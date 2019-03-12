Тысяча и одна ночь русских инвестиций

Скандальное дело Майкла Калви и нашумевшее интервью ресурсу Lenta.ru, которое дал отставной японский дипломат Хитоси Танака, ныне возглавляющий Институт международной стратегии, снова сделали актуальной тему иностранных инвестиций в России. Это очень по-русски – обсуждать всё только после «жареного петуха». Ведь не так мы давно даже не заметили настоящего инвестиционного бума, случившегося в России.Беспристрастная статистика, не российская, которой теперь ещё долго никто не будет верить, а иностранная, зафиксировала двукратный рост притока инвестиций в Россию всего за четыре года. С 2010 по 2014-й зарубежные капиталовложения (накопленные прямые инвестиции) в российскую экономику буквально подскочили с 300,1 до 606 миллиардов долларов. России словно пытались подложить подушки безопасности, но на самом деле подложили что-то вроде свиньи.И не только потому, что вскоре случился «майдан», главной целью которого было не просто оторвать Украину от России, а вынудить её умерить свой интеграционный пыл в построении ЕАЭС и заодно заставить играть по европейским правилам в газовом транзите. Ответом России стала «крымская весна» и, как следствие, жёсткое противостояние с Западом. С санкциями и контрсанкциями.Отток капиталов из России постепенно вновь стал превышать размеры притока, хотя именно из-за санкций миллиарды долларов и евро, благодаря перманентной бизнес-амнистии, вроде бы должны были потянуться в Россию. Они и потянулись, но только не в Россию, а в офшоры, причём совсем не обязательно в российские. Именно поэтому среди лидеров по масштабам инвестиций в Россию всегда были такие экзотические партнёры, как Люксембург или Багамские острова. А где-то за ними – и Кипр, хотя кипрские капиталы по большей части аккуратно «переписывались» по другим адресам.И всё же деньги в российскую экономику вливались немалые, но серьёзной отдачи, долгожданного прорыва всё не было и нет, хотя в «Роснано» и Сколково для публики продолжают рисовать самые красивые IT-перспективы. Пытаясь ответить на вопрос, почему же так происходит, начинаешь воспринимать тему инвестиций в Россию как сказки «Тысячи и одной ночи», которые никогда не кончаются.И хотя никто и никогда всерьёз не потребует, чтобы инвестиции кончались, есть желание, чтобы от них начиналась хоть какая-то отдача, помимо сумасшедшего строительного бума вокруг столицы. Когда строятся сотни домов с тысячами непродаваемых квартир и склады, склады, склады… именуемые логистическими терминалами. И всё – не под российские, а под иностранные товары. «Отвёрточные» производства не в счёт – по ним сейчас и бума-то особого нет, и в конце концов, это тоже слегка закамуфлированное впаривание россиянам всё того же иностранного товара.Вообще-то, желающих инвестировать в Россию всегда хватало, да и сейчас хватает, даже после ареста незадачливого Майкла Калви. Вся проблема в том, куда и как большинство из них инвестировало и продолжает инвестировать. Об «отверточных» производствах уже сказано, а помимо них, главные адресаты инвестиций в России – это всё те же сырьевые отрасли. Там же деньги идут в первую очередь на развитие технологий добычи. В переработку они вкладываются только по мере острой необходимости.Стоит ли удивляться, почему очень значительную долю переработки российской нефти, идущей на экспорт, взяли на себя Новополоцкий и Мозырский НПЗ. В Белоруссии – союзной, но по-прежнему суверенной, со своим собственным бюджетом, и собственным «батькой». А пресловутые иностранные инвесторы продолжают, говоря прямо, паразитировать на русском газе и русской нефтянке, получая с них совсем немалую долю доходов.Однако принципиально было бы не так и важно, куда вкладываются первичные инвестиции, важно, чтобы потом они проходили по производственному циклу как можно глубже и делали при этом как можно больше оборотов. А вот с этим у нас проблемы, и проблемы прежде всего потому, что в России, в отличие от тех же Китая или Южной Кореи, за те годы, что мы просим и просим инвестиций, как батальоны огня, так и не выработана привычка инвестировать в людей, то есть в квалифицированные кадры.О том, что по уровням зарплат от нас теперь отстают, пожалуй, только наши украинские братья, а китайцы превзошли россиян как минимум раза в полтора, теперь знают даже школьники. И то, что инвесторам якобы нужны большие рынки и население с приличным достатком – это одна из первых инвестиционных сказок Шахерезады, под которую в Россию закачивают миллиарды долларов и евро. Но только для того, чтобы потом выкачать их с максимально возможной прибылью. В Российском экономическом обществе имени С.Ф. Шарапова (РЭОШ) насчитали несколько таких сказок, и о некоторых из них в данном контексте стоит написать особо.Итак, ёмкий российский рынок нужен тем же инвесторам только в той мере, в которой он способен поглощать импортную продукцию, то есть либо доставленную напрямую из-за рубежа, либо произведённую на всё тех же «отвёрточных» производствах. Львиная доля доходов с которых достаётся их иностранным владельцам.А чтобы эти доходы были максимальными, иностранные инвесторы будут и дальше использовать два основных конкурентных преимущества, которые им фактически подарены в России. Это дешёвые энергоресурсы и дешёвая рабочая сила. Энергоресурсы у нас, как известно, дешёвыми остаются весьма относительно. Относительно Запада, а не относительно доходов подавляющего большинства наших граждан. А вот рабочую силу сохранять дешёвой инвестору надо, можно сказать, любой ценой. И ради этого даже толкать российскую власть на такие непопулярные меры, как повышение НДС или пенсионная реформа.И ведь это делается в условиях, когда российская казна буквально пухнет от избыточных нефтегазовых доходов, значительную часть которых у нас хватает ума инвестировать в инфраструктурные проекты или же – за рубеж, под кредитование на строительство АЭС и атомных центров, на покупку нашей военной техники и её обслуживание, даже на восстановление Сирии и поддержку Венесуэлы. И пусть кто-то попробует доказать, что это неправильно. Всё лучше, чем прислуга олигархов разворует.С этим напрямую связана ещё одна из инвестиционных сказок, которые россиянам рассказывают на протяжении 1000 и одной ночи, точнее — намного дольше. Речь о том, будто бы иностранные инвестиции нам нужны из-за нехватки собственных средств. Средства, как можно понять, в России вообще-то есть, к тому же ВВП нашей страны, как и любой другой страны мира, при потреблении имеет две составляющие – собственно внутреннее потребление и сбережения. Сберегаемая часть и есть источник инвестиций для создания новых, расширения и совершенствования существующих производств.С этой частью у России вот уже много лет всё в порядке. Не платим людям, зато сберегать ухитряемся до 30-35 процентов ВВП, но на вложения в основной капитал из этого уходит в лучшем случае половина. Из остального – совсем небольшая часть инвестируется так, как описано чуть выше. И всё! Остатки, а они поистине огромны – только в распоряжении Центробанка давно намного больше 500 миллиардов, не рублей, а евро и долларов, либо вкладываются в иностранные, в основном американские ценные бумаги и валюту, либо вовсе лежат мёртвым грузом. В лучшем случае они вяло дорожают вместе с золотом, но и это можно считать за благо.В материалах РЭОШ, посвящённых разнообразным либеральным экономическим мифам, не раз отмечалось, что почти половина инвестиционного потенциала России фактически используется для «помощи» Западу, который и не думает ограничивать себя в потреблении. Это, по сути, дань, которую наша страна, проигравшая «холодную войну», вынуждена платить победителям, прежде всего США. Кстати, часть этой нашей «помощи» возвращалась и возвращается к нам «из-за бугра» в виде грабительских кредитов. Которые при нашей российской практике кредитования под неподъёмные проценты воспринимаются как чуть ли не благотворительные.Ещё одна сказка, записанная даже в университетские учебники по экономике: инвестиции должны способствовать развитию производства, техническому прогрессу и обновлению продукции. Должны, но в России не способствуют. Почему. А всё дело в том, что в России львиная доля «инвестиций в основной капитал» вовсе не создаёт этот капитал, то есть основные фонды. Они лишь осуществляют переход уже созданных ранее, в основном в советское время, объектов из одних рук в другие.Идёт передел собственности покруче залоговых аукционов и без ненужной помпы. Недавний пример с активами Олега Дерипаски – тому наглядная иллюстрация, и это всего лишь верхушка айсберга. Российские предприятия с началом реформ превратились в объект спекуляций, а их «новые владельцы думают не о совершенствовании производства, а о том, как бы с помощью новейших финансовых технологий повысить рыночные котировки купленного предприятия и перепродать его с максимальной выгодой». Хорошо ещё, что покупают, а то ведь просто загубили сколько.Инвестиционных сказок так много, что 1000 и одной ночи не хватит, чтобы их пересказать, поэтому завершим краткий обзор замечанием по поводу того, насколько иностранные инвестиции действительно являются иностранными. Полностью сейчас лишённый доверия Росстат ещё в 2000-е годы начал разбираться, сколько и чьих денег на самом деле вкладывается в экономику России. И оказалось, что даже сразу после приватизации только 40 процентов капиталовложений осуществлялось за счёт притока новых капиталов в нашу страну из-за рубежа. В 2005 году эта пропорция стала равной 80 на 20, а в 2008 году – 75 на 25. Сейчас, похоже, и того хуже.То есть в реальности хвалёные иностранные инвесторы обосновались и продолжают обосновываться в России на всё более льготных условиях. Всё это делается за счёт эксплуатации природных и людских ресурсов нашей же страны. Мы своими же богатствами и своим трудом помогаем иностранцам всё глубже и глубже пускать корни в российской экономике. А наша статистика внутренние источники финансирования предприятий с участием иностранного капитала продолжает учитывать в качестве «иностранных инвестиций». И счёт давно идёт на миллиарды.