Армия Византии VI в. Сражения полководца Нарсеса
Современники, если верить источникам, считали, что Нарсес как полководец не уступает Велисарию.
Был ещё один полководец, говоря современным языком, из профессиональных военных, погибший в молодости, который, как утверждал Прокопий Кесарийский не уступал, а может и превосходил Велисария.
Архангел Михаил в одеянии архистратига. Мозаика. VI в. Базилика С. Аполлинари ин класс. Равенна, Италия
Речь шла об Урсикии Ситте, который стремительно продвигался по служебной лестнице, может, в том числе и благодаря родству с будущей женой императора Юстиниана, опережая своего сослуживца. В начале карьеры он потерпел поражение от армян, сражавшихся на стороне персов, Ионна и Артавана. Они вскоре стали командирами в ромейском войске. Ситта в 527 году очищает Армению от персов и получает новый титул военного магистра Армении (magister militum per Аrmeniam). Это совершенно новый пост, введённый Юстинианом для новой части, вошедшей в империю – Армении. Конечно, части Армении и раньше входили в державу ромеев, но должности такой не существовало. В 530г. в сражении у города Сталы в Армении произошло сражение, в котором участвовала только конница. Ситта вышел победителем, после чего покорил здесь же воинственное племя цанов.
Вскоре он становится магистром Востока, а после того, как эта должность была возвращена Велисарию — он стал командующим Презентальной армии — magister militum praesentalis. В этой должности он принял участие в подавлении восстания во вновь присоединённой Армении. Но из-за недоразумения, которых так полно на войне, небольшие силы ромеи оказались без союзников и Ситта пал в неравном конном бою у местечка Инохалаку в 539г.
Стоит отметить, что Ситта участвовал в основном в конных сражениях и боях, он был профессиональный военный, который всю жизнь, можно сказать провёл в «седле», а также ка Велисарий, а вот Нарсес, всю свою жизнь делал гражданскую карьеру и он достиг на этом поприще высших должностей.
Возможное доверие, которое оказал ему василевс ромеев, связанно с тем, что он в отличии от других полководцев, будучи евнухом не мог узурпировать престол.
Как мы отмечали выше, боевые действия, как отмечалось в исторически источниках, всё меньше интересовали императора. Он предпочитал быстрый успех и прибыль от предприятия, и крайне скупо вкладываясь в них. Поражения и трудности в борьбе с врагами отчасти были связанны именно с этими особенностями правителя империи, который, особенно во второй половине своего правления был больше занят делами богословия.
Другой момент, разрозненность в действиях ромейских полководцев был амбиции, вождизм, корысть, всё это не способствовало удачному ведению боевых действий.
На этом фоне действия короля Тотила предстают как крайне осмысленные: он захватил Рим, Тарент, полностью ограбил некогда цветущую Сицилию и взял Регий на юге Италии, благодаря измене болгар-тюрок магистра армии Иоанна. Вместе с этим он проводил, на сколько возможно, щадящую политику по отношению к гражданскому населению и должностным лицам. Готы и их союзники в Италии, кроме осознания себя как народ-победитель, всегда указывали на тот факт, что они имели законные права на Италию, подтверждённые официально, император Зенон пожаловал ему магистра армии, он был даже консулом.
В тоже время, воинам ромеям, разбросанным по гарнизонам Италии, долго не платили денег, выплаты происходили спорадическими, что побуждала их переходить на сторону врага или дезертировать.
В таких условиях Тотила не просто воевал в Италии, он вёл наступательную войну: в 551 г. захватывает Корсику и Сардинию, а в 552 г. взял и ограбил морскую крепость и городок Керкиру (Корфа) и Эпир (Северо-запад Греции). Такая ситуация вынудила императора начать формировать новое войско для борьбы в Италии. Под предводительством племянника Юстиниана Германа стали собираться отряды для похода в Италию, но перед походом он умер.
