Карамультук и джезайл: грозное оружие племён
Слово «карамультук» происходит от тюркских слов «кара» — черный и «мылтык» — винтовка, ружьё. Именно поэтому вторым название этого оружия является «карамыльтык».
«Черное ружье» было широко распространено и на Кавказе, и в Азии.
Наспех сделанный «самопал» или особый вид огнестрельного оружия?
Обычно, произнося: «карамультук», говоривший имеет в виду какое-то обшарпанное ружьишко или никудышную винтовку. Это слово получило известность после выхода романа Георгия Павловича Тушкана «Джура». Впоследствии его книга была экранизирована и способствовала популяризации ранее малоизвестного в СССР названия специфического огнестрельного оружия. Речь идет о фильмах «Джура» (1940) и «Джура — охотник из Мин-Архара» (1987).
Справедливости ради отмечу: действительно, в большинстве случаев карамультук представлял собой простую длинноствольную винтовку. Но ее не всегда делали наспех, из того, что было под рукой.
Говорят, что стволы этих винтовок изготавливались следующим способом: в кузне выковывался прут с шестигранным сечением по размеру калибра. Вначале он подвергался калибровке, после чего по концам зажимался воротками. Двое человек скручивали его вдоль продольной оси. Нюанс упомянутой операции был в том, что в конце комбинации по скручиванию и одновременно растягиванию получался абсолютно ровный витой прут. После чего его проковывали и навивали железную полосу. Такие манипуляции позволяли, удалив прут, получить идеальный ствол с полигональными нарезами. Что важно: все это выполнялось без особо сложного труда.
Следует заметить, что азиатское оружие, в том числе огнестрельное, прошло свой путь эволюции. Год за годом европейцы придумывали и усовершенствовали мушкеты, фузеи. Азиаты развивали свое видение того, каким должно быть ружье. При этом и европейские, и азиатские образцы имели как сильные, так и слабые стороны.
Джезайл
Трансформированное из довольно примитивного карамультука ружье под названием джезайл можно смело назвать произведением искусства. По своему предназначению это было довольно успешное орудие, просто незаменимое во время гражданской войны благодаря дальности и прицельности стрельбы.
Во время британской военной кампании в Афганистане упомянутое оружие сыграло не последнюю роль в борьбе афганских племен с регулярной армией одной из самых развитых стран Европы. К слову, легендарный персонаж известного романа Артура Конан Дойла доктор Ватсон получил ранение именно из джезайла.
Изгиб в стиле змеи, устрашающий внешний вид и хорошие огневые характеристики в свое время помогли афганским пуштунам вытеснить британцев и дожить вплоть до боевых действий с советскими войсками.
Карамультуки и близкие ему джезайлы в свое время были, по сути, весьма эффективными мушкетами. Британцы, испытавшие на себе первыми из европейцев силу огня этого оружия, уж точно не назвали бы его смешным и нелепым.
Впрочем, любой джезайл – это не только функциональное огнестрельное оружие, но и предмет стиля. Для них характерна эстетичность, изящность. Можно встретить действительно шедевры искусства. Приклад обычно был экзотичной формы (изогнутый), с племенными украшениями.
Для чего делался изгиб, сказать однозначно сегодня нельзя. Кто-то полагает, что это позволяло лучше держать оружие, обладающее большой отдачей.
Другие такое мнение оспаривают. В качестве аргументов приводят тот факт, что подобное приспособление не помогает избежать отдачи, а вот риск обжечь лицо от вспышки пороха при выстреле из фитильного ружья — увеличивалась.
Более вероятно, что изгиб приклада — просто декорация. Скорее всего, так люди выражали свое представление о красоте оружия, а также подчеркивали свой статус. Британцы, воевавшие в Афганистане, рассказывали, что видели джезайлы, чьи приклады были украшены человеческими зубами. Однако весь этот декор и погоня за оформлением внешнего вида ничуть не мешали делать джезайл из того, что было под рукой…
В целом джезайлы и карамультуки активно использовались в XIX веке и даже начале XX во всех исламских странах вплоть до Индии.
Главной отличительной чертой таких ружей была их длина. Обычно карамультук мог достигать в высоту до 175 см (рост не самого низкого мужчины). Встречались джезайлы, которые были длиннее стрелка.
Подобное оружие европейцы никогда не производили. Исключение составляли единичные работы некоторых мастеров. Также типичные джезайлы или карамультуки были гораздо больше по калибру чем оружие европейских пехотинцев.
Война британцев в Афганистане
Исключительная длина и мощь карамультуков сочетались с высокой точность при ведении огня. В свою эпоху они были самыми грозными дальнобойными ружьями с высокой пробивной способностью.
