В Индии заявили, что при ударе по лагерю боевиков погибли военные Пакистана

Тела были захоронены в реке Кунхар. Те, кто выжил в результате нападения, были доставлены к границе Вазиристана и Афганистана.

Индийское военное командование определилось с окончательным числом убитых террористов в результате бомбардировки тренировочного лагеря в Балакоте. По заявлению Нью-Дели, именно в этом лагере проходили тренировки боевики группировки «Джейш-и-Мохаммад», которые ранее осуществили теракт в отношении индийских полицейских.Изначально в СМИ Индии было заявлено об уничтожении «300 или 400 террористов», теперь и в пресс-службе ВВС страны используют обтекаемую формулировку «более 200».При этом заявлено, что индийская разведка за несколько дней до авиаудара по Балакоту выявила наличие в лагере 263 боевиков, а также присутствие пакистанских военнослужащих. Так, заявлено, что в лагере среди прочих находились 18 полевых командиров, и «все они были уничтожены».В индийских СМИ со ссылкой на командование ВВС страны говорится о том, что в ходе бомбардировки тренировочного лагеря боевиков погибли и четверо представителей вооружённых сил Пакистана. При этом никаких доказательств этого заявления не приводится.В самом Пакистане ранее отметили, что никаких террористов на территории, указанной Индией, не было, и что авиабомбы ВВС Индии упали в лесистой местности. Были продемонстрированы и спутниковые снимки, где инфраструктура Балакота показана неповреждённой.В Индии на этот ответили тем, что использовавшиеся при налёте авиабомбы SPICE-2000 «не обязательно разрушают здания полностью, они поражают то, что находится внутри». Далее было заявлено о наличии у ВВС Индии собственных снимков результатов бомбардировки, однако пока эти снимки не обнародованы.Индийские СМИ сообщают, что спецслужбы Пакистана «заглушили» мобильную связь и Интернет в районе Балакота с той целью, что «местные жители не смогли опубликовать снимки разрушений и погибших боевиков и военнослужащих в Сети».Из публикации в газете