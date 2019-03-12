Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"

Корабль сблизился с нами на дистанцию около 1,5 (морских) миль. Он лёг на параллельный курс, и теперь мы можем наблюдать за тем, как корабль нас сопровождает.

Зрелище настолько жалкое, что аж слезу давит. И это самое большое европейское государство? Что вы сделали с наследием СССР?

Опять браконьерили под видом учений и всех рыб победили﻿