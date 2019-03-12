Меркель не хочет, чтобы немецкие моряки плакали, стоя на коленях

«Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть, как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?..»

Достоянием гласности стала гневная речь на заседании Кабинета ФРГ канцлера Ангелы Меркель, обращенная к германскому министру обороны Урсуле фон дер Ляйен, в которой она жестко распекала свою подчиненную за неспособность оценить реальные риски безопасности Германии и непонимание ее интересов.Фрау министр настаивала на том, чтобы кригсмарине в соответствии с требованием США направила свои суда в Керченский пролив для провокации, аналогичной той, что в ноябре минувшего года устроили ВМС Украины.Меркель прервала излияния министра словами: «Вы рассуждаете как дети!»— завершила дискуссию Меркель, указав, что получила предостерегающее письмо от французского коллеги.Макрон призывал канцлера противостоять подстрекательству США и воздержаться от необдуманных шагов.Запись этого жесткого диспута появилась на закрытом аккаунте одного немецкого политика, и тут же стала достоянием общественности.Подлинность этого документа была подтверждена из-за океана. Агентство Bloomberg, ссылаясь на ряд источников в дипломатических структурах, сообщило о том, что вице-президент США Майкл Пенс пытался организовать военную провокацию в Керченском проливе, заставив это сделать своих европейских союзников – Германию и Францию.Его замечательный план состоял в том, чтобы французские и германские военные корабли проследовали тем же маршрутом, что задержанные за нарушение госграницы РФ два украинских катера и буксир, так же, как они, игнорируя установленные правила захода в территориальные воды и прохождения пролива.Пенс уверял союзников, что русские не посмеют их остановить, и цель акции «показать России, что Запад не отдаст ей доступ» к Азовскому морю, будет достигнута.Для того чтобы убедить Париж и Берлин поучаствовать в этой провокации, Майкл Пенс решил использовать встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно данным издания, пытаясь склонить своих собеседников к участию акции, представитель Вашингтона оказывал на своих собеседников предельно жесткое давление, прибегая к прямому шантажу.Определенным подтверждением этому стала явно антиамериканская речь Ангелы Меркель на конференции, в которой она даже не пыталась скрыть крайнее раздражение действиями США.Впрочем, такая ее отповедь, которую участники конференции встретили овациями стоя, не обескуражила Пенса, и он постарался продолжить давление на Меркель, теперь еще и с помощью членов ее кабинета, что видно из диалога канцлера и министра обороны ФРГ. Причем оппоненты Меркель, судя по тому, что она обращалась во множественном числе, не исчерпывались фон дер Ляйен.Между тем появление этой записи и материала Bloomberg являются серьезным политическим провалом США, сопоставимым с публикацией разоблачений «Викиликс».Очевидно, что Пенс, уверявший Макрона и Меркель, что русские не посмеют помешать их кораблям пройти через пролив, сам абсолютно убежден в обратном. Ведь если бы дело обстояло бы именно так, как говорил вице-президент США, можно не сомневаться, что американцы не преминули бы сами продефилировать через Керченский пролив, продемонстрировав свою мощь и решимость и показав России «ее место».Но американцы полагают, что их или просто вытеснят из российских территориальных вод, даже не дав в них зайти, или, что еще хуже, возьмут на абордаж. Как в 2016 году, когда морское подразделение КСИР захватило американские катера, вторгшиеся в территориальные воды ИРИ, и весь мир увидел кадры со стоящими на коленях американскими военными, плачущими от страха.Исходя из этого опыта, в Вашингтоне рассудили, что для США будет гораздо лучше, если унижению подвернутся не они, а их союзники, и перед камерами будут плакать не американские, а французские и немецкие моряки.Таким образом, миф об абсолютном могуществе США не будет столь очевидно подорван, а Брюссель и Вашингтон получат новые возможности для обвинения России в «агрессивности» и в «посягательстве на свободу судоходства.Даже если предположить, что экипажи вторгшихся в наши воды немецких или французских кораблей попытались бы оказать вооруженное сопротивление, и это привело бы к жертвам, американцы не стали бы действовать в соответствии с пятым пунктом устава НАТО и рассматривать происшедшее как казус белли, предпочтя сохранить «свободу маневра».Иначе никакой необходимости прикрываться французами и немцами у них бы просто не было.Впрочем, можно не сомневаться, что, пытаясь втянуть Париж и Берлин в эту провокацию, Вашингтон ставил главной целью постараться максимально испортить их отношения с Москвой, в том числе и попытаться таким образом сорвать реализацию «Северного потока-2».Понятно, что столь незамысловатая схема «подставы» Вашингтоном своих европейских союзников была сразу же просчитана не только таким многоопытным политиком, как Меркель, но и Макроном. И чтобы добиться их участия в столь опасном и очевидно противоречащим интересом их стран мероприятии, американцы должны были лично заинтересовать или запугать лидеров Франции и ФРГ. Ни того, ни другого Пенс не сумел сделать.Немаловажным вопросом в этой ситуации становится вопрос: почему, зачем и кем материалы о попытках Вашингтона организовать эту провокацию, были слиты в медиапространство? Ведь разглашение негласных переговоров, особенно в столь деликатном вопросе, рассматривается, мягко говоря, как недружественный шаг, которого политики стараются избегать.Что касается записи заседания кабинета ФРГ и споров, то ее обнародование, очевидно, в интересах Меркель. Которая выглядит в ней как адекватный и взвешенный (в отличие от своих оппонентов) политик. И как лидер, твердо стоящий не только на защите суверенитета и интересов Германии, но и мира и безопасности в Европе.Причем публикация материала позволит Меркель сразу же снизить уровень давления на нее со стороны проамериканского лобби в своем правительстве, поскольку мало кто из действующих немецких политиков готов открыто пренебрегать немецкими интересами, фактически признавая себя агентом влияния США.В самих же США в предании огласке неуклюжих действий Пенса, очевидно, ставящих под удар и без того непростые отношения с ведущими европейскими союзниками, могут быть противники Трампа. Которые таким образом в очередной раз обращают внимание на непрофессионализм его команды, которая не только подрывает евроатлантическую солидарность, но и создает ситуации, способные привести к вооруженному конфликту между Россией и странами НАТО.Появление этих материалов в мировом медиапространстве для России сенсацией не стало, и ничего принципиально нового для нас не открыло. Тем не менее, недооценивать факт их обнародования не стоит. Поскольку они дают европейцам, не имеющим доступа к тайнам «высшей политической кухни», совершенно ясное представление о ценности американцев, как союзников, а также о той крайне деструктивной роли в вопросе безопасности в Европе, которую они играют.Происшедшее не оставляет не малейшего сомнения в том, что и первая провокация, совершенная в ноябре 2018 годом украинскими моряками, была совершена по указанию из Вашингтона.Для нас куда важнее тот факт, что Вашингтон теряет контроль над Западной Европой, и то, что ему нечего предложить своим «друзьям». Кроме угроз, шантажа и обмана.