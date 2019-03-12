Гиперзвуковой "Циркон" испытают с борта фрегата "Адмирал Горшков"

Министерство обороны России намерено провести первый запуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта боевого корабля в конце 2019 года. Ракету планируется запустить с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Как пояснил источник издания, ранее ракета испытывалась только с берегового стенда. Испытания с морского носителя планируется начать в конце этого года. Запуск будет проводиться с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота. При этом в ТАСС заявили, что на данный момент не располагают официальным подтверждением этой информации.Ранее сообщалось, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. Ракета может применяться как по морским, так и по наземным целям.Как пишет портал flotprom.ru, ракеты "Циркон" будут запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с вертикальными пусковыми установками, которые используются для ракет "Калибр" и "Оникс". Именно такая УКСК установлена на новом фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Также подобные УКСК устанавливаются на корветы усовершенствованной версии проекта 20380 и подлодки проекта 885/885А "Ясень"/"Ясень-А".