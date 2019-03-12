Новости

В Китае потерпел крушение самолёт военно-морской авиации НОАК

18
В Китае потерпел крушение самолет Военно-морской авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает пресс-служба министерства обороны КНР.




В министерстве обороны страны подтвердили потерю самолета при крушении в провинции Хайнань. Согласно опубликованной информации, самолет разбился во вторник во время тренировочного полета в районе Лэдун-Лиского автономного уезда. Оба пилота погибли. Полет выполнялся без вооружения, жертв и разрушений на земле нет. Причины инцидента не установлены, на месте падения самолета работает специальная комиссия и спасатели.

Китайское военное ведомство очень скупо подает информацию о произошедших инцидентах с военной техникой и военнослужащими НОАК. В данном случае неизвестно, какой именно самолет потерпел крушение. Единственное, что озвучили китайские военные - это то, что он входил в состав Военно-морской авиации НОАК и был двухместным, так как погибли два летчика. Других подробностей не сообщается.

В начале 2018 года Министерство обороны Китая также сообщало о потере двух самолетов ВВС НОАК, при этом не раскрывая тип и принадлежность самолетов. Однако тогда можно было определить, что один из рухнувших самолетов был транспортным, поскольку при его крушении погибли 12 человек, писали китайские СМИ.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Катастрофы военных самолетов в России за последние 10 лет
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
18 комментариев

Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти