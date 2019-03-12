Газпром-экспорт сообщил Болгарии о плане прекращения транзита через Украину
В Болгарии заявили о получении письма из ООО «Газпром-экспорт», в котором сообщает, что компания намеревается прекратить транзит газа в Европу по так называемому Трансбалканскому коридору. Этот коридор ведёт через Украину. В письме, как утверждает болгарский министр энергетики Теменужка Петкова, сообщается, что транзит по этой части газотранспортной системы не будет осуществляться уже с января 2020 года. Напомним, что с 1 января упомянутого года прекращается действие российско-украинского «газового» контракта.
Трансбалканским газовым коридором (ТБГК) называют участок трубопровода, который ведёт российский газ через территорию Украины, Молдовы, Румынии и Греции в турецком направлении. Необходимость использования этой газотранспортной инфраструктуры для России отпадает по той причине, что реализуется проект «Турецкий поток», с помощью которого Турция сможет получать газ из России без участия каких-либо транзитёров.
О намерениях российской компании прекратить транзит по ТБГК болгарский министр Петкова сообщила журналистами местного телеканала BTV.
Напомним, что ранее власти России отмечали о существенном снижении объёмов транзита газа через ГТС Украины после введения в строй газопроводов «СП-2» и «Турецкий поток». При этом президент Владимир Путин обращал внимание на то, что часть газового транзита через украинскую трубу всё же будет оставлена.
Контракт с Украиной подписывался на 10 лет. Одним из подписантов выступила Юлия Тимошенко, которая сегодня претендует на президентское кресло.
Трансбалканским газовым коридором (ТБГК) называют участок трубопровода, который ведёт российский газ через территорию Украины, Молдовы, Румынии и Греции в турецком направлении. Необходимость использования этой газотранспортной инфраструктуры для России отпадает по той причине, что реализуется проект «Турецкий поток», с помощью которого Турция сможет получать газ из России без участия каких-либо транзитёров.
О намерениях российской компании прекратить транзит по ТБГК болгарский министр Петкова сообщила журналистами местного телеканала BTV.
Напомним, что ранее власти России отмечали о существенном снижении объёмов транзита газа через ГТС Украины после введения в строй газопроводов «СП-2» и «Турецкий поток». При этом президент Владимир Путин обращал внимание на то, что часть газового транзита через украинскую трубу всё же будет оставлена.
Контракт с Украиной подписывался на 10 лет. Одним из подписантов выступила Юлия Тимошенко, которая сегодня претендует на президентское кресло.
- Использованы фотографии:
- http://www.gazpromexport.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter