовится распустить "Азов"

Мы советуем Порошенко не заниматься такими вещами.

На Украине опубликованы свежие данные относительно президентских рейтингов кандидатов. Опрос проводился группой «Рейтинг». Представленные показатели говорят о том, что действующий президент Украины вновь откатился на третье место.Данные от группы «Рейтинг» выглядят следующим образом.с серьёзным по украинским меркам отрывом по-прежнему у Владимира Зеленского – 24,7%. При этом его рейтинг упал примерно на 1,5 процента в сравнении с предыдущими подобными опросами.Навновь вырывается Юлия Тимошенко. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за неё свои голоса отдали бы 18,3% украинских граждан, принявших участие в опросе.Пётр Порошенко, как уже было сказано, опустился на, имея в активе 16,8% голосов «за».Всего в 0,4% друг от друга ещё два кандидата: Анатолий Гриценко (10,3%) и Юрий Бойко (9,9%).И 25 процентов опрошенных сообщили, что не знают, за кого из существующего списка будут отдавать свой голос.Всего в опросе приняли участие 5 тысяч человек.Тем временем набирает обороны противостояние между национальной полицией Украины и так называемым «Нацкорпусом». Напомним, что представители этого корпуса попытались остановить кортеж Порошенко в Черкассах. Один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий заявил, что Порошенко перед выборами попытается свести счёты с «Нацкорпусом» и полком «Азов» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ). Билецкий заявил, что получил информацию о том, что администрация Петра Порошенко готовится распустить «Азов»*, так как хочет понравиться западным политикам.Билецкий говорит, что для действующего президента добром это может не кончиться:Несколько недель назад боевики "Азова" были вновь переброшены на Донбасс для участия в обстрелах и, как предполагается, для того, чтобы не давать подразделениям ВСУ покидать зоны ответственности у линии соприкосновения.