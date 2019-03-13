Актёр и воин. Как воевал Владимир Этуш

12 марта в Москве простились с Владимиром Абрамовичем Этушем. Актер, знакомый и любимый десятками миллионов россиян самых разных поколений, скончался 9 марта в возрасте 96 лет. Товарищ Саахов, Семен Семеныч Шпак — самые известные роли артиста. А ведь Этуш был не только и не столько киноактером — с его участием вышло огромное количество театральных спектаклей. Вклад Владимира Этуша в советское и российское театральное искусство огромен.Девяносто шесть лет – практически предел человеческой жизни. Чуть-чуть не хватило до века. И какая это была жизнь: яркая, интересная, долгая, насыщенная самыми разными событиями. Владимир Абрамович Этуш творил, работал, любил и воевал. Связать свою жизнь с театральным искусством Владимир Этуш мечтал еще в детстве. Играл в школьной художественной самодеятельности. Правда, задумывался о карьере не актера, а режиссера. В 1940 году Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. Но в судьбу юноши, как и миллионов его ровесников, вмешалась война. И именно о военных страницах в биографии Владимира Абрамовича мы и попытаемся рассказать более подробно.Когда 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз, Володе Этушу было всего девятнадцать лет. Уроженец Москвы, Владимир Этуш родился в интеллигентной еврейской семье Абрама Шахновича и Раисы Константиновны Этуш. До революции Абрам Этуш был предпринимателем, в годы НЭПа держал галантерейный цех, а затем перешел в сферу строительства. Мать актера Раиса Этуш (Шмульян) работала кассиром в фотоателье.Занимавшийся со школьных лет самодеятельностью, в 1940 году юный Володя Этуш смог реализовать свою мечту – он поступил в Щукинское училище. Сыграло свою роль знакомство с племянницей главного режиссера Театра им. Вахтангова Рубена Симонова. Хотя Этуш просто приятельствовал с девушкой, Симонов, тем не менее, оказал молодому человеку поддержку. И Володя оказался в Щукинском, буквально в двух шагах от своей мечты. Но война стала растянувшимся и совсем не академическим «отпуском» Владимира.Владимир Абрамович вспоминал, как встретил первый день войны. Он возвращался с вечеринки и вдруг увидел проносящийся по московской улице автомобиль с флажком гитлеровской Германии. Лишь потом он понял, что стал свидетелем проезда посла Германии фон Шуленбурга, который в этот день вручил руководству МИД СССР меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.Уже через неделю после начала войны московских студентов, и Этуша в их числе, отправили на оборонные работы. Предстояло рыть окопы под Вязьмой. В тяжелых условиях, неприученные к подобному физическому труду, московские студенты, тем не менее, трудились, выкладывались по полной. И параллельно не забывали о своих основных занятиях.Так, в конце сентября 1941 года Владимир Этуш играл в спектакле «Фельдмаршал Кутузов». В зале было всего 13 зрителей. И Владимир Абрамович, вспоминая впоследствии тот спектакль, говорил, что в этот момент и понял – людям не до театра, страна переживает очень сложный период. На следующий день Владимир Этуш отправился в военный комиссариат.На фронт Этуш, как и многие его сверстники, попросился добровольно. В то время считалось как то неправильно оставаться в тылу, когда сотни тысяч советских парней были мобилизованы на фронт. Уходили добровольцами даже девушки, что уж говорить о парнях и мужчинах.Девятнадцатилетний Этуш как парень грамотный, немного владевший немецким языком, да еще и актер по профессии, был направлен в школу военных переводчиков в город Ставрополь на Волге (сейчас этого города нет, он был затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС). Потребность в специалистах такого профиля на фронте была очень высока – люди со знанием немецкого языка использовались не только для допросов пленных и чтения попавших в руки к красноармейцам документов, но и для ведения разведки.Обучение в школе велось по ускоренной программе – четыре месяца, и в войска. Новоиспеченный лейтенант Владимир Этуш был распределен на Северный Кавказ – в стрелковый полк. Вскоре из военного переводчика он был переведен на должность заместителя начальника разведки 70-го укрепленного района, оборонявшего Ростов-на-Дону.Спустя месяц началось стремительное наступление германских войск, сумевших прорвать Воронежский фронт. Части Красной Армии отступали на юг, через Ростов-на-Дону. Одним из главных маршрутов отступления был Аксайский мост через реку Дон. И именно лейтенант Владимир Этуш был назначен комендантом Аксайского моста.Уже будучи пожилым человеком, Владимир Абрамович Этуш признавался: летняя переправа 1942 года через Дон навсегда осталась у него в памяти. Советские солдаты отступали по узкому мосту, а немецкая авиация постоянно бомбила переправу. Сам Этуш все время, с небольшими перерывами на сон, находился на самом мосту и регулировал движение красноармейских колонн на юг. Поскольку зенитная артиллерия тщательно обороняла переправу, именно к мосту гитлеровская авиация так и не приблизилась.Довелось Владимиру Этушу поучаствовать в тяжелых боях за Аксай, а затем в отступлении частей Красной Армии через Кавказский хребет. Это был еще тот путь – днем жарко, ночью холодно, чувство голода и невероятной усталости. Бойцы и командиры, как вспоминал Этуш, никогда не были выспавшимися и сытыми. В бою за Аксай и в походе на Кавказ 20-летний лейтенант Владимир Этуш, вчерашний студент-театрал, и получил первые боевые навыки.