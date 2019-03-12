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Ленинградскую область прикрыли новым полком ЗРС С-400

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В Ленинградской области заступили на боевое дежурство боевые расчеты нового полкового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 зенитно-ракетного полка ЗВО, сообщает пресс-служба округа.

Ленинградскую область прикрыли новым полком ЗРС С-400



В пресс-службе отметили, что новый полковой комплект был передан Минобороны РФ на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, откуда совершил комбинированный марш протяженностью более 2 тысяч километров к месту дислокации в Ленинградской области. Перед приемкой ЗРС С-400 прошли полный цикл испытаний с боевыми стрельбами на полигоне. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

Сообщается, что ранее полк имел на вооружении ЗРС С-300. После перевооружения на новые системы полк заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства над Ленинградской областью. Расчеты прошли переобучение на новые комплексы.

Ранее пресс-служба ЗВО сообщала, что в Ленинградской области в г. Луга был развернут дивизион ЗРС С-400, который заступил на боевое дежурство в 20-х числах декабря прошлого года.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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