Вскоре Юстиниан назначил командующим казначея, евнуха Нарсеса (475-573 г). Нарсес был знаком уже с этим театром боевых действий, так как в 538г. уже высаживался в Италии, но из-за разногласий с Велисарием, и невозможностью установить единоначалие, так как казначей не мог подчиняться стратигу и наоборот, император, получив жалобу от Велисария, отозвал его в столицу.
Не совсем понятен выбор командующего, так как, Нарсес реально не имел продолжительного боевого опыта, но он обладал здравым смыслом и опытом в дипломатии. Имел тесные отношения с таким диким и воинственным племенем как герулы (эрулы). Сложно предположить с чем была связана такая тесная дружба между ним и таким суровым племенем, возможно, желанием заработать со стороны герулов, обычной жаждой золота народов, стоящем на стадии «военной демократии».
В этой связи я хотел бы остановиться на описании герулов, так, как их живописуют авторы этого времени.
Герулы, эрулы (лат. Heruli, Eruli) — германское племя. В III в. начали движение из Скандинавии на юг, в северную часть Причерноморья. Во 2-й половине IV в., после разгрома «государства» Германариха, были подчинены гуннами. После смерти Атиллы и распада гуннского союза, часть герулов осталось на берег Азовского и Черного морей, а, другая часть, основали на Дунае в Панонии (римской провинции Второй Панонии) своё «государство» (около 500г), подчинив окружающие племена, в том числе и лангобардов. Но воинское счастье переменчиво, усилившиеся лангобарды разгромили герулов в 512г.
Герулы (эрулы) VI в. Реконструкция Ващенко Э.
Герулы были язычниками и совершали человеческие жертвоприношения, но, поселившись на Дунае, вблизи римской границы, в качестве «союзников», приняли христианство и стали участвовать в походах римлян: «Однако, — как пишет Прокопий,- и в этом случае они не всегда были верными союзниками римлян, а побуждаемые жадностью, всегда старались насиловать своих соседей, и подобный образ действия не вызывал у них стыда… Они вступали в безбожные половые сношения, между прочим, с мужчинами и с ослами; из всех людей они были самыми негодными и преступными и потому им суждено было позорно погибнуть». [Прокопий Кесарийский Война с готами/ Перевод СС. П.Кондратьева. Т.I. М., 1996. С.154., С.158.]
Вскоре герулы ушли из римских пределов к гепидам в Дакию. В последствие они были сметены последующими вторжениями славян.
В VI в. герулов пребывают в ромейском войске на театре боевых действий в Италии и на Востоке в качестве «союзников», и федератов: «Некоторое из [герулы –В.Э.] них стали римскими солдатами и были зачислены в войска под именем «федератов»».
Тысяча герулов было в экспедиционном войске в Африке. Всего же в римском войске в Италии их было около 10 тысяч, что составляло значительный процент «экспедиционной армии». Их необузданный нрав соответствовал представлениям о хорошем воине в этот период, но отсутствие дисциплины и психологическая неуравновешенность, часто приводило к гибели этих воинов.
Показательно, в этой связи, во-первых, гибель отряда герулов и их вождя Фулкариса, попавшего в засаду франков в г. Парма: «Он считал, что обязанность стратига и вождя не устраивать боевой порядок и руководить им, а самому в сражении отличаться, опережать других, с жаром нападать на врага и сражаться с врагом в рукопашную». [Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана/ Перевод М. В. Левченко М., 1996.]
Во-вторых, «капризы» герулов перед и во время битвы при Касулине в 553г., могли дорого стоить ромеям.
И Прокопий, и Иордан часто представляли герулов как легковооруженных воинов, но это не значит, что они сражались, как ромейские псилы дротиками и стрелами с луками: «Ибо герулы не имеют ни шлемов, ни панцирей, ни другого защитного вооружения. У них нет ничего кроме щита и простой грубой рубахи, подпоясав которую, они идут в бой. А рабы-герулы вступают в сражение даже без щитов, и только тогда, когда они проявят на войне свою храбрость, господа позволяют им при столкновении е врагами пользоваться для собственной защиты щитами» [Прокопий Кесарийский Война с персами/ Перевод, статья, комментарии А. А. Чекаловой. СПб., 1997. C.128. BP.II. XXV.28.].