Навсегда остался в памяти Владимира Абрамовича Этуша и его фронтовой командир. Андрей Николаевич Семенов командовал 581-м стрелковым полком, где Этуш служил помощником начальника штаба полка по тылу. Актер вспоминал, что полк на всем фронте был единственным, называемым не по номеру, а по фамилии командира – Семеновским. Настолько велик был авторитет командира полка, которого уважали и любили и рядовые солдаты, и штабные офицеры.В составе 581-го полка Этуш прошел дорогами войны от Осетии до Азовского моря. Сдружился с командиром полка Семеновым и узнал, что тот – болгарский иммигрант-коммунист, который в родной Болгарии был приговорен к смерти и поэтому перебрался в Советский Союз. В действительности советского офицера Семенова звали Янко Митев.После поражения под Сталинградом немецкие армии постепенно поползли на запад. Невероятными усилиями, ценой сотен тысяч человеческих жизней, но их теснили части Красной Армии, освобождая пядь за пядью родную землю, очищая ее от нацистских захватчиков. Часть, в которой служил Этуш, пробивалась с боями с Северного Кавказа, участвовала в освобождении Ростова-на-Дону, а затем двинулась дальше – на Донбасс.За бои на территории Донецкой области УССР лейтенант Владимир Этуш получил орден Красной Звезды. Он был награжден им в соответствии с приказом № 027/Н от 19 сентября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».В наградном листе сначала – привычные, «казенные» фразы: показал себя смелым и решительным командиром. Работая начальником штаба по тылу, Владимир Этуш, как говорилось в наградном листе, обеспечил нормальную работу тыла, бесперебойную доставку продовольствия и боеприпасов боевым подразделениям, хорошо наладил прием и эвакуацию раненых военнослужащих. Кто знает, какой риск, какая доблесть скрывались за этими скупыми строками?А далее идет уже непосредственно описание подвига. Совершил его Владимир Абрамович 7 сентября 1943 года в районе Моспино. Командование полка направило помощника начальника штаба товарища Этуша на помощь в батальон, находившийся на сложном участке фронта.Тов. Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага, причём своим умелым манёвром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемёт.Второй подвиг Владимир Абрамович совершил через неделю – 15 сентября 1943 года, во время наступления на районный центр Куйбышево, Владимир Этуш лично с группой красноармейцев первым ворвался в село и в уличных боях уничтожил восемь солдат и офицеров противника.Практически сразу после награждения орденом Красной Звезды Владимир Абрамович получил тяжелое ранение. Это случилось под Запорожьем в том же 1943 году. Полк Этуша ждал сигнала к наступлению, заняв позиции в окопах. Как только наступил период относительного затишья, для награждения красноармейцев и офицеров приехал командир дивизии. Этуш на построении с вручением наград не присутствовал, а когда вернулся, начался бой. И командир полка на бегу вручил Владимиру Абрамовичу коробочку с драгоценным орденом.Тринадцать дней часть, в которой служил Этуш, не выходила из окопов. Германские войска вели беспрерывный обстрел позиций. Хотя командование регулярно приказывало идти в атаку, под непрерывным огнем противника сделать это было просто невозможно.Лишь на тринадцатые сутки такой позиционной войны Этуш, с разрешения командира батальона, поднял солдат в атаку, но пробежать удалось лишь метров двести. Выходя на обед из окопа, Этуш встал в полный рост и в какой-то момент повернулся спиной к передовой. Очнулся Владимир Абрамович от невероятной боли в нижней части спины.Тяжелораненого Владимира Этуша отправили в госпиталь. Он сменил четыре медицинских учреждения, лечился более полугода. Как оказалось, вражескими выстрелами у Владимира Абрамовича были разбиты кости таза. Служить не представлялось возможным. Владимир Этуш был комиссован и получил вторую группу инвалидности.Вернувшись в родную Москву, вчерашний студент и 22-летний ветеран первым делом — нет, не побежал, а поковылял восстанавливаться. В 1944 году молодой человек во фронтовой шинели, опиравшийся на палку, пришел в Щукинское училище.Война для Владимира Абрамовича закончилась, а через год закончилась она и для всей советской страны. Совпало так, что «щукинку» Владимир Абрамович Этуш закончил именно в 1945 году и вскоре начал работать в труппе Театра имени Е.Б. Вахтангова, а также стал преподавать в качестве ассистента педагога по мастерству актера в том же Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина.Со Щукинским училищем оказалась связана вся дальнейшая жизнь актера на протяжении семидесяти лет. В 1958 году он стал художественным руководителем первого актерского курса, в 1976 году – профессором Щукинского училища, в 1987 году – ректором Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, а в 2003 году перешел на должность художественного руководителя.В театре Владимир Абрамович сделал невероятную карьеру, чему способствовали его удивительная харизма, абсолютная узнаваемость и настоящий актерский талант. Но широким массам советских, а затем и российских граждан Владимир Этуш стал известен именно как актер, снявшийся в самых популярных советских комедий: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».Владимир Абрамович Этуш, один из последних великих актеров – фронтовиков, скончался, не дожив ровно два месяца до празднования Дня Победы. Этот день для Владимира Этуша всегда был особенным. Он признавался в интервью журналистам, что отмечал его часто как собственный День рождения.Семьдесят четыре года жизни, после демобилизации в 1944 году, Владимир Абрамович Этуш не воевал и никак не был связан с армией и военной службой. Но те фронтовые годы навсегда остались в его памяти, чего он не скрывал и всегда старался подчеркивать. Вечная память этому удивительному человеку, актеру и воину!