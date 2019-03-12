МИД Австрии назвал поведение Украины "неприемлемым для Европы"

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль раскритиковала решение Киева о лишении австрийского журналиста Кристиана Вершютца аккредитации на работу в зоне боевых действий в Луганской и Донецкой республиках, а также о запрете въезда ему на территорию Украины.Министр иностранных дел Австрии назвала такое решениеи потребовала отмены запрета.Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД Австрии, в австрийское Министерство иностранных дел был вызван посол Украины Александр Щерба для встречи с генсеком внешнеполитического ведомства Йоханнесом Петерликом.Петерлик так же потребовал отмены запрета и призвал Киев предъявить обоснование обвинениям, выдвинутым в сторону Вершютца. Он заявил, что Австрия обеспокоена действиями Киева, которыеПетерлик напомнил, что ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир так же призвал украинские власти отменить запрет.7 марта Украина запретила австрийскому журналисту Криситану Вершютцу въезд на Украину, обвинив его в антиукраинской пропаганде, нарушении государственной границы, а также в оправдании вступления Крыма в состав России.