Авианосцы. Антре от министра обороны США
Начнем, пожалуй, с термина.
Антре — (франц. entree — вход, выход на сцену). Разыгрываемая клоунами буффонадная комическая сценка, с которой они выходят на манеж как с самостоятельным номером. Либо эффектный выход на авансцену или манеж других исполнителей.
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан предложил вместо ремонта списать один из самых современных и боеспособных авианосцев "Гарри Трумэн" на 25 лет раньше срока. По его словам, такое решение позволит сберечь десятки миллиардов долларов.
Вой ура-патриотов, размахивающих «Цирконами», достиг Америки и погрузил ее в бездну уныния. Материал РИА «Новости» неплохо так вбросил адреналина в начавшую загустевать патриотическую субстанцию.
В общем, все, гудбай, Америка, авианосцы списывают, потому как эти гробы способны только тонуть, унося с собой тысячи жизней. Коллекция гробов, бронированных таких гробов. Это уже перл от известнейшего оружейного специалиста Сатановского.
Не специалиста? Ну, тем не менее, уважаемого и умного человека. Которому не запрещено нести иной раз и не очень умные вещи.
Но давайте представим на миг, что мы – очень умные люди и можем рассуждать спокойно и разумно. Без подобных воплей на тему «мывсехпабидим».
А если посмотреть разумно, не выставляя себя глупцами, то в заявлении Шанахана есть два нюанса. И я не зря назвал его выступление цирковым термином. Потому что за «антре» рано или поздно последует «абфалль» или «штрабат», то есть уход с эффектными кунштюками.
Если Шанахан действительно выдал такое, то (учитывая, что он И.О. министра обороны) скоро мы будем наблюдать назначение новой кандидатуры на эту должность. Если же все это просто придумка нашего СМИ, дело совершенно иного смысла.
Почему я считаю, что РИА «Новости» подвбросили?
Все просто. Деньги. Трамп уже показал, что он тот еще игрок, но цену доллару знает. Собственно, он и на мировой арене ведет себя не как оголтелый агрессор, а скорее как инвестор. И человек в команде Трампа должен как бы соответствовать декларируемому направлению.
И тут вдруг такое… «Трумэна» на иголки…
Да, очередь атомной хреновины на ремонт подходит только в 2024-2025 году, еще неизвестно, как оно с деньгами будет. Но кто сомневается, что будет? Напечатают, никуда не денутся. Да, ассигнования на авианосцы все время поджимают, но до откровенной дури никогда в США не скатывались.
А здесь дурь налицо. Типа, там они все по Задорнову.
Между тем именно к указанным датам истекает срок эксплуатации других кораблей. "Нимиц" (головной корабль проекта, введен в строй в 1975-м) и "Дуайт Эйзенхауэр" (в строю с 1977 года).
Срок службы авианосца США определяется в 50 лет, так что плюс-минус пара лет – и все нормально.
Настолько Шанахан глуп, что не видит очевидного? Или настолько наши СМИ, подхватившие новость, хотят его таким выдать?
И настолько необходимо списать-заглушить-порезать «Трумэна», которому еще 25 лет ходить ради якобы экономии в 30 млрд долларов? А два корыта полувековой давности куда?
Нет, явно рановато поспешили наши записать Шанахана в задорновские американцы. А заодно и похоронить авианосный флот США.
Что-то такое было на «Звезде» в прошлом году. Торжественная такая статейка, заботливо сулящая гроб всем американским авианосцам. Дескать, дорого, гнило и вообще, против наших ракет – чисто мишени.
Вот за что люблю наши патриоСМИ – это за удаль молодецкую. Дескать, иконами и шапками насмерть забьем любого ворога! Вот сейчас самый громадный храм достроим, и колокольный звон станет погребальным. Для всего флота США.
Вот только знаете, не первый раз это слышу в нашей истории. Очень это знакомо, малой кровью, на чужой территории, враг будет разбит молниеносно и так далее.
Правда, почему-то заканчивалось это не очень. Примеров можно не собирать, двух достаточно. 22.06.1941 и 31.12.1994. Малой кровью и так далее. Да и Сирия тоже под большим таким вопросом в плане потерь. Учитывая, с кем там воевали.