Очевидно, что дружба казначея с герулами сыграла не последнюю роль в выборе главой экспедиции Нарсеса.
Нарсес, по сообщению Прокопия, поставил перед василевсом вопрос о необходимости серьёзного финансирования новой экспедиции. Деньги были выделены не только на новые войска, но и для выплаты задолженности итальянским солдатам. Он стал собирать войска среди всадников из каталожных стратиотов Фракии и Иллирии.
Иллирийцы – всадники из стратиотских (солдатских) поселений регулярной конницы с северо-запада Балканского полуострова (Эпир и территория современной Албании). Маврикий Стратиг указывал что они уступают в боевом отношении федератом и вексиллариям и их строй в глубину должен быть на одного воина больше, чем у последних.
Мы знаем, что во второй половине V в. в Иллирии были поселены сарматы и «некоторые из гуннов». [Иордан. О происхождении и деянии гетов. Перевод Е.Ч. Скржинской. СПб., 1997. С.112.].
Иллирийцы – активные участники боевых действий в VI в. Император Тиберий в 577г. набирал в Иллирии всадников для борьбы на Востоке. Аналогичная иллирийцам была «регулярной фракийской конницы».
Набирал Нарсес в свою экспедицию и всадников гуннов, возможно федератов, а также в корпус вошли персидские перебежчики и гепиды. Император обратился к лангобардам, и их король выделил 2тыс. лучших воинов и 3 тыс. вооружённых слуг.
В его походе ему активно, по утверждению Павла Дьякона, помогал профессиональный военный, полководец Дагистей.
Нарсес предполагал пройти через Альпы. Итак, экспедиция была готова к походу. Забегая вперёд, стоит сказать, что в своей истории ещё не раз ромеи будут собирать экспедиции как для походов в Италию, так и на Сицилию, вплоть до ХII века.
Продолжение следует...
Был ещё один полководец, говоря современным языком, из профессиональных военных, погибший в молодости, который, как утверждал Прокопий Кесарийский не уступал, а может и превосходил Велисария.
Архангел Михаил в одеянии архистратига. Мозаика. VI в. Базилика С. Аполлинари ин класс. Равенна, Италия
Речь шла об Урсикии Ситте, который стремительно продвигался по служебной лестнице, может, в том числе и благодаря родству с будущей женой императора Юстиниана, опережая своего сослуживца. В начале карьеры он потерпел поражение от армян, сражавшихся на стороне персов, Ионна и Артавана. Они вскоре стали командирами в ромейском войске. Ситта в 527 году очищает Армению от персов и получает новый титул военного магистра Армении (magister militum per Аrmeniam). Это совершенно новый пост, введённый Юстинианом для новой части, вошедшей в империю – Армении. Конечно, части Армении и раньше входили в державу ромеев, но должности такой не существовало. В 530г. в сражении у города Сталы в Армении произошло сражение, в котором участвовала только конница. Ситта вышел победителем, после чего покорил здесь же воинственное племя цанов.
Вскоре он становится магистром Востока, а после того, как эта должность была возвращена Велисарию — он стал командующим Презентальной армии — magister militum praesentalis. В этой должности он принял участие в подавлении восстания во вновь присоединённой Армении. Но из-за недоразумения, которых так полно на войне, небольшие силы ромеи оказались без союзников и Ситта пал в неравном конном бою у местечка Инохалаку в 539г.
Стоит отметить, что Ситта участвовал в основном в конных сражениях и боях, он был профессиональный военный, который всю жизнь, можно сказать провёл в «седле», а также ка Велисарий, а вот Нарсес, всю свою жизнь делал гражданскую карьеру и он достиг на этом поприще высших должностей.
Возможное доверие, которое оказал ему василевс ромеев, связанно с тем, что он в отличии от других полководцев, будучи евнухом не мог узурпировать престол.
