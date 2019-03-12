Линкоры как страх Китая и Северной Кореи
Дай бог здоровья адъюнкт-профессору социологии и социальной политики Университета Сиднея Сальваторе Бабоне и нашим коллегам из издания National Interest. Не оставят без тем, от которых мозг радостно закипает, волосы встают дыбом, приветствуя тень надвигающегося веселья и всего прочего.
Ссылка на оригинал в конце повествования.
Итак, господин Бабоне советует ВМС США срочно приступить… к строительству линкоров! Они, линейные корабли – это единственный способ обуздать аппетиты Китая в Тихоокеанском регионе в целом и в Южно-Китайском море в частности.
Оказывается, этот корабль может наделать много дел в противостоянии с китайцами!
Может, например, ответить на китайские провокации, отключив китайские датчики на морском дне или перерезав китайские подводные кабели. Может быть, я плохо соображаю в английском, но первый раз встречаю проект линкора, который способен к подводным операциям подобного плана. Может, профессор имел в виду работу глубинными бомбами, но на это и тривиальный катер-тральщик способен.
Но это ладно, главная особенность линкора: ему не страшна излюбленная тактика китайцев и северокорейцев – морской таран. Поскольку корпус более чем крепок и прочен.
И если попытка контроля региона перерастет в войну без применения ядерного оружия, линкор сможет действовать в зоне конфликта, по-видимому, отвлекая на себя внимание, в то время как наступательные действия других сил США изменят ситуацию.
На первый взгляд, смотрится более чем странно. Но господин профессор приводит интересную аргументацию.
В качестве примера служат, как это ни странно, японские суперлинкоры "Ямато" и "Мусаси", чьи 460-мм орудия не причинили ни малейшего ущерба противнику. Потопленные американской авиацией линкоры использовались, как их немецкий коллега «Тирпитц», исключительно в качестве пугала.
Ну или в качестве флагманов соединений. Хорошо хоть не дошло дело до чего-то такого, прозаического, типа транспорта или танкера.
И тем не менее, господин Бабоне использует стальных гигантов в качестве примера или ориентира. Справедливо, правда, именуя линкоры динозаврами ушедшей эпохи.
Однако господин профессор задает очень интересный вопрос: как утопить такого стального динозавра?
И сам же дает ответ: с трудом.
Опять же, приводя в пример японские корабли. Чтобы упокоить «Ямато», потребовалось одиннадцать торпед и шесть бомб. "Мусаси" взяли девятнадцать торпед и семнадцать бомб. В целом результат более чем неплохой, конечно, учитывая, какими в ту войну были бомбы и торпеды. Не чета современным.
Вообще, начиная с той войны, тактическое (да и стратегическое) планирование ВМС США строилось вокруг авианосцев. Что было и разумно, и показательно.
Но сегодня, когда мы ведем речь не о мировой войне, переходящей во всеобщий «апокалипсис», а о мелочах типа операций FONOP, ставящих целью противодействие ограничению навигации, например, с точки зрения профессора, линкор в новой интерпретации будет весьма полезной силой.
В США (и Австралии) в течение последних нескольких лет Китай считают все более агрессивным в плане отстаивания морских претензий в Южно-Китайском море. Зачастую – незаконных претензий.
И несчастные военные моряки Соединенных Штатов вынуждены регулярно проводить эти FONOPы. Эсминцы патрулируют районы в пределах двенадцати морских миль от искусственных островов, сооружаемых Китаем, чтобы помешать китайским военным препятствовать судоходству.
Отмечается, кстати, что Китай достаточно спокойно относится к этим демонстрациям и не нагнетал ситуацию в сторону обострений.
Но есть нюанс.
Практика показала, что эсминец – ну очень хрупкая вещь. Прямо-таки хрустальный молот. И для боевого корабля, мягко говоря, слабоват в плане прочности.
В июне прошлого года ЭМ «Фитцджеральд» был выведен из строя в результате столкновения с контейнеровозом, с потерей семи моряков их числа экипажа эсминца.
Затем в августе ЭМ «Джон МакКейн» был почти потоплен нефтяным танкером. Десять моряков погибли. Танкер не пострадал.
Оставим в стороне вопрос об откровенно слабом мореходстве, эти два столкновения проиллюстрировали серьезный недостаток современных военно-морских кораблей: плохая живучесть и недостаточная прочность.
Не корабли ВМС угрожали нефтяным танкерам, а наоборот. Танкер и грузовик оказались намного опаснее эсминца.
А в ВМС США, увы, но помимо авианосцев, огневая мощь обеспечивается именно хлипкими такими ракетными крейсерами и эсминцами. Но получается, что флоту также нужны корабли, которые могут принять удар и продолжить выполнение задачи.
Прочность и живучесть, вероятно, станут весьма важным качеством, поскольку Китай развивает свои возможности в плане противокорабельных средств обороны. А если принять во внимание агрессивную политику Китая в регионе, то судоходство в Южно-Китайском море может оказаться весьма проблемным занятием.
«Стелс» — это один из способов избежать попаданий. Да, Соединенные Штаты лидируют в разработке и постройке малозаметных эсминцев.
Но незаметность не всегда полезна. Особенно в операциях типа FONOP, когда наоборот, как раз требуется именно открытая демонстрация.
Линкор времен Второй мировой войны – это заметный корабль во всех смыслах.
Но военно-морскому флоту нет необходимости строить старомодный линкор в двадцать первом веке. Флоту нужен несколько иной формат.
Современный линкор будет сочетать передовые броневые материалы с автоматизированным контролем повреждений, на выходе будет (теоретически) практически непотопляемый корабль.
Его наступательные вооружения могут варьироваться для выполнения конкретной миссии, но его ключевым атрибутом будет живучесть.
Этот "линкор будущего" может решить проблемы, возникающие по вине Китая в вопросах блокирования судоходства и вытеснения США из зоны влияния в западной части Тихого океана.
Китай быстро расширяет и совершенствует свои сети береговых, морских, подводных и космических систем наблюдения и контроля. Скоро он сможет видеть и контролировать все, что движется между материковой частью Китая и первой островной цепью, образованной Японией, Окинавой, Тайванем и Филиппинами. А совершенствование высокоточного оружия будет означать, что Китай сможет не только наблюдать, но и реально контролировать ситуацию в регионе.
В ответ на расширяющееся влияние Китая в США был разработан ряд тактических планов. Все эти планы имели некую общую идею: лучшая защита — это нападение. В принципе, ничего нового в США давно не могут придумать, но эта пластинка редко дает сбои.
И вместо защиты от китайских атак A2/AD командование ВМС США запросто предложило идею превентивного удара по командно-контрольным сетям Китая с целью вывода из строя как системы наблюдения, так и систем высокоточного вооружения.
Проблема в том (и в США это понимают), что это подразумевает немедленную эскалацию любого сценария A2/AD в полномасштабную войну. С переходом в полное и тотальное безобразие мирового масштаба.
И здесь, по мнению автора, и есть спасительный выход в виде «нового линкора». Оборонительного (с ума сойти) варианта для ограниченного конфликта. Который, опираясь на собственную неуязвимость, сможет контролировать (какое-то время) ситуацию в районе, не переводя в фазу «горячего» конфликта.
Как? К сожалению, господин Бабоне не уточняет.
Вообще, некая здравая мысль в посыле имеется. Я не эксперт в вопросах кораблестроения (но такой жути не напишу все же), но некое рациональное маковое зернышко есть у австралийца.
Да, вопросы увеличения бронирования время от времени всплывают к обсуждению. И тут сказано уже столько, что добавить нечего. По итогам Второй мировой войны соединенными усилиями победили снаряд, торпеда и бомба.
Сегодня все выглядит несколько иначе. Бал правят ракеты, которые по сути своей (мощности заряда ВВ) все те же торпеды, только летающие. И летят они несколько дальше, чем снаряды и торпеды той войны.
Хотя и снаряды усохли калибром. Сегодня основной калибр по меркам той войны (120-140-мм) – это что? Это всего лишь стандартный ГК эсминцев и противоминный калибр крейсеров и линкоров.
Появление такого чудовища, как линкоры Второй мировой, в плане живучести и бронирования – это нечто. Кстати, в США 8 линкоров в качестве памятников, можно один отцепить и поэкспериментировать. Там половина на ходу, а некоторые (типа «Миссури») не так давно еще болванками швырялись в Персидском заливе.
Соглашусь, что ТОТ линкор прежде всего очень большой и очень крепкий. Фанаты и поклонники проводили моделирование на компьютерах (не показатель, конечно, но как отправная точка отсчета пойдет), которое показало, что для потопления линкора ТОЙ войны сегодня потребуется в полтора-два раза больше «Топоров», чем для отправки в утиль современного авианосца.
