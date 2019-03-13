Военно-историческая миниатюра. Эволюция солдатиков
Игровые солдатики были неотъемлемым элементом детства многих наших читателей. Мы все выстраивали отряды, включали воображение и проводили напряженные и кровавые сражения. Но это была не единственная роль миниатюрных воинов в истории и культуре человечества. Они прошли тысячелетия эволюции, становясь то церемониальным атрибутом, то наглядным пособием для аристократии, то массовой детской игрушкой. А иногда и самым настоящим предметом искусства.
Глубокая древность
Миниатюрные фигуры пеших или конных воинов зародились раньше, чем можно подумать. Нам, конечно, никогда не узнать, кто и когда начал делать их первым. Но есть вполне четкие «минимальные» цифры. Старейшие находки, обнаруженные археологами в Египте, датируются примерно 2000 годом до нашей эры. С этого времени солдатики древности встречаются более-менее регулярно, причем параллельно в совершенно разных культурах – от древнего Рима и эллинских полисов до не менее древнего Китая.
Последний, в своих лучших традициях, отметился особым масштабом. Только китайцы могли додуматься сделать самый, пожалуй, богатый и дорогостоящий набор солдатиков в истории – более восьми тысячи штук! Причем, для большего эффекта – в масштабе один к одному.
Выкопанная археологами Терракотовая армия Цинь Шихуанди
Да, речь о знаменитой «Терракотовой армии». Во всем был виноват старый обычай хоронить с императором его лучших солдат. Но Цинь Шихуанди, объединивший Китай после столетий кровавых усобиц, не мог позволить себе такой роскоши. Ослабленная гражданскими войнами страна имела множество лишь поверхностно заживших ран, которые могли открыться по любому поводу. Поэтому строивший свой мавзолей император мудро обошел древний обычай, заменив жертвоприношение воинов созданием терракотовой армии в натуральную величину.
Правда, династии такой гуманизм не помог – она прекратила свое существование всего лишь через четыре года после смерти Цинь Шихуанди.
Возможно, Цинь Шихуанди не просто отдавал дань традиции, а реально планировал обмануть богов, в которых верил. Ведь каждая статуя по-настоящему уникальна – в том числе и в чертах лиц. Они не просто отличны друг от друга, но соответствуют физиогномике различных этносов, населявших империю. То есть, каждый «солдатик» имел вполне конкретного прототипа. Ну, или заказ был размещен в разных мастерских, каждая их которых приглашала конкретных людей в качестве моделей для лепки.
Дворянское развлечение
Но все-таки армия Цинь Шихуанди была исключением. Как правило, для церемониальных целей не требовалось такого количества фигурок воинов. Все стало изменяться к «Осени Средневковья». С XIV века солдатики становятся одним из увлечений крупных феодалов – наряду с охотой, пирами и войной. Коллекции в несколько сотен фигур имели такие гранды европейской политики, как император Максимилиан I и король Франции Людовик XIII.
Чем дольше шло время, тем более утонченными становились увлечения аристократии. И тем большее место в них занимали солдатики. Известным любителем таковых был, например, император России Петр III. Говорят, что он даже устроил торжественную казнь крысы, испортившей значительную часть его коллекции солдатиков из сахарной ваты.
Играли солдатики и обучающую роль. Рост их популярности в качестве игрушки аристократов совпал с эпохой регулярных армий. Раньше, в феодальных армиях, дворянин был основной ударной единицей на поле боя. Теперь же он стал командиром множества рекрутов. Которых, в отличие от старых времен, можно было массово обучать на регулярной основе. Это значило, что резко выросла управляемость пехоты. Теперь, в отличие от феодальной эпохи, она могла производить более сложные тактические маневры.
Это повышало требования к подготовке офицеров. Львиную их часть составляли все те же аристократы. И коллекции солдатиков могли использоваться нанятыми семьей учителями, чтобы с детства объяснять будущим полководцам азы тактики. Инструмент был более чем удобный и наглядный.
