Латвия отгородилась от России забором с колючей проволокой
Латвийские пограничники закончили возведение 93-километрового заграждения на границе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Латвии.
Работы по строительству забора с колючей проволокой на границе с Россией завершены, говорится в сообщении латвийской госпогранслужбы. На некоторых участках границы высота заграждения составляет 2,7 метра. Всего проектом обустройства латвийско-российской границы предусмотрено строительство забора с колючей проволокой, деревянных строительных пешеходных дорожек, патрульных будок, водопропускных труб, пешеходных дорожек. Таким образом планируется обустроить все 283,6 километра границы Латвии с Россией.
Проект строительства заграждений был принят летом 2015 года. К концу 2018 года сообщалось об окончании строительства забора на участке в 93 километра. Окончание строительства запланировано на 2020 год. Общая стоимость проекта составила 21,168 миллиона евро. Аналогичным забором Латвия отгораживается и от Белоруссии.
Всего на латвийско-российской границе располагается десять отделений Государственной пограничной охраны, которые обслуживают участки от 22 до 40 километров. По штатному расписанию в каждое отделение входит от 27 до 53 сотрудников в зависимости от сложности обслуживаемого участка границы.
Работы по строительству забора с колючей проволокой на границе с Россией завершены, говорится в сообщении латвийской госпогранслужбы. На некоторых участках границы высота заграждения составляет 2,7 метра. Всего проектом обустройства латвийско-российской границы предусмотрено строительство забора с колючей проволокой, деревянных строительных пешеходных дорожек, патрульных будок, водопропускных труб, пешеходных дорожек. Таким образом планируется обустроить все 283,6 километра границы Латвии с Россией.
Проект строительства заграждений был принят летом 2015 года. К концу 2018 года сообщалось об окончании строительства забора на участке в 93 километра. Окончание строительства запланировано на 2020 год. Общая стоимость проекта составила 21,168 миллиона евро. Аналогичным забором Латвия отгораживается и от Белоруссии.
Всего на латвийско-российской границе располагается десять отделений Государственной пограничной охраны, которые обслуживают участки от 22 до 40 километров. По штатному расписанию в каждое отделение входит от 27 до 53 сотрудников в зависимости от сложности обслуживаемого участка границы.
- Использованы фотографии:
- https://rus.postimees.ee/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter