Вашингтон отзывает своих дипломатов из Венесуэлы
Соединенные Штаты намерены до конца недели вывезти из Венесуэлы всех своих дипломатических работников, а также членов их семей. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По словам американского дипломата, отзыв дипломатов из Каракаса, а также сокращение числа работников посольства США в Венесуэле до минимума, отражает "ухудшение обстановки в Венесуэле".
- заявил Помпео, однако не пояснил, в чем именно проявлялся "сдерживающий фактор".
Часть американских дипломатов уже покинула страну в конце января этого года. Решение объяснялось "обеспечением безопасности".
Ранее Помпео обрушился с критикой на российскую компанию "Роснефть" и её руководство. Госсекретарь США выразил свое недовольство тем, что компания продолжает покупать венесуэльскую нефть "вопреки американским санкциям". Помпео обвинил Россию в "спасении режима Мадуро".
- заявил американский госсекретарь.
Напомним, что США выступают против легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживая оппозиционного ставленника Вашингтона Хуана Гуайдо, который уже объявил себя "законным президентом".
По словам американского дипломата, отзыв дипломатов из Каракаса, а также сокращение числа работников посольства США в Венесуэле до минимума, отражает "ухудшение обстановки в Венесуэле".
Присутствие американских дипломатов в Венесуэле ограничивает политику США и имеет сдерживающий фактор
- заявил Помпео, однако не пояснил, в чем именно проявлялся "сдерживающий фактор".
Часть американских дипломатов уже покинула страну в конце января этого года. Решение объяснялось "обеспечением безопасности".
Ранее Помпео обрушился с критикой на российскую компанию "Роснефть" и её руководство. Госсекретарь США выразил свое недовольство тем, что компания продолжает покупать венесуэльскую нефть "вопреки американским санкциям". Помпео обвинил Россию в "спасении режима Мадуро".
Москва бросает спасательный круг режиму Мадуро, закупая венесуэльскую сырую нефть, а также скупая их золото
- заявил американский госсекретарь.
Напомним, что США выступают против легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживая оппозиционного ставленника Вашингтона Хуана Гуайдо, который уже объявил себя "законным президентом".
- Использованы фотографии:
- Госдеп США
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