Как мы отмечали выше, боевые действия, как отмечалось в исторически источниках, всё меньше интересовали императора. Он предпочитал быстрый успех и прибыль от предприятия, и крайне скупо вкладываясь в них. Поражения и трудности в борьбе с врагами отчасти были связанны именно с этими особенностями правителя империи, который, особенно во второй половине своего правления был больше занят делами богословия.
Другой момент, разрозненность в действиях ромейских полководцев был амбиции, вождизм, корысть, всё это не способствовало удачному ведению боевых действий.
На этом фоне действия короля Тотила предстают как крайне осмысленные: он захватил Рим, Тарент, полностью ограбил некогда цветущую Сицилию и взял Регий на юге Италии, благодаря измене болгар-тюрок магистра армии Иоанна. Вместе с этим он проводил, на сколько возможно, щадящую политику по отношению к гражданскому населению и должностным лицам. Готы и их союзники в Италии, кроме осознания себя как народ-победитель, всегда указывали на тот факт, что они имели законные права на Италию, подтверждённые официально, император Зенон пожаловал ему магистра армии, он был даже консулом.
В тоже время, воинам ромеям, разбросанным по гарнизонам Италии, долго не платили денег, выплаты происходили спорадическими, что побуждала их переходить на сторону врага или дезертировать.
В таких условиях Тотила не просто воевал в Италии, он вёл наступательную войну: в 551 г. захватывает Корсику и Сардинию, а в 552 г. взял и ограбил морскую крепость и городок Керкиру (Корфа) и Эпир (Северо-запад Греции). Такая ситуация вынудила императора начать формировать новое войско для борьбы в Италии. Под предводительством племянника Юстиниана Германа стали собираться отряды для похода в Италию, но перед походом он умер.
Вскоре Юстиниан назначил командующим казначея, евнуха Нарсеса (475-573 г). Нарсес был знаком уже с этим театром боевых действий, так как в 538г. уже высаживался в Италии, но из-за разногласий с Велисарием, и невозможностью установить единоначалие, так как казначей не мог подчиняться стратигу и наоборот, император, получив жалобу от Велисария, отозвал его в столицу.
Не совсем понятен выбор командующего, так как, Нарсес реально не имел продолжительного боевого опыта, но он обладал здравым смыслом и опытом в дипломатии. Имел тесные отношения с таким диким и воинственным племенем как герулы (эрулы). Сложно предположить с чем была связана такая тесная дружба между ним и таким суровым племенем, возможно, желанием заработать со стороны герулов, обычной жаждой золота народов, стоящем на стадии «военной демократии».
В этой связи я хотел бы остановиться на описании герулов, так, как их живописуют авторы этого времени.
Герулы, эрулы (лат. Heruli, Eruli) — германское племя. В III в. начали движение из Скандинавии на юг, в северную часть Причерноморья. Во 2-й половине IV в., после разгрома «государства» Германариха, были подчинены гуннами. После смерти Атиллы и распада гуннского союза, часть герулов осталось на берег Азовского и Черного морей, а, другая часть, основали на Дунае в Панонии (римской провинции Второй Панонии) своё «государство» (около 500г), подчинив окружающие племена, в том числе и лангобардов. Но воинское счастье переменчиво, усилившиеся лангобарды разгромили герулов в 512г.
Герулы (эрулы) VI в. Реконструкция Ващенко Э.
Герулы были язычниками и совершали человеческие жертвоприношения, но, поселившись на Дунае, вблизи римской границы, в качестве «союзников», приняли христианство и стали участвовать в походах римлян: «Однако, — как пишет Прокопий,- и в этом случае они не всегда были верными союзниками римлян, а побуждаемые жадностью, всегда старались насиловать своих соседей, и подобный образ действия не вызывал у них стыда… Они вступали в безбожные половые сношения, между прочим, с мужчинами и с ослами; из всех людей они были самыми негодными и преступными и потому им суждено было позорно погибнуть». [Прокопий Кесарийский Война с готами/ Перевод СС. П.Кондратьева. Т.I. М., 1996. С.154., С.158.]
