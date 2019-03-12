В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР

Именно средства радиоэлектронной борьбы позволяют русским нивелировать недостатки других своих вооружений.

На Западе эксперты оценивают те современные военно-технические возможности, которые имеются у России. Своё мнение по этому поводу высказал представляющий Шведский института оборонных исследований Йонас Кьеллен. По словам Кьеллена, Россия занимается активным внедрением систем и средств РЭБ, используя остающиеся в распоряжении технологии и наработки Советского Союза.Эти технологические решения, как отмечает Кьеллен, являются недорогими, но они показывают, что Россия «уже не может идти в ногу с современными технологиями Запада».Кьеллен заявил, что Россия работает над образцами вооружений, которые позволяют глушить и даже уничтожать электронику.Шведский эксперт:При этом тот же эксперт называет Россию «проигравшей страной, которая стремится быть сверхдержавой».Заявления Кьеллена во многом выглядят ангажированными, но в одном он точно прав (к большому сожалению): с по-настоящему современными разработками (и не только в военной сфере) в нашей стране далеко не всё в порядке. Многие технологии остаются заимствованными из работ советских учёных, инженеров, конструкторов. И советский потенциал здесь действительно не может быть безграничным. Будет ли создана собственная научная и инженерная база, способная решать амбициозные задачи, - пока, в большей степени, открытый вопрос.