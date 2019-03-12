WSJ: США спасут Украину от России кораблями береговой охраны
Соединенные Штаты помогли Украине создать современную армию, поставляя в страну различное военное оборудование и проводя совместные учения. Однако Вашингтон озабочен тем, что Россия якобы предпринимает шаги, направленные на "удушение" украинской экономики, блокируя доступ украинским кораблям к портам в Азовском море, пишет Wall Street Journal. Перевод представлен ИноСМИ.
Как пишет американское издание, для того, чтобы помочь Украине в допуске ее кораблей в Азовское море, в Вашингтоне приняли решение отправить на Украину два корабля береговой охраны. Кроме этого США намерены направить специальные радары на Украину, в Румынию, Болгарию и Грузию с целью сбора информации о якобы нарушении Россией прав украинских кораблей на свободный проход в Азовское море. Также США помогут построить центр морских операций под Одессой.
По словам спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, принятые США меры кардинально ситуацию не изменят, но помогут Украине "удержать Россию от нападения".
В Вашингтоне заявляют, что возможно направят на Украину еще дополнительные корабли береговой охраны и летальное оружие. Кроме того США намерены усилить свое присутствие в Черном море.
Издание обвиняет Россию в том, что она якобы препятствует свободному проходу торговых кораблей через Керченский пролив, а также построила слишком низкий Крымский мост, под которым не могут пройти большие корабли.
- заключает американский журнал.
Как пишет американское издание, для того, чтобы помочь Украине в допуске ее кораблей в Азовское море, в Вашингтоне приняли решение отправить на Украину два корабля береговой охраны. Кроме этого США намерены направить специальные радары на Украину, в Румынию, Болгарию и Грузию с целью сбора информации о якобы нарушении Россией прав украинских кораблей на свободный проход в Азовское море. Также США помогут построить центр морских операций под Одессой.
По словам спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, принятые США меры кардинально ситуацию не изменят, но помогут Украине "удержать Россию от нападения".
В Вашингтоне заявляют, что возможно направят на Украину еще дополнительные корабли береговой охраны и летальное оружие. Кроме того США намерены усилить свое присутствие в Черном море.
Издание обвиняет Россию в том, что она якобы препятствует свободному проходу торговых кораблей через Керченский пролив, а также построила слишком низкий Крымский мост, под которым не могут пройти большие корабли.
Украина и западные страны намерены ужесточить антироссийские санкции, чтобы Россия сама почувствовала страх. Россия боится только силу
- заключает американский журнал.
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