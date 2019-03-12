Газпром-экспорт сообщил Болгарии о плане прекращения транзита через Украину

В Болгарии заявили о получении письма из ООО «Газпром-экспорт», в котором сообщает, что компания намеревается прекратить транзит газа в Европу по так называемому Трансбалканскому коридору. Этот коридор ведёт через Украину. В письме, как утверждает болгарский министр энергетики Теменужка Петкова, сообщается, что транзит по этой части газотранспортной системы не будет осуществляться уже с января 2020 года. Напомним, что с 1 января упомянутого года прекращается действие российско-украинского «газового» контракта.Трансбалканским газовым коридором (ТБГК) называют участок трубопровода, который ведёт российский газ через территорию Украины, Молдовы, Румынии и Греции в турецком направлении. Необходимость использования этой газотранспортной инфраструктуры для России отпадает по той причине, что реализуется проект «Турецкий поток», с помощью которого Турция сможет получать газ из России без участия каких-либо транзитёров.О намерениях российской компании прекратить транзит по ТБГК болгарский министр Петкова сообщила журналистами местного телеканала BTV.Напомним, что ранее власти России отмечали о существенном снижении объёмов транзита газа через ГТС Украины после введения в строй газопроводов «СП-2» и «Турецкий поток». При этом президент Владимир Путин обращал внимание на то, что часть газового транзита через украинскую трубу всё же будет оставлена.Контракт с Украиной подписывался на 10 лет. Одним из подписантов выступила Юлия Тимошенко, которая сегодня претендует на президентское кресло.