Массовое производство
На рубеже XVIII и XIX веков солдатики перестали быть игрушкой дворян, и стали доступны большему количеству людей. Какую-то лепту в этот процесс внесла Великая французская революция, резко увеличившая размер армий и изменившая социальный состав офицерства. А что-то сделали новые технологии.
Набор оловянных солдатиков, конец XIX — начало XX века
Последние заключались в применении для тиражирования оловянного литья, что значительно удешевляло стоимость одной фигурки. Все началось со здравствующей и поныне Нюрнбергской миниатюры ещё в 1770-е годы. Первые такие солдатики были «плоскими» – толщина составляла всего лишь несколько миллиметров. Но зато рельеф мог быть проработан весьма подробно. Формат очень быстро прижился, и вышел за пределы Нюрнберга, освоив другие германские земли.
Очень быстро плоские солдатики стали неким «национальным продуктом» еще даже не объединенной Германии – фирмы плодились одна за другой именно на немецких землях. Их продукция шла и на экспорт. Это побуждало заграничных предпринимателей освоить производство плоской миниатюры своими руками. Но конкурировать с немцами на равных все равно не получалось.
Забавно, что более привычные для нас «объемные» солдатики появились примерно в то же время – в конце XVIII века. Причем не в Германии, а во Франции – где, что характерно, пребывали в определенной безвестности, пока за объемных оловянных солдатиков не взялись все те же немцы.
Запустила этот процесс фирма Густава Хейде, открытая в Дрездене в 1870 году. Время для такого бизнеса было удачное – шла победоносная для германцев Франко-Прусская война, и солдатики имели спрос. Дела у предприятия шли хорошо вплоть до знаменитой бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года, когда завод был полностью уничтожен.
Наше время
Сегодня коллекционирование военно-исторической миниатюры из детской игрушки стало любимым хобби для немалого количества взрослых и весьма обеспеченных людей. На новый уровень солдатиков выводит роспись – искушенные коллекционеры предпочитают её привычной «игрушечной» заводской покраске.
Специально для них существуют тысячи фирм военно-исторической миниатюры. Её качество состоит из двух компонентов – уровня лепящего мастер-модель скульптора и чистоту отливки. В качестве материала используется эпоксидная смола или напоминающий олово сплав «белый металл». Что любопытно, расписывающие миниатюры художники предпочитают смолу, потому что она легкая, и при работе с фигуркой её удобнее держать в руке. Коллекционеры же любят металл – им нравится «приятная тяжесть» очередного элемента своей коллекции.
Пластик, что характерно, в представляющей интерес для коллекций военно-исторической миниатюре практически не используется. Все потому, что для литья из пластика нужно более дорогое оборудование. Оно, в совокупности с материалом, дает большую живучесть пресс-форм, и большие тиражи. Но за это приходится платить серьезнейшими вложениями в производство. В то время как небольшая фирма, производящая смоляных или оловянных солдатиков, может иметь более чем скромный капитал, и состоять всего из нескольких человек. А иногда и вообще из одного.
Скромная роспись смоляной фигурки, выполненная автором этой статьи
В итоге множество мелких «оловянно-смоляных» фирм выигрывает у сравнительно небольшого количества пластиковых хотя бы за счет ассортимента. Кроме того, они могут себе позволить выпускать нишевые и интересные вещи – например, каких-нибудь древнеегипетских воинов, венгерских танкистов, или генуэзских арбалетчиков. В то время как выпускающие пластиковые наборы компании ограничены высокой стоимостью пресс-форм и оборудования. И, чтобы отбить эти деньги, они вынуждены делать предсказуемую «попсу» – то есть, ограничивать себя рамками довольно затертых, с точки зрения коллекционеров, тем.
Интересно, что Россия в этом бизнесе занимает далеко не последнее место. У нас есть скульпторы, лепящие более чем конкурентоспособные фигурки, а в отдельных масштабах – лучшие в мире. Отечественные художники расписывают бокс-арты для продукции серьезных иностранных фирм – особенно это видно в жанре военно-исторических бюстов в масштабе 1/9. Есть даже особые направления росписи – как, например, знаменитая «Питерская школа», известная умением воспроизводить сложнейшие узоры на клочке в один-два квадратных сантиметра.
