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Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошёл в Средиземное море

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Сегодня, 12 марта, новейший российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» в сопровождении группы вспомогательных судов Северного флота пересек Гибралтарский пролив и вошел в акваторию Средиземного моря.

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошёл в Средиземное море



Фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», сопровождают средний морской танкер «Кама», многофункциональное судно материального обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».  

Ранее сообщалось, что в субботу отряд кораблей пересек пролив Ла-Манш и вышел в Атлантику. За передвижением кораблей у берегов Британии следил эсминец Королевских ВМС Defender и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

11 марта перед заходом «Адмирала Горшкова» в Гибралтарский пролив противолодочный самолет ВМС США, вылетевший с военной авиабазы, расположенной на острове Сицилия, совершил облет кораблей. Сообщается, что самолет, пролетая вблизи отряда российских кораблей, снижался до высоты 160 метров над уровнем моря.

Фрегат «Адмирал Горшков» и суда обеспечения начали свой поход 26 февраля, выйдя из Североморска, и уже провели несколько боевых учений. Корабли должны будут присоединится к постоянной эскадре ВМФ РФ, состоящей из 15 боевых кораблей и судов обеспечения, в Средиземном море. Это первый столь дальний поход «Адмирала Горшкова».
Использованы фотографии:
marine.gov.ru
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Отряд кораблей СФ во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился в поход
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