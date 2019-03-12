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Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"

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Командование так называемыми объединёнными силами Украины опубликовало ролик с запечатлёнными учениями ВМСУ в акватории Азовского моря. Под музыку в стиле звуковой дорожки к блокбастерам продемонстрировано, как украинские военнослужащие отработали, как умели, задачи, поставленные командованием.

Выйдя в море из Мариупольского порта, были совершены «маневры» тех кораблей и судов, которые остаются в распоряжении ВСУ после известной попытки «прорыва» российской морской границы в районе Керченского пролива. Речь идёт о бортах "Донбасс" и "Корец".


На кадрах показано, как с борта одного из украинских судов моряки бросают гранаты.

Офицер тактической группы, капитан второго ранга Максим Носенко в интервью непосредственно с борта корабля заявил о том, что в ходе учений был «обнаружен необозначенный корабль», который ВМСУ идентифицировали как корабль Береговой охраны ФСБ России.

Из заявления Носенко:

Корабль сблизился с нами на дистанцию около 1,5 (морских) миль. Он лёг на параллельный курс, и теперь мы можем наблюдать за тем, как корабль нас сопровождает.


Во время учений украинские корабли использовали стрелковое оружие, включая снайперские винтовки и ручные пулемёты.



Пользователи YouTube, где был опубликован ролик с кадрами учений, с иронией отнеслись к маневрам ВМСУ. Использование гранат назвали учениями по тому, как нужно глушить рыбу.

Несколько комментариев:

Зрелище настолько жалкое, что аж слезу давит. И это самое большое европейское государство? Что вы сделали с наследием СССР?


Опять браконьерили под видом учений и всех рыб победили﻿


Один из пользователей предложил моряками ВМСУ использовать в качестве целей для гранат не просто азовские волны, а хотя бы бочку.
Использованы фотографии:
YouTube
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