Вскоре герулы ушли из римских пределов к гепидам в Дакию. В последствие они были сметены последующими вторжениями славян.
В VI в. герулов пребывают в ромейском войске на театре боевых действий в Италии и на Востоке в качестве «союзников», и федератов: «Некоторое из [герулы –В.Э.] них стали римскими солдатами и были зачислены в войска под именем «федератов»».
Тысяча герулов было в экспедиционном войске в Африке. Всего же в римском войске в Италии их было около 10 тысяч, что составляло значительный процент «экспедиционной армии». Их необузданный нрав соответствовал представлениям о хорошем воине в этот период, но отсутствие дисциплины и психологическая неуравновешенность, часто приводило к гибели этих воинов.
Показательно, в этой связи, во-первых, гибель отряда герулов и их вождя Фулкариса, попавшего в засаду франков в г. Парма: «Он считал, что обязанность стратига и вождя не устраивать боевой порядок и руководить им, а самому в сражении отличаться, опережать других, с жаром нападать на врага и сражаться с врагом в рукопашную». [Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана/ Перевод М. В. Левченко М., 1996.]
Во-вторых, «капризы» герулов перед и во время битвы при Касулине в 553г., могли дорого стоить ромеям.
И Прокопий, и Иордан часто представляли герулов как легковооруженных воинов, но это не значит, что они сражались, как ромейские псилы дротиками и стрелами с луками: «Ибо герулы не имеют ни шлемов, ни панцирей, ни другого защитного вооружения. У них нет ничего кроме щита и простой грубой рубахи, подпоясав которую, они идут в бой. А рабы-герулы вступают в сражение даже без щитов, и только тогда, когда они проявят на войне свою храбрость, господа позволяют им при столкновении е врагами пользоваться для собственной защиты щитами» [Прокопий Кесарийский Война с персами/ Перевод, статья, комментарии А. А. Чекаловой. СПб., 1997. C.128. BP.II. XXV.28.].
Очевидно, что дружба казначея с герулами сыграла не последнюю роль в выборе главой экспедиции Нарсеса.
Нарсес, по сообщению Прокопия, поставил перед василевсом вопрос о необходимости серьёзного финансирования новой экспедиции. Деньги были выделены не только на новые войска, но и для выплаты задолженности итальянским солдатам. Он стал собирать войска среди всадников из каталожных стратиотов Фракии и Иллирии.
Иллирийцы – всадники из стратиотских (солдатских) поселений регулярной конницы с северо-запада Балканского полуострова (Эпир и территория современной Албании). Маврикий Стратиг указывал что они уступают в боевом отношении федератом и вексиллариям и их строй в глубину должен быть на одного воина больше, чем у последних.
Мы знаем, что во второй половине V в. в Иллирии были поселены сарматы и «некоторые из гуннов». [Иордан. О происхождении и деянии гетов. Перевод Е.Ч. Скржинской. СПб., 1997. С.112.].
Иллирийцы – активные участники боевых действий в VI в. Император Тиберий в 577г. набирал в Иллирии всадников для борьбы на Востоке. Аналогичная иллирийцам была «регулярной фракийской конницы».
Набирал Нарсес в свою экспедицию и всадников гуннов, возможно федератов, а также в корпус вошли персидские перебежчики и гепиды. Император обратился к лангобардам, и их король выделил 2тыс. лучших воинов и 3 тыс. вооружённых слуг.
В его походе ему активно, по утверждению Павла Дьякона, помогал профессиональный военный, полководец Дагистей.
Нарсес предполагал пройти через Альпы. Итак, экспедиция была готова к походу. Забегая вперёд, стоит сказать, что в своей истории ещё не раз ромеи будут собирать экспедиции как для походов в Италию, так и на Сицилию, вплоть до ХII века.
Продолжение следует...
- Автор:
- Ващенко Эдуард, к.и.н.
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