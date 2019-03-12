Уважай слугу народа. Со штрафами — в светлое будущее

Вносим от заксобрания законопроект о наказании чиновников за неуважение к гражданам, «липу» и «дезу». Наш ответ сенатору Клишасу и его братьям по разуму, принявшим закон о наказании за «неуважение к власти» и «фейковые новости».

Наверное, никто из нас не удивился, узнав, что депутаты Государственной Думы России все-таки приняли сомнительный в некоторых пунктах законопроект, ужесточающий и регламентирующий наказание за оскорбление органов государственной власти, общества, государственных символов и т.д. Причем приняли уже в четвертом, окончательном чтении и с теми самыми спорными пунктами, о которых не говорил только ленивый.Мы тоже пристально следили за судьбой данного законопроекта, периодически публикуя на страницах «ВО» промежуточные отчеты о его прохождении через Думу. Прочитать их вы можете тут тут . Если вы не следили за темой, сделать это нужно обязательно: там довольно много подробностей всего процесса, и суть происходящего станет вам гораздо понятнее. Но если на это нет времени или желания (а читать о проделках нашей власти — удовольствие ниже среднего), давайте вкратце уточним некоторые детали.Андрей Клишас, член Совета Федерации, внес в Госдуму два законопроекта. Один из них был направлен на то, чтобы усилить позиции государства в Интернете, регламентируя ответственность за некоторые противоправные действия, совершаемые там. В частности, речь шла об оскорблении, «выраженном в явной форме», общества, символов государства и государственных органов. Причем если с первыми позициями все было более-менее понятно и критических возражений почти ни у кого не возникло (кроме, конечно же, потомственных правозащитников), то вот пункт об оскорблении органов государственной власти вызвал очень много споров и нареканий со стороны общественности — как условно либеральной, так и вполне патриотической.Второй законопроект был направлен на противодействие так называемым фейковым новостям . В принципе, это тоже не вызывало принципиальных возражений у большинства комментаторов, хотя технических вопросов было немало, и прежде всего речь шла о трактовках того, что можно считать фейковыми новостями. Но, повторюсь, в целом информационный фон у этого законопроекта был спокойнее: людям уже действительно надоели бесконечные «вбросы» разного рода заведомо ложной информации, которые только будоражат общество и вызывают ненужное политическое брожение.Весь процесс принятия законопроектов занял меньше трех месяцев. И хоть само по себе это не является криминалом, нужно отметить, что наиболее одиозное положение первого законопроекта об ответственности за оскорбление органов государственной власти из конечного варианта никуда не исчезло. За «оскорбление» власти будут штрафовать, а если это не поможет, при рецидивах, будут отправлять «преступников» под арест сроком до 15 суток.Штрафы, надо отметить, выросли. Сейчас это суммы от десяти до ста тысяч рублей за одно нарушение. И это, заметьте, только для физических лиц! Для должностных штраф будет выше – до 200 тысяч. А для юридических и вовсе — до полумиллиона рублей.Однако и это ещё не все. Если публикация «фейковой» новости повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, граждан будут наказывать штрафом в 400 000 рублей, для должностных лиц штраф составит 900 тысяч рублей, для юрлиц – 1,5 млн. рублей.Также, как уже сказано выше, предусмотрена такая мера наказания, как арест. Применяться она будет к «рецидивистам» — людям, не остановившимся на первом оскорблении власти или общества и совершившим данное деяние повторно.Интересен и механизм блокировки недостоверной информации. Теперь для этого не нужно ждать решения суда. Генпрокурору или его заместителю достаточно будет направить соответствующее предписание в Роскомнадзор, и, если владелец сайта требованию РКН не подчинится, сайт просто заблокируют.Ну и самое сладкое, самая «милота». Как заявил на парламентских слушаниях депутат Сергей Боярский, «решать, что является оскорблением, будет только генеральный прокурор или его заместители».Разумеется, подробные правовые новации не могли пройти незамеченными. Отмечены первые митинги против новых законов, а Совет по правам человека при президенте РФ призвал членов Совета Федерации не допустить принятия обоих законопроектов.Можно как угодно относиться к деятельности СПЧ (Совет по правам человека), особенно памятуя о том, кто там заседает. Но нельзя не отметить, что хотя бы сейчас он, кажется, на нашей стороне. Неудивительно, кстати, что и члены данного Совета больше всего возмущены пунктом первого закона, предусматривающим ответственность за оскорбление органов государственной власти.А вот питерский депутат Борис Вишневский решил ответить на инициативу Андрея Клишаса своим законопроектом. Об этом он написал у себя в «ФБ» буквально следующее:Опять-таки, можно как угодно относиться к депутату Вишневскому. Но подобную инициативу можно только поддержать: чиновники у нас уж совсем распоясались, за языком совсем следить перестали и несут порою такую дичь, что впору подумать и о наказании. Правда, специалисты скептически смотрят на шансы принятия подобного закона: как известно, наказывать чиновников у нас может только президент, ибо в противном случае вертикаль зашатается, стабильность дестабилизируется и власть рухнет прямо в руки пятой колонны.Может, конечно, всё совсем не так. Но кто же нам даст проверить?