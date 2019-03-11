Синие опять проиграли красным в ходе военной симуляции, проведённой в США

Всякий раз, когда мы разыгрываем симуляцию и красные, применив системы РЭБ и хакерские атаки, полностью блокируют наши командные сети, мы просто останавливаем дальнейший розыгрыш сценария, поскольку не знаем, как дальше действовать

Соединенным Штатам пока не нужно ждать "красного рассвета" где-нибудь на своей территории, но даже потеря той же Прибалтики и Тайваня может сильно ударить по мировой гегемонии США и нарушить мировой порядок, который американцы поставили после окончания Второй мировой войны