Это не в плане уничижения и непатриотизма. Это в плане того, что переоценивать себя и недооценивать противника – смертельно опасно.
А у нас все «гром победы, раздавайся…»
Дурацкую такую аналогию проведу. Истерию вокруг Маска. Сколько было всего этого: «Вот запустит ракету – посмотрим», «Вот сделает корабль – посмотрим», «Вот слетает «по-взрослому» в космос – посмотрим». Посмотрели. Убедились. Да, спиртоганом пованивало на МКС, но тем не менее – прилетел, состыковался, улетел, приводнился. Запах выветрился, результат остался.
А мы все на королёвских ракетах летаем как бы. Да и с теми проблемы.
Очень сильно можно надувать щеки и извергать ура-патриотичные вопли. Но давайте как с Маском – посмотрим.
Вот пройдут «Цирконы» испытания – посмотрим. Как они будут быстро летать, как они легко будут управляться. Внимательно так посмотрим. А потом посмотрим, как с массовым производством будет. И будет ли оно вообще. И как эти массово выпущенные ракеты летать будут.
И главное, как у нас к тому моменту, когда появится хотя бы сотня «Цирконов», с носителями будет.
Мультики, в которых показывается, как мы всех победим, – это, конечно, здорово. Это прекрасно. Только вот в чем разница: мультики – они тут, а атомные авианосцы – там. Там – в смысле, в море. А с ними еще десятки крейсеров и эсминцев. И если они просто отстрелят весь боекомплект «Топоров» — мало не покажется. И чем его парировать, тот еще вопрос. И ПВО, и РЭБ не то что взмокнуть придется.
Сколько понадобится нам «Цирконов», чтобы нейтрализовать американский флот?
11 авианосцев, 22 крейсера типа «Тикондерога», 67 эсминцев «Арли Берк», 2 «Замволта». Мелочь типа фрегатов и подводных лодок не рассматриваю вообще, потому что подводную лодку утопить сложновато, а на фрегат тратиться смысла нет.
Итого 102 цели. Богато. Учитывая, что мощность боевой части оценивается в 300-400 кг, понятно, что принцип «одна ракета – один корабль» здесь неуместен. Если же говорить о количестве, то думаю, можно будет чувствовать себя уверенным и спокойным при наличии у нас запаса в 300-500 ракет. С ним группировки противника в лице США в количестве 40-50 кораблей можно не бояться.
При наличии носителей.
С носителями у нас тоже пока печально. Даже не рассматриваем огромные плавучие гробы типа «Нахимов», «Кузнецов» и «Петр Великий», они смогут только после соответствующих модернизаций, но по ним и вмажут, если что, в первую очередь с 90% вероятностью попадания.
Остаются береговые «Бастионы», катера и будущие подводные лодки.
Так что смело можно сказать: вот когда будет носителей хотя бы 30 единиц, тогда посмотрим. И не катеров, которые у берега ходят. А кораблей, способные отработать по умному противнику, ибо я сомневаюсь, что американцы настолько будут тупые, что всей кучей полезут в радиус действия наших ракет на катерах и береговых комплексах. Сильно сомневаюсь, если честно.
И именно потому, что американцев как потенциальных противников за тупых лично я не держу, потому думаю, что распил на металл «Трумэна» так и останется объектом для российских СМИ. Которые просто выдали желаемое за действительное. Как в анекдоте, простите уж: он (Шанахан), может и попилил бы. Кто б ему дал...
Между тем тихонько так в феврале этого года Пентагон заключил контракт на постройку сразу двух атомных авианосцев типа "Джеральд Форд".
По планам их введут в строй в 2028 и 2032 годах. И что-то мне подсказывает, что введут. Может, и с опозданием, но введут. Это США, они умеют.
Да, «Форд» показал себя весьма проблемным кораблем. Эти американские новейшие электромагнитные катапульты и аэрофинишеры – сплошной геморрой в плане должной работы по взлетам и посадкам самолетов.
Простите, а у нас на «Кузнецове» катапульты без проблем отрабатывают? И с финишерами полный порядок, да?
В целом, если честно, так себе картинка. Ракет еще нет, носителей нет.
8 древних «Антеев» и полтора «Ясеня» — это так себе. То, что в носители для красного словца нарисовали «Хаски» и атомные недолинкоры типа «Лидер» — простите, их еще надо спроектировать и построить. С чем у нас не очень теперь. В плане исполнения.
Про новейшие «Нахимов», «Петр Великий» и «Кузнецов» я уже говорил.
Понятно, что Шанахан сегодня — не самая популярная фигура в США. Слишком уж он на святое покушается, у американцев авианосцы не менее знаковые штуки, чем бейсбол и гамбургеры. Да, на содержание авианосцев тратятся миллиарды, но это такие же деньги, которые тратятся и у нас на успокоение российских обывателей. Каждому свое, кому-то авианосец, а кому – «Тополь» и «Ярс» на атомном линкоре «Лидер».
В целом же, говоря о возможностях и способностях, хочется сказать одно: сегодня противостоящие стороны начинают танцы с саблями. Кто кого круче напугает. И здесь контракт на строительство еще двух авианосцев – это просто очередной ход администрации США.
И ни под каким соусом Соединенные Штаты не откажутся от своих плавучих аэродромов. Это базис спокойствия американского налогоплательщика. Огромные штуковины, стоящие на страже его, гражданина США, спокойствия и безопасности.
А поразят и потопят авианосцев эти «Цирконы» — это вопрос настолько отдаленного будущего, что о нем в США пока еще не говорят настолько активно, насколько этого бы хотелось. «Цирконы», способные в должных количествах (думаю, не меньше десятка) утопить авианосец – это где-то там, в будущем. А авианосцы для США – это настоящее сегодня.
А потому программу по модернизации и обновлению своего авианосного флота США не свернут никогда. И по-прежнему будут тратить на нужды плавучих аэродромов баснословные суммы. Это вложения даже не в безопасность страны, поскольку авианосец – это все-таки не столько безопасность для США, сколько опасность для других стран. Это вложения в лояльность и спокойствие граждан США.
Потому министр обороны США волен выделывать любые трюки и кульбиты, но финал его выступлений весьма предсказуем.
В принципе, все то же самое происходит и у нас, просто несколько иными способами. Ну не умеем мы строить авианосцы. Значит — построим то, что умеем.
Не строить просто нельзя.
Антре — (франц. entree — вход, выход на сцену). Разыгрываемая клоунами буффонадная комическая сценка, с которой они выходят на манеж как с самостоятельным номером. Либо эффектный выход на авансцену или манеж других исполнителей.
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан предложил вместо ремонта списать один из самых современных и боеспособных авианосцев "Гарри Трумэн" на 25 лет раньше срока. По его словам, такое решение позволит сберечь десятки миллиардов долларов.
Вой ура-патриотов, размахивающих «Цирконами», достиг Америки и погрузил ее в бездну уныния. Материал РИА «Новости» неплохо так вбросил адреналина в начавшую загустевать патриотическую субстанцию.
В общем, все, гудбай, Америка, авианосцы списывают, потому как эти гробы способны только тонуть, унося с собой тысячи жизней. Коллекция гробов, бронированных таких гробов. Это уже перл от известнейшего оружейного специалиста Сатановского.
Не специалиста? Ну, тем не менее, уважаемого и умного человека. Которому не запрещено нести иной раз и не очень умные вещи.
Но давайте представим на миг, что мы – очень умные люди и можем рассуждать спокойно и разумно. Без подобных воплей на тему «мывсехпабидим».
А если посмотреть разумно, не выставляя себя глупцами, то в заявлении Шанахана есть два нюанса. И я не зря назвал его выступление цирковым термином. Потому что за «антре» рано или поздно последует «абфалль» или «штрабат», то есть уход с эффектными кунштюками.
Если Шанахан действительно выдал такое, то (учитывая, что он И.О. министра обороны) скоро мы будем наблюдать назначение новой кандидатуры на эту должность. Если же все это просто придумка нашего СМИ, дело совершенно иного смысла.
Почему я считаю, что РИА «Новости» подвбросили?
Все просто. Деньги. Трамп уже показал, что он тот еще игрок, но цену доллару знает. Собственно, он и на мировой арене ведет себя не как оголтелый агрессор, а скорее как инвестор. И человек в команде Трампа должен как бы соответствовать декларируемому направлению.
И тут вдруг такое… «Трумэна» на иголки…
Да, очередь атомной хреновины на ремонт подходит только в 2024-2025 году, еще неизвестно, как оно с деньгами будет. Но кто сомневается, что будет? Напечатают, никуда не денутся. Да, ассигнования на авианосцы все время поджимают, но до откровенной дури никогда в США не скатывались.
А здесь дурь налицо. Типа, там они все по Задорнову.
Между тем именно к указанным датам истекает срок эксплуатации других кораблей. "Нимиц" (головной корабль проекта, введен в строй в 1975-м) и "Дуайт Эйзенхауэр" (в строю с 1977 года).
"Нимиц"
"Дуайт "Айк" Эйзенхауэр"
Срок службы авианосца США определяется в 50 лет, так что плюс-минус пара лет – и все нормально.
Настолько Шанахан глуп, что не видит очевидного? Или настолько наши СМИ, подхватившие новость, хотят его таким выдать?
И настолько необходимо списать-заглушить-порезать «Трумэна», которому еще 25 лет ходить ради якобы экономии в 30 млрд долларов? А два корыта полувековой давности куда?
Нет, явно рановато поспешили наши записать Шанахана в задорновские американцы. А заодно и похоронить авианосный флот США.
Что-то такое было на «Звезде» в прошлом году. Торжественная такая статейка, заботливо сулящая гроб всем американским авианосцам. Дескать, дорого, гнило и вообще, против наших ракет – чисто мишени.
Вот за что люблю наши патриоСМИ – это за удаль молодецкую. Дескать, иконами и шапками насмерть забьем любого ворога! Вот сейчас самый громадный храм достроим, и колокольный звон станет погребальным. Для всего флота США.
Вот только знаете, не первый раз это слышу в нашей истории. Очень это знакомо, малой кровью, на чужой территории, враг будет разбит молниеносно и так далее.
Правда, почему-то заканчивалось это не очень. Примеров можно не собирать, двух достаточно. 22.06.1941 и 31.12.1994. Малой кровью и так далее. Да и Сирия тоже под большим таким вопросом в плане потерь. Учитывая, с кем там воевали.
Это не в плане уничижения и непатриотизма. Это в плане того, что переоценивать себя и недооценивать противника – смертельно опасно.
А у нас все «гром победы, раздавайся…»
Дурацкую такую аналогию проведу. Истерию вокруг Маска. Сколько было всего этого: «Вот запустит ракету – посмотрим», «Вот сделает корабль – посмотрим», «Вот слетает «по-взрослому» в космос – посмотрим». Посмотрели. Убедились. Да, спиртоганом пованивало на МКС, но тем не менее – прилетел, состыковался, улетел, приводнился. Запах выветрился, результат остался.
А мы все на королёвских ракетах летаем как бы. Да и с теми проблемы.
Очень сильно можно надувать щеки и извергать ура-патриотичные вопли. Но давайте как с Маском – посмотрим.
Вот пройдут «Цирконы» испытания – посмотрим. Как они будут быстро летать, как они легко будут управляться. Внимательно так посмотрим. А потом посмотрим, как с массовым производством будет. И будет ли оно вообще. И как эти массово выпущенные ракеты летать будут.
И главное, как у нас к тому моменту, когда появится хотя бы сотня «Цирконов», с носителями будет.
Мультики, в которых показывается, как мы всех победим, – это, конечно, здорово. Это прекрасно. Только вот в чем разница: мультики – они тут, а атомные авианосцы – там. Там – в смысле, в море. А с ними еще десятки крейсеров и эсминцев. И если они просто отстрелят весь боекомплект «Топоров» — мало не покажется. И чем его парировать, тот еще вопрос. И ПВО, и РЭБ не то что взмокнуть придется.
Сколько понадобится нам «Цирконов», чтобы нейтрализовать американский флот?
11 авианосцев, 22 крейсера типа «Тикондерога», 67 эсминцев «Арли Берк», 2 «Замволта». Мелочь типа фрегатов и подводных лодок не рассматриваю вообще, потому что подводную лодку утопить сложновато, а на фрегат тратиться смысла нет.
