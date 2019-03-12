В Венесуэле предотвращена новая атака на ГЭС
В Венесуэле предотвращена атака на крупную гидроэлектростанцию «Гури» имени Симона Боливара, которая располагается в штате Боливар на реке Карони. Об этом заявил глава государства Николас Мадуро.
По словам венесуэльского лидера, двое задержанных пытались вывести из строя систему связи гидроэлектростанции. Сейчас с ними работает боливарианская полиция.
Напомним, что из-за перебоев с электричеством, продолжающихся с 7 марта, решением парламента Венесуэлы, контролируемого оппозицией, на территории страны был объявлен режим чрезвычайного положения, который сохранится в течение 30 дней. По словам Хуана Гуайдо, возглавляющего оппозиционные силы Венесуэлы, такой режим позволит обратиться за помощью к другим странам, в первую очередь к США.
Ранее одна из крупнейших ГЭС страны подверглась, по сообщению официального Каракаса, кибератаке.
Значительные проблемы с электроснабжением, которые затронули 23 штата из 24, венесуэльский президент Николас Мадуро назвал «электрической войной», которую пытаются развязать Соединённые Штаты. До сих пор не удаётся полностью восстановить электроснабжение.
Как сообщил Хорхе Родригес, глава министерства связи и информации, инфраструктуре гидроэлектростанции в результате американской кибератаки был нанесён значительный ущерб.
Тем временем Гуайдо продолжает обвинять Мадуро в узурпации власти и заполнять свои страницы в соцсетях пропагандистскими постами. Один из таких:
Столкнувшись с узурпацией власти, неуважением к Конституции и садизмом, с которым они действуют против венесуэльцев, часть нашего указа о чрезвычайном положении имеет пункты, которые мы единодушно сегодня одобряем:
Концентрация наших ресурсов в урегулировании кризиса делает необходимым приостановку поставок нефти на Кубу, что приводит к прекращению интервенционистского финансирования кубинцев.
Мы просим международное сотрудничество сделать эту меру эффективной.
По словам венесуэльского лидера, двое задержанных пытались вывести из строя систему связи гидроэлектростанции. Сейчас с ними работает боливарианская полиция.
Напомним, что из-за перебоев с электричеством, продолжающихся с 7 марта, решением парламента Венесуэлы, контролируемого оппозицией, на территории страны был объявлен режим чрезвычайного положения, который сохранится в течение 30 дней. По словам Хуана Гуайдо, возглавляющего оппозиционные силы Венесуэлы, такой режим позволит обратиться за помощью к другим странам, в первую очередь к США.
Ранее одна из крупнейших ГЭС страны подверглась, по сообщению официального Каракаса, кибератаке.
Значительные проблемы с электроснабжением, которые затронули 23 штата из 24, венесуэльский президент Николас Мадуро назвал «электрической войной», которую пытаются развязать Соединённые Штаты. До сих пор не удаётся полностью восстановить электроснабжение.
Как сообщил Хорхе Родригес, глава министерства связи и информации, инфраструктуре гидроэлектростанции в результате американской кибератаки был нанесён значительный ущерб.
Тем временем Гуайдо продолжает обвинять Мадуро в узурпации власти и заполнять свои страницы в соцсетях пропагандистскими постами. Один из таких:
Столкнувшись с узурпацией власти, неуважением к Конституции и садизмом, с которым они действуют против венесуэльцев, часть нашего указа о чрезвычайном положении имеет пункты, которые мы единодушно сегодня одобряем:
Концентрация наших ресурсов в урегулировании кризиса делает необходимым приостановку поставок нефти на Кубу, что приводит к прекращению интервенционистского финансирования кубинцев.
Мы просим международное сотрудничество сделать эту меру эффективной.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Гуаидо
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter