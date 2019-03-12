Как лжеучастник войн в Чечне и Донбассе приносил извинения настоящим ветеранам
Ветераны Чеченский кампаний призвали к ответу человека, который прикрывался липовыми орденами и медалями участника боевых действий якобы в Чечне и на Донбассе. Речь идёт о человеке по имени Евгений Шабаев, который не просто выдавал себя за бывшего участника локальных вооружённых конфликтов и не просто представлялся «казаком», но ещё и выступал в качестве ньюсмейкера (или, если точнее, "фейкмейкера") для ряда западных СМИ с антинародными и антигосударственными заявлениями.
Федеральное агентство новостей в одном из своих материалов изучило публикацию Reuters, в которой западное информационное агентство, ссылаясь на упомянутого Евгения Шабаева, пишет о якобы отправленных в Венесуэлу «как минимум 400 вооружённых российских наёмниках». В материале ФАН в подробностях описывается путь афериста, превратившегося в лицо, на которое при создании фейков ссылаются зарубежные СМИ.
В другой своей публикации Федеральное агентство новостей сообщает о встрече Шабаева с настоящими ветеранами Чеченской войны. Человека, который незаслуженно назвал себя участником боёв, цеплял на грудь всевозможные награды, а на плечи – «казачьи» погоны, искупали в перьях и заставили просить прощения за то, что от имени ветеранов плодит ложь.
О «жаркой» встрече рассказывает Телеграм-канал «Выпускайте Кракена»:
Отмечается, что Шабаев сам упал на колени и начал просить прощения. Отдельный вопрос: продолжит ли этот г-н заниматься своими аферами, представляясь то атаманов собственного казачьего войска, то президентом благотворительного фонда, то полномочным представителем территориальных и национальных образований.
Федеральное агентство новостей в одном из своих материалов изучило публикацию Reuters, в которой западное информационное агентство, ссылаясь на упомянутого Евгения Шабаева, пишет о якобы отправленных в Венесуэлу «как минимум 400 вооружённых российских наёмниках». В материале ФАН в подробностях описывается путь афериста, превратившегося в лицо, на которое при создании фейков ссылаются зарубежные СМИ.
В другой своей публикации Федеральное агентство новостей сообщает о встрече Шабаева с настоящими ветеранами Чеченской войны. Человека, который незаслуженно назвал себя участником боёв, цеплял на грудь всевозможные награды, а на плечи – «казачьи» погоны, искупали в перьях и заставили просить прощения за то, что от имени ветеранов плодит ложь.
О «жаркой» встрече рассказывает Телеграм-канал «Выпускайте Кракена»:
Дети, не будьте как Женька Шабаев, не врите про службу в армии и участие в боевых действиях. И уж чего вам точно не стоит делать, так это призывать к уголовно наказуемой деятельности от имени ветеранов донбасской и чеченской войн. В противном случае в один прекрасный момент вы будете извиняться за свои слова, стоя на коленях, и плакать как последняя девчонка.
Отмечается, что Шабаев сам упал на колени и начал просить прощения. Отдельный вопрос: продолжит ли этот г-н заниматься своими аферами, представляясь то атаманов собственного казачьего войска, то президентом благотворительного фонда, то полномочным представителем территориальных и национальных образований.
- Использованы фотографии:
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