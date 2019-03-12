Вашингтон отзывает своих дипломатов из Венесуэлы

Присутствие американских дипломатов в Венесуэле ограничивает политику США и имеет сдерживающий фактор

Москва бросает спасательный круг режиму Мадуро, закупая венесуэльскую сырую нефть, а также скупая их золото

Соединенные Штаты намерены до конца недели вывезти из Венесуэлы всех своих дипломатических работников, а также членов их семей. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.По словам американского дипломата, отзыв дипломатов из Каракаса, а также сокращение числа работников посольства США в Венесуэле до минимума, отражает "ухудшение обстановки в Венесуэле".- заявил Помпео, однако не пояснил, в чем именно проявлялся "сдерживающий фактор".Часть американских дипломатов уже покинула страну в конце января этого года. Решение объяснялось "обеспечением безопасности".Ранее Помпео обрушился с критикой на российскую компанию "Роснефть" и её руководство. Госсекретарь США выразил свое недовольство тем, что компания продолжает покупать венесуэльскую нефть "вопреки американским санкциям". Помпео обвинил Россию в "спасении режима Мадуро".- заявил американский госсекретарь.Напомним, что США выступают против легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживая оппозиционного ставленника Вашингтона Хуана Гуайдо, который уже объявил себя "законным президентом".