А если пулять чем-то меньшим, то и вообще смех выходит, да и только.
Причем нюанс: современные корабли не таскают с собой сотни ПКР, так что тут тоже интересно может выйти. Может и не хватить количественно ракет, чтобы тот же «Миссури» затыкать.
Броня, знаете ли… Рассчитанная не на чахленькие «Гарпуны» с их 225 кг тротила, а на штуки поувесистее и более наглые, и пробивные.
Так что современная ударная группа с таким чудом очень долго может ковыряться. И не факт, что успешно.
Про самолеты я вообще молчу. Где торпеды? Бомбы? Такие, нормальные, которые могли бронепалубу пробить и внутри от души шарахнуть? Опять только ПКР воздушного базирования, где самой жирной выглядит наша П-800 «Оникс» с 300 кг БЧ.
Возможно, да, вполне возможно, что такой корабль где-то и сочтут целесообразным. Бронированный и живучий. С мощной силовой установкой, которая сможет позволить нафаршировать его различными видами вооружений.
Жаль, что господин австралийский профессор нашего «Петра Великого» не видел. Вот, наверное, идеал для него.
Но даже очень хорошо забронированный корабль с умной броней не будет сегодня настолько полезен, как это кажется господину Бабоне. Да, построить можно. С броней. С пушками калибром изрядно побольше, чем 130-мм. С ракетами. Большой.
А зачем? Просто потому, что в реальных боевых действиях он проживет подольше? Да не проживет он. Это ж не компьютерная игра, где все по определенным правилам. Те же китайцы просто долбанут чем-то более тяжелым, и на этом все, пузыри и пятна масла на воде. И подводные лодки никто еще не отменил в этом мире.
И самое главное. Сэр Уинстон Черчилль, который кое-что смыслил в делах флотских, как-то сказал: «Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер…»
Но да, забавно там, в Австралии… С флотом из одного эсминца, десяти фрегатов и шести подводных лодок. Замечательная страна, замечательный флот, замечательные советы.
Надеюсь, в США последуют советам австралийского профессора благодаря усилиям коллег из издания National Interest и бросятся строить «новые линкоры». Толстые, мощные, живучие. И окончательно угробят свою экономику нам на радость.
Конечно, такого не произойдет. Просто посмеялись вместе с американцами над проектом австралийского профессора, да и все. Без далеко идущих выводов.
Интересно, это сало кенгуру такой эффект линкорный имеет, или что-то другое?
Источник.
Ссылка на оригинал в конце повествования.
Итак, господин Бабоне советует ВМС США срочно приступить… к строительству линкоров! Они, линейные корабли – это единственный способ обуздать аппетиты Китая в Тихоокеанском регионе в целом и в Южно-Китайском море в частности.
Оказывается, этот корабль может наделать много дел в противостоянии с китайцами!
Может, например, ответить на китайские провокации, отключив китайские датчики на морском дне или перерезав китайские подводные кабели. Может быть, я плохо соображаю в английском, но первый раз встречаю проект линкора, который способен к подводным операциям подобного плана. Может, профессор имел в виду работу глубинными бомбами, но на это и тривиальный катер-тральщик способен.
Но это ладно, главная особенность линкора: ему не страшна излюбленная тактика китайцев и северокорейцев – морской таран. Поскольку корпус более чем крепок и прочен.
И если попытка контроля региона перерастет в войну без применения ядерного оружия, линкор сможет действовать в зоне конфликта, по-видимому, отвлекая на себя внимание, в то время как наступательные действия других сил США изменят ситуацию.
На первый взгляд, смотрится более чем странно. Но господин профессор приводит интересную аргументацию.
В качестве примера служат, как это ни странно, японские суперлинкоры "Ямато" и "Мусаси", чьи 460-мм орудия не причинили ни малейшего ущерба противнику. Потопленные американской авиацией линкоры использовались, как их немецкий коллега «Тирпитц», исключительно в качестве пугала.
Ну или в качестве флагманов соединений. Хорошо хоть не дошло дело до чего-то такого, прозаического, типа транспорта или танкера.
И тем не менее, господин Бабоне использует стальных гигантов в качестве примера или ориентира. Справедливо, правда, именуя линкоры динозаврами ушедшей эпохи.
Однако господин профессор задает очень интересный вопрос: как утопить такого стального динозавра?
И сам же дает ответ: с трудом.