Традиционно европейцы воевали на равнинной местности. Там мушкеты были незаменимым оружием. А вот в горах, где приходилось воевать британским солдатам во время афганской войны, они были малоэффективны. В свою очередь, карамультуки прицельно били из дали.
Пуштуны вели огонь из укрытий, прячась в ущельях гор. Они изматывали врага, который просто не имел возможности дать адекватного ответа. Помогала только артиллерия.
К примеру, стандартный британский мушкет Brown Bess был опасен на расстоянии 150 метров, в то время как карамультук эффективно мог поразить цель на расстоянии до 250 метров. И это с учетом того, что карамультуки – варварское оружие, не имеющее таких технических характеристик, как европейские мушкеты.
Чем отличается джезайл от карамультука?
Если в названии «карамультук» присутствует понятие «черное» (без каких-либо украшений), то джезайл – подобное по функционалу оружие, однако, имеющее индивидуальное оформление.
Джезайлы оказались в строю даже во время советско-афганской войны. В середине XX века пуштуны продолжали пользоваться оружием, технологически застрявшим в XVII веке. Вполне исправно работающие джезайлы и в наше время можно увидеть где-то в Африке. Сейчас это оружие используют охотники. Трудно даже предположить, сколько лет на самом деле их кремневым мушкетам.
Сравнительно недавно, в одних местах до 30-х, в других — до конца 50-х годов прошлого века, в Тибете и примыкающих к нему областях (Памире, Гиндукуше, Каракоруме, Гималаях) были распространены винтовки фитильного типа, отличающиеся длинными стволами. Их называли карамултуками.
Таким образом, во всех случаях, когда говорят о "черных ружьях", применяемых в разных странах, речь идет об одном и том же типе огнестрельного оружия. По форме и конструкции такое ружьё характерно для вооружения народов Кавказа, Средней Азии, Турции и Балкан.
Оружие подобного типа турки, как ни странно, называли арнаутами, как в своё время называли самих албанцев. Особо славились особым умением изготавливать очень длинные стволы в ружьях арабы.
Эпилог
Подводя итог, заметим, что главным в карамультуке или джезайле была простота его изготовления (если не считать украшений на джезайле), а также мощность, помноженная на дальность ведения прицельного огня. Отсутствие сложных инженерных решений в конструкции этого оружия была только плюсом в условиях его применения и остается таковой до сих пор.
«Черное ружье» было широко распространено и на Кавказе, и в Азии.
Наспех сделанный «самопал» или особый вид огнестрельного оружия?
Обычно, произнося: «карамультук», говоривший имеет в виду какое-то обшарпанное ружьишко или никудышную винтовку. Это слово получило известность после выхода романа Георгия Павловича Тушкана «Джура». Впоследствии его книга была экранизирована и способствовала популяризации ранее малоизвестного в СССР названия специфического огнестрельного оружия. Речь идет о фильмах «Джура» (1940) и «Джура — охотник из Мин-Архара» (1987).
Справедливости ради отмечу: действительно, в большинстве случаев карамультук представлял собой простую длинноствольную винтовку. Но ее не всегда делали наспех, из того, что было под рукой.
Говорят, что стволы этих винтовок изготавливались следующим способом: в кузне выковывался прут с шестигранным сечением по размеру калибра. Вначале он подвергался калибровке, после чего по концам зажимался воротками. Двое человек скручивали его вдоль продольной оси. Нюанс упомянутой операции был в том, что в конце комбинации по скручиванию и одновременно растягиванию получался абсолютно ровный витой прут. После чего его проковывали и навивали железную полосу. Такие манипуляции позволяли, удалив прут, получить идеальный ствол с полигональными нарезами. Что важно: все это выполнялось без особо сложного труда.
Следует заметить, что азиатское оружие, в том числе огнестрельное, прошло свой путь эволюции. Год за годом европейцы придумывали и усовершенствовали мушкеты, фузеи. Азиаты развивали свое видение того, каким должно быть ружье. При этом и европейские, и азиатские образцы имели как сильные, так и слабые стороны.
Джезайл
Трансформированное из довольно примитивного карамультука ружье под названием джезайл можно смело назвать произведением искусства. По своему предназначению это было довольно успешное орудие, просто незаменимое во время гражданской войны благодаря дальности и прицельности стрельбы.
Во время британской военной кампании в Афганистане упомянутое оружие сыграло не последнюю роль в борьбе афганских племен с регулярной армией одной из самых развитых стран Европы. К слову, легендарный персонаж известного романа Артура Конан Дойла доктор Ватсон получил ранение именно из джезайла.
