Лазерное оружие: технологии, история, состояние, перспективы. Часть 1

Схема первого лазера на искусственном рубине

Самодельный лазер на искусственном рубине с энергией импульса 5 Дж и простреленная семью импульсами этого лазера монета, лазер построен @Laserbuilder, им планируется создание аналогичного лазера с энергией импульса до 100 Дж

Самодельный азотный лазер, изготовленный Джарродом Кинси

Лазерная указка с оптической мощностью 7 Вт, длина волны 445 нм

Космический аппарат «Полюс» («Скиф-ДМ») на сверхтяжёлой ракете-носителе «Энергия»

Лазеры АЖ-4Т и АЖ-5Т из состава комплекса «Терра-3»

Лазерный комплекс воздушного базирования А-60

Волоконный лазер YLS мощностью 100 кВт производства IPG Photonics, по запросу доступны уровни мощности до 500 кВт

Лазерный комплекс «Пересвет»

Станция активных помех Л-370-3С

Боевой лазер HEL MD

Испытания боевого лазера HEL MD