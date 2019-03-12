Самолет наблюдения ВВС США совершил очередной полёт над Россией
В рамках программы "Открытое небо" американский самолет наблюдения Boeing ОС-135В в очередной раз совершил пролет над территорией России, сообщает ресурс PlaneRadar.
На этот раз полет проводился в рамках совместной миссии Норвегии и США по договору Открытого неба. Как и в прошлые два полета, американский самолет наблюдения проводил полет по заранее утвержденному маршруту. По данным ресурса самолет взлетел с аэродрома в Хабаровске. где взял на борт российских наблюдателей, которые во время полета следили за соблюдением всех правил полета над территорией России и применении для наблюдения только разрешенных договором приборов и средств.
Самолет ВВС США OC-135В с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T, после взлета в Хабаровске пролетел в районе Комсомальска-на-Амуре, после чего в взял курс на Читу. По мнению российских военных экспертов, американцев очень интересует расположенная в этом районе ракетная бригада.
Это уже третий полет США в рамках договора над территорией России после возобновления действий договора. Первый и второй прошли соответственно 23 и 25 февраля и проводились над Забайкальским краем. О полетах российских наблюдателей пока не сообщается. Полеты самолетов наблюдения производятся по заранее утвержденной квоте для каждого государства.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
На этот раз полет проводился в рамках совместной миссии Норвегии и США по договору Открытого неба. Как и в прошлые два полета, американский самолет наблюдения проводил полет по заранее утвержденному маршруту. По данным ресурса самолет взлетел с аэродрома в Хабаровске. где взял на борт российских наблюдателей, которые во время полета следили за соблюдением всех правил полета над территорией России и применении для наблюдения только разрешенных договором приборов и средств.
Самолет ВВС США OC-135В с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T, после взлета в Хабаровске пролетел в районе Комсомальска-на-Амуре, после чего в взял курс на Читу. По мнению российских военных экспертов, американцев очень интересует расположенная в этом районе ракетная бригада.
Это уже третий полет США в рамках договора над территорией России после возобновления действий договора. Первый и второй прошли соответственно 23 и 25 февраля и проводились над Забайкальским краем. О полетах российских наблюдателей пока не сообщается. Полеты самолетов наблюдения производятся по заранее утвержденной квоте для каждого государства.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
- Использованы фотографии:
- U.S. Air Force
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