Изгиб в стиле змеи, устрашающий внешний вид и хорошие огневые характеристики в свое время помогли афганским пуштунам вытеснить британцев и дожить вплоть до боевых действий с советскими войсками.
Карамультуки и близкие ему джезайлы в свое время были, по сути, весьма эффективными мушкетами. Британцы, испытавшие на себе первыми из европейцев силу огня этого оружия, уж точно не назвали бы его смешным и нелепым.
Впрочем, любой джезайл – это не только функциональное огнестрельное оружие, но и предмет стиля. Для них характерна эстетичность, изящность. Можно встретить действительно шедевры искусства. Приклад обычно был экзотичной формы (изогнутый), с племенными украшениями.
Для чего делался изгиб, сказать однозначно сегодня нельзя. Кто-то полагает, что это позволяло лучше держать оружие, обладающее большой отдачей.
Другие такое мнение оспаривают. В качестве аргументов приводят тот факт, что подобное приспособление не помогает избежать отдачи, а вот риск обжечь лицо от вспышки пороха при выстреле из фитильного ружья — увеличивалась.
Более вероятно, что изгиб приклада — просто декорация. Скорее всего, так люди выражали свое представление о красоте оружия, а также подчеркивали свой статус. Британцы, воевавшие в Афганистане, рассказывали, что видели джезайлы, чьи приклады были украшены человеческими зубами. Однако весь этот декор и погоня за оформлением внешнего вида ничуть не мешали делать джезайл из того, что было под рукой…
В целом джезайлы и карамультуки активно использовались в XIX веке и даже начале XX во всех исламских странах вплоть до Индии.
Главной отличительной чертой таких ружей была их длина. Обычно карамультук мог достигать в высоту до 175 см (рост не самого низкого мужчины). Встречались джезайлы, которые были длиннее стрелка.
Подобное оружие европейцы никогда не производили. Исключение составляли единичные работы некоторых мастеров. Также типичные джезайлы или карамультуки были гораздо больше по калибру чем оружие европейских пехотинцев.
Война британцев в Афганистане
Исключительная длина и мощь карамультуков сочетались с высокой точность при ведении огня. В свою эпоху они были самыми грозными дальнобойными ружьями с высокой пробивной способностью.
Традиционно европейцы воевали на равнинной местности. Там мушкеты были незаменимым оружием. А вот в горах, где приходилось воевать британским солдатам во время афганской войны, они были малоэффективны. В свою очередь, карамультуки прицельно били из дали.
Пуштуны вели огонь из укрытий, прячась в ущельях гор. Они изматывали врага, который просто не имел возможности дать адекватного ответа. Помогала только артиллерия.
К примеру, стандартный британский мушкет Brown Bess был опасен на расстоянии 150 метров, в то время как карамультук эффективно мог поразить цель на расстоянии до 250 метров. И это с учетом того, что карамультуки – варварское оружие, не имеющее таких технических характеристик, как европейские мушкеты.
Чем отличается джезайл от карамультука?
Если в названии «карамультук» присутствует понятие «черное» (без каких-либо украшений), то джезайл – подобное по функционалу оружие, однако, имеющее индивидуальное оформление.
Джезайлы оказались в строю даже во время советско-афганской войны. В середине XX века пуштуны продолжали пользоваться оружием, технологически застрявшим в XVII веке. Вполне исправно работающие джезайлы и в наше время можно увидеть где-то в Африке. Сейчас это оружие используют охотники. Трудно даже предположить, сколько лет на самом деле их кремневым мушкетам.
Сравнительно недавно, в одних местах до 30-х, в других — до конца 50-х годов прошлого века, в Тибете и примыкающих к нему областях (Памире, Гиндукуше, Каракоруме, Гималаях) были распространены винтовки фитильного типа, отличающиеся длинными стволами. Их называли карамултуками.
Таким образом, во всех случаях, когда говорят о "черных ружьях", применяемых в разных странах, речь идет об одном и том же типе огнестрельного оружия. По форме и конструкции такое ружьё характерно для вооружения народов Кавказа, Средней Азии, Турции и Балкан.
Оружие подобного типа турки, как ни странно, называли арнаутами, как в своё время называли самих албанцев. Особо славились особым умением изготавливать очень длинные стволы в ружьях арабы.
Эпилог
Подводя итог, заметим, что главным в карамультуке или джезайле была простота его изготовления (если не считать украшений на джезайле), а также мощность, помноженная на дальность ведения прицельного огня. Отсутствие сложных инженерных решений в конструкции этого оружия была только плюсом в условиях его применения и остается таковой до сих пор.
- Автор:
- Петр Сердюк
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