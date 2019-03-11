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В "Ростехе" опровергли данные SIPRI о снижении объёмов экспорта вооружения

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В «Ростехе» опровергли информацию Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о снижении объемов экспорта российской военной техники и оружия, о чем ранее сообщалось на ВО.

В "Ростехе" опровергли данные SIPRI о снижении объёмов экспорта вооружения



В пресс-службе «Ростеха» заявили: "Данные SIPRI о падении объема экспорта российских вооружений не соответствуют действительности. К методике этих расчетов возникают большие вопросы».

В «Ростехе» отмечают, что в 2018 году объемы продаж военной техники в зарубежные страны достигли рекордного значения в 13,7 млрд долларов, а план поставок был выполнен в полном объеме. В период с 2014 по 2018 годы компания «Рособоронэкспорт» увеличила объемы экспорта вооружения российского производства, а также развила новые партнерства в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Также в госкорпорации утверждают, что в конце прошлого года портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного за последнее десятилетие значения, превысив 51 млрд долларов. По данным «Ростеха», одними из крупнейших сделок стали контракты c Индией и Китаем на поставку систем противовоздушной обороны С-400.
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