Упущен последний шанс на господство неатомного подводного флота России. Критический расклад с ВНЭУ

Источники информации:

https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/il-38/

http://www.arms-expo.ru/armament/samples/990/65237/

http://bastion-opk.ru/gotland/

http://bastion-karpenko.ru/212a/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-217.html

Как бы прискорбно это ни звучало, но в последнее время не обходится ни дня без новостей о ситуации в некоторых отраслях нашего ОПК, способных спровоцировать непрекращающийся поток негативных эмоций даже у тех обозревателях, которые за многолетний период беспредела выработали стойкий иммунитет к происходящему. В частности, одной из таких новостей можно смело считать «заморозку» Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» и Центральным НИИ судовой электротехники и технологии проекта разработки перспективной воздухонезависимой энергетической установки с электрохимическим генератором (ЭХГ) кислородно-водородного типа для оснащения передовых сверхмалошумных неатомных подводных лодок пр. 677 «Лада», о чём 7 марта 2019 года сообщило новостное издание flotprom.ru со ссылкой на осведомлённые источники в штаб-квартирах вышеуказанных предприятий-разработчиков.Как уточнило издание flotprom.ru, главной причиной долгоиграющей «пробуксовки», а затем и итоговой «заморозки» амбициозного проекта, способного сохранить паритет между неатомным подводным компонентом ВМФ России и аналогичными подводными составляющими военно-морских сил стран НАТО в Чёрном и Балтийском морях, стало традиционное для нашей оборонки недофинансирование. Именно это «генетическое заболевание» российского ОПК за несколько последних лет, к сожалению, умудрилось загубить даже относительно недорогой проект ракеты сверхдальнего воздушного боя с интегральным ракетно-прямоточным двигателем РВВ-АЕ-ПД («Изделие 180-ПД»), принятие на вооружение которой позволило бы тактической авиации ВКС России не только дать фору всем типам американских истребителей переходного поколения, оснащённых УРВБ AIM-120D AMRAAM, но и сохранить должный боевой потенциал в вероятном противостоянии с европейскими истребителями «Gripen-NG», «Typhoon» и «Rafale», оснащёнными ракетами класса «воздух-воздух» MBDA «Meteor».Если отсутствие РВВ-АЕ-ПД в боекомплектах Су-30СМ и Су-35С можно хотя бы частично компенсировать посредством задействования в операциях по завоеванию господства в воздухе перехватчиков МиГ-31БМ, вооружённых дальнобойными УРВБ Р-37, то «перекрыть» отсутствие в составе подводного компонента ВМФ России уникальных сверхмалошумных анаэробных модификаций субмарин пр. 677 другими типами неатомных подлодок практически нереально.Некоторые ура-патриотически настроенные обозреватели могут подвергнуть данное мнение критике, указав на то, что оперирующие, к примеру, в Балтийском море дизель-электрические подлодки проектов 877 «Палтус», 877В «Палтус» (Б-871 «Алроса»), будут пребывать преимущественно под прикрытием мощных противолодочных, противокорабельных и противовоздушных зон A2/AD (воспрещения и ограничения доступа и манёвра), простирающихся более чем на 300 км от военно-морских объектов в Кронштадте и Санкт-Петербурге. Вследствие этого острая необходимость в обновлении БФ субмаринами с воздухнонезависимыми энергетическими установками, по их мнению, будет отпадать, ведь процесс подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторов «Палтусов» может быть осуществлён в непосредственной близости от родных ВМБ, воздушное пространство над которыми не будет изобиловать противолодочными самолётами противника «Орион» и «Посейдон» благодаря наличию «противоракетного зонтика», сформированного системами С-300ПМ1/400 и С-300В4. Но не всё здесь так просто...Дело в том, что в распоряжении ВМС Германии и Швеции имеются 6 сверхмалошумных анаэробных дизель-электрических подлодок «Type 212A» и 3 анаэробные дизель-стирлинг-электрические субмарины класса «Готланд» (проект А-19). Обладая электрохимическими водородными топливными элементами мощностью 300 кВт и двумя 204-сильными двигателями Стирлинга типа AIP, данные подлодки могут находиться под водой на протяжении 15—18 суток и при скорости «подкрадывания» в 2-4 узла преодолевать 900—1440 миль, что, с учетом наличия корпусов из маломагнитной стали и армированного стеклопластика, всё же даёт возможность проникновения в наши противолодочные зоны A2 /AD (хоть и с «переменным успехом»).Многодневное пребывание Типа 212А и «Готландов» на глубинах 70—200 м (при скорости хода в 1,5—2 узла) с минимальном уровнем магнитного поля корпуса способно на несколько порядков усложнить процесс их пеленгования посредством датчиков магнитных аномалий, а также различных типов радиогидроакустических буёв (ненаправленные РГБ-1, пассивные направленные РГБ-2, а также пассивно-активные РГБ-3/16), входящих в состав оборудования противолодочных самолётов Ил-38/Н). Вывод: немецкие и шведские анаэробные субмарины классов Type 212A и «Gotland» (пр. А-19) представляют крайне серьёзную угрозу для наших подлодок не только в юго-западной и южной частях Балтийского моря, но и на северных подступах к острову Готланд, где ДЭПЛ пр. 877/В будут вынуждены подниматься на поверхность для включения дизель-генераторов и подзарядки аккумуляторов.А на этом участке, увы, гарантировать экипажам «Палтусов» отсутствие противолодочной авиации противника над головой никак нельзя, ведь всего в 150 км от Стокгольма воздушное пространство будет находиться под контролем «Грипенов» и ракет «Метеор». Оснащённые же ВНЭУ немецкие Тип 212А в случае эскалации масштабного регионального конфликта даже в западной части Финского залива будут чувствовать себя как дома, оставляя за собой возможность нанесения ударов торпедами DM2A4 или «SeaHake Mod 4 ER» по надводным кораблям и подлодкам БФ прямо у нас «под носом». И этот пренеприятнейший факт уж точно не делает чести тем, кто имеет непосредственное отношение к приостановке финансирования проекта разработки российской ВНЭУ с уникальной системой риформинга дизельного топлива для подлодок класса «Лада».