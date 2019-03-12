Камчатку усилили противокорабельными комплексами "Бастион"

Подразделения береговой обороны Тихоокеанского флота получили новый дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион". Об этом сообщает пресс-служба флота.Как говорится в сообщении, весь дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион" был доставлен морским транспортом в Петропавловск-Камчатский, откуда совершив марш, прибыл в распоряжение ракетного соединения сил береговой обороны. Комплексы получены в рамках программы госвооружения. Ранее соединение получило дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бал".В пресс-службе ТОФ отметили, что ранее комплексы "Бастион" были развернуты на Курильских островах, в частности на островах Итуруп и Кунашир.Разработанный "НПО Машиностроения" противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" поставляется Минобороны в двух вариантах - подвижный "Бастион-П" и стационарный "Бастион-С". Береговой комплекс оснащается ракетами "Оникс" (Яхонт). В состав подвижного комплекса входит 4 мобильных пусковых установки на шасси МЗКТ-7930 (по 2 ракеты на ПУ), машина управления, транспортно-заряжающие машины, а также могут дополнительно применяться машины целеуказания с РЛК "Монолит-Б". Один комплекс способен защищать более 600 км побережья в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.