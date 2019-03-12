Гиперзвуковую ракету X-60A GO1 в США готовят к лётным испытаниям

X-60A после отделения от носителя

В настоящее время в рамках программы GO1 проводятся стендовые испытания бортовых систем. Мы начинаем конструировать элементы в рамках проекта по созданию гиперзвуковой ракеты.

Исследовательская лаборатория ВВС США сообщает СМИ о готовности первоначальной версии гиперзвукового проекта. Отмечается, что все предварительные работы, включая работы по созданию дизайна ракеты завершены, и всё готово к запуску начальной фазы производства.Представителя ВВС США Дэрила Майера цитирует американский портал Jane’s:Испытания проводятся на полигоне Сэсил (штат Флорида). Отмечается немаловажная деталь: испытания идут на полигоне, который эксплуатируется Федеральной авиационной администрацией США (FAA), а не Пентагоном. По словам Майера, это подчёркивает в первую очередь коммерческую направленность проекта и помогает снизить число «пересечений» в испытаниях других систем, к которым Пентагон имеет решение.Отмечено, что два лётных испытания X-60A будут проведены в 2020 году. При этом пока заказчика ракеты не удовлетворяют её скоростные показатели.Известно, что ракета X-60A оснащается одноступенчатым жидкостным ракетным двигателей Ursa Major Technologies «Hadley». В качестве рабочих сред используются жидкий кислород и авиационный керосин. Этот двигатель пока позволяет развить скорость чуть более 5 М. Сама ракета при этом запускается с носителя Gulfstream III. Ранее отмечалось, что система способна развивать скорость в 8 М, однако на данный момент эта информация не подтвердилась.Заказчики GOLauncher1 заявляют, что их проект может быть использован сугубо в научных целях. Например, с его помощью планируется исследовать микрогравитацию на орбите, изучать астрофизические процессы.Заявлено, что создаваемый аппарат должен выводить на орбиту и наноспутники – буквально сотнями. Общая «наноспутниковая» нагрузка при этом составит по массе до 450 кг. При этом масса самого носителя – 1,1 т. Для повышения скоростных параметров системы планку максимальной полезной нагрузки планируют опустить.