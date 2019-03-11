Эстонские националисты заявили права на российский Ивангород
Националисты из консервативной народной партии Эстонии (EKRE), улучшившие свои позиции в эстонском парламенте, намерены потребовать отозвать подпись Эстонии под пограничным договором с Россией и поднять вопрос о территориальной принадлежности российского Ивангорода. Об этом сообщает "Sputnik. Эстония".
Издание пишет, что еще в январе этого года депутаты от оппозиционной Консервативной народной партии выступали против ратификации российско-эстонского пограничного договора. Эстонские националисты предложили принять законопроект, который предусматривал возврат Эстонии "неправомерно", "силой отнятые земли": территории за рекой Нарвой, включая Ивангород, и часть нынешней Псковской области или получение денежной компенсации за эти земли. Эта территория принадлежала Эстонской Республике с 1920 по 1940 год по условиям Тартуского мирного договора.
Заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "насильно" отняла у Эстонии эти земли, однако силой их вернуть у Эстонии не получится. Националист предложил провести всенародный референдум в стране, чтобы "передвинуть границы".
В Конституции Эстонии содержится статья, в которой говорится, что сухопутная граница Эстонии "установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах". Тем самым законодательно закреплено, что территория за рекой Нарвой, включая Ивангород, и часть нынешней Псковской области должны входить в состав прибалтийской республики.
Пограничный договор между Россией и Эстонией был ратифицирован в 2014 году, тем самым как бы снимая все территориальные споры между странами. Однако националисты из EKRE не признают подписание договора и заявляют о территориальных претензиях к России. Кстати позицию EKRE поддерживают и другие партии в эстонском парламенте.
Издание пишет, что еще в январе этого года депутаты от оппозиционной Консервативной народной партии выступали против ратификации российско-эстонского пограничного договора. Эстонские националисты предложили принять законопроект, который предусматривал возврат Эстонии "неправомерно", "силой отнятые земли": территории за рекой Нарвой, включая Ивангород, и часть нынешней Псковской области или получение денежной компенсации за эти земли. Эта территория принадлежала Эстонской Республике с 1920 по 1940 год по условиям Тартуского мирного договора.
Заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "насильно" отняла у Эстонии эти земли, однако силой их вернуть у Эстонии не получится. Националист предложил провести всенародный референдум в стране, чтобы "передвинуть границы".
В Конституции Эстонии содержится статья, в которой говорится, что сухопутная граница Эстонии "установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах". Тем самым законодательно закреплено, что территория за рекой Нарвой, включая Ивангород, и часть нынешней Псковской области должны входить в состав прибалтийской республики.
Пограничный договор между Россией и Эстонией был ратифицирован в 2014 году, тем самым как бы снимая все территориальные споры между странами. Однако националисты из EKRE не признают подписание договора и заявляют о территориальных претензиях к России. Кстати позицию EKRE поддерживают и другие партии в эстонском парламенте.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org/
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