Отечественная военно-историческая миниатюра становится все сложнее и многообразнее. Многочисленные выставки растут в масштабе и уровне работ. А это значит, что многотысячелетняя история солдатика еще не закончена.
Глубокая древность
Миниатюрные фигуры пеших или конных воинов зародились раньше, чем можно подумать. Нам, конечно, никогда не узнать, кто и когда начал делать их первым. Но есть вполне четкие «минимальные» цифры. Старейшие находки, обнаруженные археологами в Египте, датируются примерно 2000 годом до нашей эры. С этого времени солдатики древности встречаются более-менее регулярно, причем параллельно в совершенно разных культурах – от древнего Рима и эллинских полисов до не менее древнего Китая.
Последний, в своих лучших традициях, отметился особым масштабом. Только китайцы могли додуматься сделать самый, пожалуй, богатый и дорогостоящий набор солдатиков в истории – более восьми тысячи штук! Причем, для большего эффекта – в масштабе один к одному.
Выкопанная археологами Терракотовая армия Цинь Шихуанди
Да, речь о знаменитой «Терракотовой армии». Во всем был виноват старый обычай хоронить с императором его лучших солдат. Но Цинь Шихуанди, объединивший Китай после столетий кровавых усобиц, не мог позволить себе такой роскоши. Ослабленная гражданскими войнами страна имела множество лишь поверхностно заживших ран, которые могли открыться по любому поводу. Поэтому строивший свой мавзолей император мудро обошел древний обычай, заменив жертвоприношение воинов созданием терракотовой армии в натуральную величину.
Правда, династии такой гуманизм не помог – она прекратила свое существование всего лишь через четыре года после смерти Цинь Шихуанди.
Возможно, Цинь Шихуанди не просто отдавал дань традиции, а реально планировал обмануть богов, в которых верил. Ведь каждая статуя по-настоящему уникальна – в том числе и в чертах лиц. Они не просто отличны друг от друга, но соответствуют физиогномике различных этносов, населявших империю. То есть, каждый «солдатик» имел вполне конкретного прототипа. Ну, или заказ был размещен в разных мастерских, каждая их которых приглашала конкретных людей в качестве моделей для лепки.
Дворянское развлечение
Но все-таки армия Цинь Шихуанди была исключением. Как правило, для церемониальных целей не требовалось такого количества фигурок воинов. Все стало изменяться к «Осени Средневковья». С XIV века солдатики становятся одним из увлечений крупных феодалов – наряду с охотой, пирами и войной. Коллекции в несколько сотен фигур имели такие гранды европейской политики, как император Максимилиан I и король Франции Людовик XIII.
Чем дольше шло время, тем более утонченными становились увлечения аристократии. И тем большее место в них занимали солдатики. Известным любителем таковых был, например, император России Петр III. Говорят, что он даже устроил торжественную казнь крысы, испортившей значительную часть его коллекции солдатиков из сахарной ваты.
Играли солдатики и обучающую роль. Рост их популярности в качестве игрушки аристократов совпал с эпохой регулярных армий. Раньше, в феодальных армиях, дворянин был основной ударной единицей на поле боя. Теперь же он стал командиром множества рекрутов. Которых, в отличие от старых времен, можно было массово обучать на регулярной основе. Это значило, что резко выросла управляемость пехоты. Теперь, в отличие от феодальной эпохи, она могла производить более сложные тактические маневры.
Это повышало требования к подготовке офицеров. Львиную их часть составляли все те же аристократы. И коллекции солдатиков могли использоваться нанятыми семьей учителями, чтобы с детства объяснять будущим полководцам азы тактики. Инструмент был более чем удобный и наглядный.
Массовое производство
На рубеже XVIII и XIX веков солдатики перестали быть игрушкой дворян, и стали доступны большему количеству людей. Какую-то лепту в этот процесс внесла Великая французская революция, резко увеличившая размер армий и изменившая социальный состав офицерства. А что-то сделали новые технологии.