Итого 102 цели. Богато. Учитывая, что мощность боевой части оценивается в 300-400 кг, понятно, что принцип «одна ракета – один корабль» здесь неуместен. Если же говорить о количестве, то думаю, можно будет чувствовать себя уверенным и спокойным при наличии у нас запаса в 300-500 ракет. С ним группировки противника в лице США в количестве 40-50 кораблей можно не бояться.
При наличии носителей.
С носителями у нас тоже пока печально. Даже не рассматриваем огромные плавучие гробы типа «Нахимов», «Кузнецов» и «Петр Великий», они смогут только после соответствующих модернизаций, но по ним и вмажут, если что, в первую очередь с 90% вероятностью попадания.
Остаются береговые «Бастионы», катера и будущие подводные лодки.
Так что смело можно сказать: вот когда будет носителей хотя бы 30 единиц, тогда посмотрим. И не катеров, которые у берега ходят. А кораблей, способные отработать по умному противнику, ибо я сомневаюсь, что американцы настолько будут тупые, что всей кучей полезут в радиус действия наших ракет на катерах и береговых комплексах. Сильно сомневаюсь, если честно.
И именно потому, что американцев как потенциальных противников за тупых лично я не держу, потому думаю, что распил на металл «Трумэна» так и останется объектом для российских СМИ. Которые просто выдали желаемое за действительное. Как в анекдоте, простите уж: он (Шанахан), может и попилил бы. Кто б ему дал...
Между тем тихонько так в феврале этого года Пентагон заключил контракт на постройку сразу двух атомных авианосцев типа "Джеральд Форд".
По планам их введут в строй в 2028 и 2032 годах. И что-то мне подсказывает, что введут. Может, и с опозданием, но введут. Это США, они умеют.
Да, «Форд» показал себя весьма проблемным кораблем. Эти американские новейшие электромагнитные катапульты и аэрофинишеры – сплошной геморрой в плане должной работы по взлетам и посадкам самолетов.
Простите, а у нас на «Кузнецове» катапульты без проблем отрабатывают? И с финишерами полный порядок, да?
В целом, если честно, так себе картинка. Ракет еще нет, носителей нет.
8 древних «Антеев» и полтора «Ясеня» — это так себе. То, что в носители для красного словца нарисовали «Хаски» и атомные недолинкоры типа «Лидер» — простите, их еще надо спроектировать и построить. С чем у нас не очень теперь. В плане исполнения.
Про новейшие «Нахимов», «Петр Великий» и «Кузнецов» я уже говорил.
Понятно, что Шанахан сегодня — не самая популярная фигура в США. Слишком уж он на святое покушается, у американцев авианосцы не менее знаковые штуки, чем бейсбол и гамбургеры. Да, на содержание авианосцев тратятся миллиарды, но это такие же деньги, которые тратятся и у нас на успокоение российских обывателей. Каждому свое, кому-то авианосец, а кому – «Тополь» и «Ярс» на атомном линкоре «Лидер».
В целом же, говоря о возможностях и способностях, хочется сказать одно: сегодня противостоящие стороны начинают танцы с саблями. Кто кого круче напугает. И здесь контракт на строительство еще двух авианосцев – это просто очередной ход администрации США.
И ни под каким соусом Соединенные Штаты не откажутся от своих плавучих аэродромов. Это базис спокойствия американского налогоплательщика. Огромные штуковины, стоящие на страже его, гражданина США, спокойствия и безопасности.
А поразят и потопят авианосцев эти «Цирконы» — это вопрос настолько отдаленного будущего, что о нем в США пока еще не говорят настолько активно, насколько этого бы хотелось. «Цирконы», способные в должных количествах (думаю, не меньше десятка) утопить авианосец – это где-то там, в будущем. А авианосцы для США – это настоящее сегодня.
А потому программу по модернизации и обновлению своего авианосного флота США не свернут никогда. И по-прежнему будут тратить на нужды плавучих аэродромов баснословные суммы. Это вложения даже не в безопасность страны, поскольку авианосец – это все-таки не столько безопасность для США, сколько опасность для других стран. Это вложения в лояльность и спокойствие граждан США.
Потому министр обороны США волен выделывать любые трюки и кульбиты, но финал его выступлений весьма предсказуем.
В принципе, все то же самое происходит и у нас, просто несколько иными способами. Ну не умеем мы строить авианосцы. Значит — построим то, что умеем.
Не строить просто нельзя.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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