СМИ: Москва не намерена передавать Курильские острова Японии
Российские власти не намерены передавать Японии суверенитет хоть над какой-то частью Курильских островов, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и Министерству иностранных дел.
Как пишет издание, у Кремля нет планов по передаче Курильских островов, но отказывать Токио "прямо" в Москве не хотят по "дипломатическим причинам". Однако, сообщают источники, Москва выдвигает Японии такие условия по решению территориального вопроса, которые будут неприемлемы для японской стороны.
По данным РБК, Москва выдвинула Токио два условия заключения мирного договора: во-первых, договор должен быть заключен на основе декларации 1956 г., а во-вторых, Россия намерена добиваться получения гарантии неразмещения на островах американских военных баз. Ни первое, ни второе условие Токио не подходит. Заключение мирного договора согласно декларации 1956 года подразумевает признание Японией итогов Второй мировой войны во всей их полноте, включая полный суверенитет России над Курильскими островами. Также японское правительство не может гарантировать неразмещение военных баз США на данных островах в случае их передачи, несмотря на заверения в обратном.
В Кремле никак не прокомментировали опубликованную информацию.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает вопрос передачи Курильских островов Японии при заключении мирного договора. По его словам суверенитет России над островами неоспорим и обсуждаться не будет.
Как пишет издание, у Кремля нет планов по передаче Курильских островов, но отказывать Токио "прямо" в Москве не хотят по "дипломатическим причинам". Однако, сообщают источники, Москва выдвигает Японии такие условия по решению территориального вопроса, которые будут неприемлемы для японской стороны.
По данным РБК, Москва выдвинула Токио два условия заключения мирного договора: во-первых, договор должен быть заключен на основе декларации 1956 г., а во-вторых, Россия намерена добиваться получения гарантии неразмещения на островах американских военных баз. Ни первое, ни второе условие Токио не подходит. Заключение мирного договора согласно декларации 1956 года подразумевает признание Японией итогов Второй мировой войны во всей их полноте, включая полный суверенитет России над Курильскими островами. Также японское правительство не может гарантировать неразмещение военных баз США на данных островах в случае их передачи, несмотря на заверения в обратном.
В Кремле никак не прокомментировали опубликованную информацию.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает вопрос передачи Курильских островов Японии при заключении мирного договора. По его словам суверенитет России над островами неоспорим и обсуждаться не будет.
- Использованы фотографии:
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