Набор оловянных солдатиков, конец XIX — начало XX века
Последние заключались в применении для тиражирования оловянного литья, что значительно удешевляло стоимость одной фигурки. Все началось со здравствующей и поныне Нюрнбергской миниатюры ещё в 1770-е годы. Первые такие солдатики были «плоскими» – толщина составляла всего лишь несколько миллиметров. Но зато рельеф мог быть проработан весьма подробно. Формат очень быстро прижился, и вышел за пределы Нюрнберга, освоив другие германские земли.
Очень быстро плоские солдатики стали неким «национальным продуктом» еще даже не объединенной Германии – фирмы плодились одна за другой именно на немецких землях. Их продукция шла и на экспорт. Это побуждало заграничных предпринимателей освоить производство плоской миниатюры своими руками. Но конкурировать с немцами на равных все равно не получалось.
Забавно, что более привычные для нас «объемные» солдатики появились примерно в то же время – в конце XVIII века. Причем не в Германии, а во Франции – где, что характерно, пребывали в определенной безвестности, пока за объемных оловянных солдатиков не взялись все те же немцы.
Запустила этот процесс фирма Густава Хейде, открытая в Дрездене в 1870 году. Время для такого бизнеса было удачное – шла победоносная для германцев Франко-Прусская война, и солдатики имели спрос. Дела у предприятия шли хорошо вплоть до знаменитой бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года, когда завод был полностью уничтожен.
Наше время
Сегодня коллекционирование военно-исторической миниатюры из детской игрушки стало любимым хобби для немалого количества взрослых и весьма обеспеченных людей. На новый уровень солдатиков выводит роспись – искушенные коллекционеры предпочитают её привычной «игрушечной» заводской покраске.
Специально для них существуют тысячи фирм военно-исторической миниатюры. Её качество состоит из двух компонентов – уровня лепящего мастер-модель скульптора и чистоту отливки. В качестве материала используется эпоксидная смола или напоминающий олово сплав «белый металл». Что любопытно, расписывающие миниатюры художники предпочитают смолу, потому что она легкая, и при работе с фигуркой её удобнее держать в руке. Коллекционеры же любят металл – им нравится «приятная тяжесть» очередного элемента своей коллекции.
Пластик, что характерно, в представляющей интерес для коллекций военно-исторической миниатюре практически не используется. Все потому, что для литья из пластика нужно более дорогое оборудование. Оно, в совокупности с материалом, дает большую живучесть пресс-форм, и большие тиражи. Но за это приходится платить серьезнейшими вложениями в производство. В то время как небольшая фирма, производящая смоляных или оловянных солдатиков, может иметь более чем скромный капитал, и состоять всего из нескольких человек. А иногда и вообще из одного.
Скромная роспись смоляной фигурки, выполненная автором этой статьи
В итоге множество мелких «оловянно-смоляных» фирм выигрывает у сравнительно небольшого количества пластиковых хотя бы за счет ассортимента. Кроме того, они могут себе позволить выпускать нишевые и интересные вещи – например, каких-нибудь древнеегипетских воинов, венгерских танкистов, или генуэзских арбалетчиков. В то время как выпускающие пластиковые наборы компании ограничены высокой стоимостью пресс-форм и оборудования. И, чтобы отбить эти деньги, они вынуждены делать предсказуемую «попсу» – то есть, ограничивать себя рамками довольно затертых, с точки зрения коллекционеров, тем.
Интересно, что Россия в этом бизнесе занимает далеко не последнее место. У нас есть скульпторы, лепящие более чем конкурентоспособные фигурки, а в отдельных масштабах – лучшие в мире. Отечественные художники расписывают бокс-арты для продукции серьезных иностранных фирм – особенно это видно в жанре военно-исторических бюстов в масштабе 1/9. Есть даже особые направления росписи – как, например, знаменитая «Питерская школа», известная умением воспроизводить сложнейшие узоры на клочке в один-два квадратных сантиметра.
Отечественная военно-историческая миниатюра становится все сложнее и многообразнее. Многочисленные выставки растут в масштабе и уровне работ. А это значит, что многотысячелетняя история солдатика еще не закончена.
- Автор:
- Тимур Шерзад
- Использованы фотографии:
- fakel-history.ru
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