Опять же, приводя в пример японские корабли. Чтобы упокоить «Ямато», потребовалось одиннадцать торпед и шесть бомб. "Мусаси" взяли девятнадцать торпед и семнадцать бомб. В целом результат более чем неплохой, конечно, учитывая, какими в ту войну были бомбы и торпеды. Не чета современным.
Вообще, начиная с той войны, тактическое (да и стратегическое) планирование ВМС США строилось вокруг авианосцев. Что было и разумно, и показательно.
Но сегодня, когда мы ведем речь не о мировой войне, переходящей во всеобщий «апокалипсис», а о мелочах типа операций FONOP, ставящих целью противодействие ограничению навигации, например, с точки зрения профессора, линкор в новой интерпретации будет весьма полезной силой.
В США (и Австралии) в течение последних нескольких лет Китай считают все более агрессивным в плане отстаивания морских претензий в Южно-Китайском море. Зачастую – незаконных претензий.
И несчастные военные моряки Соединенных Штатов вынуждены регулярно проводить эти FONOPы. Эсминцы патрулируют районы в пределах двенадцати морских миль от искусственных островов, сооружаемых Китаем, чтобы помешать китайским военным препятствовать судоходству.
Отмечается, кстати, что Китай достаточно спокойно относится к этим демонстрациям и не нагнетал ситуацию в сторону обострений.
Но есть нюанс.
Практика показала, что эсминец – ну очень хрупкая вещь. Прямо-таки хрустальный молот. И для боевого корабля, мягко говоря, слабоват в плане прочности.
В июне прошлого года ЭМ «Фитцджеральд» был выведен из строя в результате столкновения с контейнеровозом, с потерей семи моряков их числа экипажа эсминца.
Затем в августе ЭМ «Джон МакКейн» был почти потоплен нефтяным танкером. Десять моряков погибли. Танкер не пострадал.
Оставим в стороне вопрос об откровенно слабом мореходстве, эти два столкновения проиллюстрировали серьезный недостаток современных военно-морских кораблей: плохая живучесть и недостаточная прочность.
Не корабли ВМС угрожали нефтяным танкерам, а наоборот. Танкер и грузовик оказались намного опаснее эсминца.
А в ВМС США, увы, но помимо авианосцев, огневая мощь обеспечивается именно хлипкими такими ракетными крейсерами и эсминцами. Но получается, что флоту также нужны корабли, которые могут принять удар и продолжить выполнение задачи.
Прочность и живучесть, вероятно, станут весьма важным качеством, поскольку Китай развивает свои возможности в плане противокорабельных средств обороны. А если принять во внимание агрессивную политику Китая в регионе, то судоходство в Южно-Китайском море может оказаться весьма проблемным занятием.
«Стелс» — это один из способов избежать попаданий. Да, Соединенные Штаты лидируют в разработке и постройке малозаметных эсминцев.
Но незаметность не всегда полезна. Особенно в операциях типа FONOP, когда наоборот, как раз требуется именно открытая демонстрация.
Линкор времен Второй мировой войны – это заметный корабль во всех смыслах.
Но военно-морскому флоту нет необходимости строить старомодный линкор в двадцать первом веке. Флоту нужен несколько иной формат.
Современный линкор будет сочетать передовые броневые материалы с автоматизированным контролем повреждений, на выходе будет (теоретически) практически непотопляемый корабль.
Его наступательные вооружения могут варьироваться для выполнения конкретной миссии, но его ключевым атрибутом будет живучесть.
Этот "линкор будущего" может решить проблемы, возникающие по вине Китая в вопросах блокирования судоходства и вытеснения США из зоны влияния в западной части Тихого океана.
Китай быстро расширяет и совершенствует свои сети береговых, морских, подводных и космических систем наблюдения и контроля. Скоро он сможет видеть и контролировать все, что движется между материковой частью Китая и первой островной цепью, образованной Японией, Окинавой, Тайванем и Филиппинами. А совершенствование высокоточного оружия будет означать, что Китай сможет не только наблюдать, но и реально контролировать ситуацию в регионе.
В ответ на расширяющееся влияние Китая в США был разработан ряд тактических планов. Все эти планы имели некую общую идею: лучшая защита — это нападение. В принципе, ничего нового в США давно не могут придумать, но эта пластинка редко дает сбои.
И вместо защиты от китайских атак A2/AD командование ВМС США запросто предложило идею превентивного удара по командно-контрольным сетям Китая с целью вывода из строя как системы наблюдения, так и систем высокоточного вооружения.
Проблема в том (и в США это понимают), что это подразумевает немедленную эскалацию любого сценария A2/AD в полномасштабную войну. С переходом в полное и тотальное безобразие мирового масштаба.
И здесь, по мнению автора, и есть спасительный выход в виде «нового линкора». Оборонительного (с ума сойти) варианта для ограниченного конфликта. Который, опираясь на собственную неуязвимость, сможет контролировать (какое-то время) ситуацию в районе, не переводя в фазу «горячего» конфликта.
Как? К сожалению, господин Бабоне не уточняет.
Вообще, некая здравая мысль в посыле имеется. Я не эксперт в вопросах кораблестроения (но такой жути не напишу все же), но некое рациональное маковое зернышко есть у австралийца.
Да, вопросы увеличения бронирования время от времени всплывают к обсуждению. И тут сказано уже столько, что добавить нечего. По итогам Второй мировой войны соединенными усилиями победили снаряд, торпеда и бомба.
Сегодня все выглядит несколько иначе. Бал правят ракеты, которые по сути своей (мощности заряда ВВ) все те же торпеды, только летающие. И летят они несколько дальше, чем снаряды и торпеды той войны.
Хотя и снаряды усохли калибром. Сегодня основной калибр по меркам той войны (120-140-мм) – это что? Это всего лишь стандартный ГК эсминцев и противоминный калибр крейсеров и линкоров.
Появление такого чудовища, как линкоры Второй мировой, в плане живучести и бронирования – это нечто. Кстати, в США 8 линкоров в качестве памятников, можно один отцепить и поэкспериментировать. Там половина на ходу, а некоторые (типа «Миссури») не так давно еще болванками швырялись в Персидском заливе.
Соглашусь, что ТОТ линкор прежде всего очень большой и очень крепкий. Фанаты и поклонники проводили моделирование на компьютерах (не показатель, конечно, но как отправная точка отсчета пойдет), которое показало, что для потопления линкора ТОЙ войны сегодня потребуется в полтора-два раза больше «Топоров», чем для отправки в утиль современного авианосца.
А если пулять чем-то меньшим, то и вообще смех выходит, да и только.
Причем нюанс: современные корабли не таскают с собой сотни ПКР, так что тут тоже интересно может выйти. Может и не хватить количественно ракет, чтобы тот же «Миссури» затыкать.
Броня, знаете ли… Рассчитанная не на чахленькие «Гарпуны» с их 225 кг тротила, а на штуки поувесистее и более наглые, и пробивные.
Так что современная ударная группа с таким чудом очень долго может ковыряться. И не факт, что успешно.
Про самолеты я вообще молчу. Где торпеды? Бомбы? Такие, нормальные, которые могли бронепалубу пробить и внутри от души шарахнуть? Опять только ПКР воздушного базирования, где самой жирной выглядит наша П-800 «Оникс» с 300 кг БЧ.
Возможно, да, вполне возможно, что такой корабль где-то и сочтут целесообразным. Бронированный и живучий. С мощной силовой установкой, которая сможет позволить нафаршировать его различными видами вооружений.
Жаль, что господин австралийский профессор нашего «Петра Великого» не видел. Вот, наверное, идеал для него.
Но даже очень хорошо забронированный корабль с умной броней не будет сегодня настолько полезен, как это кажется господину Бабоне. Да, построить можно. С броней. С пушками калибром изрядно побольше, чем 130-мм. С ракетами. Большой.
А зачем? Просто потому, что в реальных боевых действиях он проживет подольше? Да не проживет он. Это ж не компьютерная игра, где все по определенным правилам. Те же китайцы просто долбанут чем-то более тяжелым, и на этом все, пузыри и пятна масла на воде. И подводные лодки никто еще не отменил в этом мире.
И самое главное. Сэр Уинстон Черчилль, который кое-что смыслил в делах флотских, как-то сказал: «Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер…»
Но да, забавно там, в Австралии… С флотом из одного эсминца, десяти фрегатов и шести подводных лодок. Замечательная страна, замечательный флот, замечательные советы.
Надеюсь, в США последуют советам австралийского профессора благодаря усилиям коллег из издания National Interest и бросятся строить «новые линкоры». Толстые, мощные, живучие. И окончательно угробят свою экономику нам на радость.
Конечно, такого не произойдет. Просто посмеялись вместе с американцами над проектом австралийского профессора, да и все. Без далеко идущих выводов.
Интересно, это сало кенгуру такой эффект линкорный имеет, или что-то другое?
Источник.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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