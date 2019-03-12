Пушилин решил наконец помочь ополченцам?
11 марта 2019 года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ «О создании Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при главе Донецкой Народной Республики». Подчиняться Управление будет непосредственно Пушилину, а также бывшему министру Министерства обороны Кононову (Царь) и его бессменному заместителю Великородному (Кэп).
В последнее время Донецк просто фонтанирует идеями, однако очередное новообразование, аналогов которого, кстати, в ЛНР нет и пока не предвидится, пусть сильно смахивает на недавно расформированное Минобороны с новой вывеской, может оказаться действительно полезным начинанием.
На самом деле в функционал Управления входят достаточно серьезные вопросы. С военно-патриотическим воспитанием все понятно: посещение школ, проведение зарниц и тому подобное. Куда значимее тот факт, что деятельность структуры включает разработку проектов нормативно-правовых актов.
В документе периодически идет разграничение на «военнослужащих» и «участников боевых действий», и это дает основания надеяться, что не забудут и про ополченцев. Это может ничего не значить, но также может быть первым деятельным шагом в направлении принятия закона об ополчении, которого уже давно ждут в ДНР. На сегодняшний день все, кто защищал Донбасс с оружием в руках, кто пропадал и погибал в период до создания народной милиции, проходят по документам чуть ли не волонтерами. У них нет ни статуса, ни льгот, ни отдельных статей социальной поддержки.
Конечно, если правительство Дениса Пушилина посредством перелицованного МО исправит данное позорное для ДНР упущение, это будет серьезной победой и, быть может, повысит кредит доверия со стороны населения и бойцов, который сегодня, мягко выражаясь, не слишком высок. Впрочем, не будем предаваться излишнему оптимизму – способность местных «руководителей» изгадить любое доброе начинание широко известна. Достаточно вспомнить анонсированные компенсации по ранению (200-600 тыс. руб.) и семьям погибших (1,6 млн. руб.), которых никто никогда не получал. В итоге, ни одна семья не получила больше 20 тыс., а раненным и вовсе больше червонца на нос не положено.
Помимо будоражащей воображение способности разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, в функционале Управления прописан широкий спектр работ, направленных на взаимодействие с отставными военнослужащими, теми, кто попал в плен или погиб на поле боя.
Кстати, последний момент является весьма и весьма похвальным. Ранее подобная работа велась спорадически, зачастую силами волонтерских организаций и родственников. Теперь поиском пропавших без вести в ходе боевых действий, поиском родственников найденных погибших, поиском мест захоронения и перезахоронением павших бойцов будет заниматься данная структура. На нее же будет возложена неприятная, но необходимая обязанность организации мероприятий по передаче останков украинцев.
Также Управление будет заниматься учетом отставных бойцов и попыткой выбить для них социальное обеспечение, организовать отдых и т. д. Структура будет вести учет, заниматься вопросами обмена и возвращения пленных. Хочется верить, что более щепетильно, чем это делает кабинет омбудсмена Дарьи Морозовой.
Самое главное, что деятельность Управления практически впервые ставит во главу вопросы «отставных военнослужащих» и их социального обеспечения. Вероятно, теперь у бойцов, вышедших на пенсию, есть шанс получать какую-то прибавку к пенсии, хотя, повторюсь, любые славные инициативы правительства ДНР неплохо бы продолжать воплощением этих инициатив в жизнь. Потому что обещаний уже было произнесено более чем достаточно, но практически ничего из них не было выполнено. Будущее покажет.
В последнее время Донецк просто фонтанирует идеями, однако очередное новообразование, аналогов которого, кстати, в ЛНР нет и пока не предвидится, пусть сильно смахивает на недавно расформированное Минобороны с новой вывеской, может оказаться действительно полезным начинанием.
На самом деле в функционал Управления входят достаточно серьезные вопросы. С военно-патриотическим воспитанием все понятно: посещение школ, проведение зарниц и тому подобное. Куда значимее тот факт, что деятельность структуры включает разработку проектов нормативно-правовых актов.
В документе периодически идет разграничение на «военнослужащих» и «участников боевых действий», и это дает основания надеяться, что не забудут и про ополченцев. Это может ничего не значить, но также может быть первым деятельным шагом в направлении принятия закона об ополчении, которого уже давно ждут в ДНР. На сегодняшний день все, кто защищал Донбасс с оружием в руках, кто пропадал и погибал в период до создания народной милиции, проходят по документам чуть ли не волонтерами. У них нет ни статуса, ни льгот, ни отдельных статей социальной поддержки.
Конечно, если правительство Дениса Пушилина посредством перелицованного МО исправит данное позорное для ДНР упущение, это будет серьезной победой и, быть может, повысит кредит доверия со стороны населения и бойцов, который сегодня, мягко выражаясь, не слишком высок. Впрочем, не будем предаваться излишнему оптимизму – способность местных «руководителей» изгадить любое доброе начинание широко известна. Достаточно вспомнить анонсированные компенсации по ранению (200-600 тыс. руб.) и семьям погибших (1,6 млн. руб.), которых никто никогда не получал. В итоге, ни одна семья не получила больше 20 тыс., а раненным и вовсе больше червонца на нос не положено.
Помимо будоражащей воображение способности разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, в функционале Управления прописан широкий спектр работ, направленных на взаимодействие с отставными военнослужащими, теми, кто попал в плен или погиб на поле боя.
Кстати, последний момент является весьма и весьма похвальным. Ранее подобная работа велась спорадически, зачастую силами волонтерских организаций и родственников. Теперь поиском пропавших без вести в ходе боевых действий, поиском родственников найденных погибших, поиском мест захоронения и перезахоронением павших бойцов будет заниматься данная структура. На нее же будет возложена неприятная, но необходимая обязанность организации мероприятий по передаче останков украинцев.
Также Управление будет заниматься учетом отставных бойцов и попыткой выбить для них социальное обеспечение, организовать отдых и т. д. Структура будет вести учет, заниматься вопросами обмена и возвращения пленных. Хочется верить, что более щепетильно, чем это делает кабинет омбудсмена Дарьи Морозовой.
Самое главное, что деятельность Управления практически впервые ставит во главу вопросы «отставных военнослужащих» и их социального обеспечения. Вероятно, теперь у бойцов, вышедших на пенсию, есть шанс получать какую-то прибавку к пенсии, хотя, повторюсь, любые славные инициативы правительства ДНР неплохо бы продолжать воплощением этих инициатив в жизнь. Потому что обещаний уже было произнесено более чем достаточно, но практически ничего из них не было выполнено. Будущее покажет.
- Автор:
- Егор Махов
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