Опытный БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie (США)
5 марта американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems при участии Научно-исследовательской лаборатории военно-воздушных сил США провела первый полет перспективного беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie. В будущем эта машина должна стать универсальной платформой для строительства боевых БПЛА разного назначения. Беспилотники на основе «Валькирии» предлагается использовать в качестве дополнения к существующим и перспективным самолетам, обеспечивающего рост их эффективности. Впрочем, пока речь идет только о летных испытаниях базовой платформы.
По данным Лаборатории ВВС (Air Force Research laboratory, AFRL), разработка проекта Kratos XQ-58A продолжалась около двух с половиной лет и велась в рамках более крупной программы создания БПЛА с малой стоимостью LCAAT (Low Cost Attritable Aircraft Technology). Работы стартовали после заключения соответствующего контракта в июле 2016 года. Примерно через год компания Kratos впервые огласила основные данные по своему проекту.
Первое опубликованное изображение БПЛА XQ-222
Изделие с рабочим названием XQ-222 Valkyrie должно было представлять собой дозвуковой малозаметный летательный аппарат с возможностью несения различной полезной нагрузки. Уже в то время рассматривались вопросы совместной эксплуатации БПЛА и пилотируемых самолетов в одном звене для решения общих задач. Расчетная дальность полета должна была превышать 3 тыс. морских миль (более 5550 км).
В январе 2018-го компания Kratos подтвердила продолжение работ, а также огласила свои планы на ближайшее время. Утверждалось, что первый опытный образец «Валькирии» будет построен и выведен на испытания до конца года. В ноябре стало известно, что БПЛА изменил свое обозначение. Старый индекс XQ-222 заменили новым – XQ-58A. Теперь изделие Valkyrie фигурирует в новостях только под вторым обозначением.
6 марта Лаборатория ВВС официально сообщила о проведении первого испытательного полета БПЛА XQ-58A. Полет состоялся 5 марта на полигоне Юма (шт. Аризона). Изделие находилось в воздухе в течение 76 минут и показало ожидаемые характеристики. Текущий план летных испытаний предусматривает проведение еще четырех полетов. На данный момент задачей фирмы Kratos и AFRL является определение реальных летно-технических характеристик, а также отработка систем управления и прочих элементов конструкции.
AFRL опубликовала короткий ролик, показывающий новый беспилотник в полете. Во время съемки этих кадров беспилотный аппарат выполнял правый вираж с креном. Другие режимы полета или маневры не демонстрировались. Также разработчики опубликовали фотографии опытного образца. Их можно сравнить с более старыми рекламными изображениями и определить, как развивался проект в последние годы.
Сроки завершения летно-конструкторских испытаний не уточняются. На выполнение всех необходимых тестовых полетов и сопутствующую доводку конструкции может уйти как несколько месяцев, так и несколько лет. Затем, вероятно, БПЛА XQ-58A получит дальнейшее развитие, после чего военным предстоит решить вопрос его необходимости войскам. Таким образом, будущее изделия Valkyrie пока остается неясным, но некоторые ожидаемые события уже известны.
***
Согласно техническому заданию, XQ-58A должен представляет собой малозаметный дозвуковой летательный аппарат, и это определило основные черты его облика. «Валькирия» имеет характерный внешний вид, показывающий применение стелс-технологий и оптимизацию планера для полетов с высокой дозвуковой скоростью. При этом, как можно судить по отдельным элементам конструкции, малозаметность прорабатывалась с прицелом на преодоление наземных элементов противовоздушной обороны.
Поскольку проект XQ-58A разрабатывался в рамках программы LCAAT, от его создателей требовалось определенное упрощение конструкции, производства и эксплуатации. За счет широкого применения существующих технологий и уже проверенных решений требовалось также сократить стоимость техники. Утверждается, что такие задачи были успешно решены.
XQ-58A имеет фюзеляж характерной формы, образованной несколькими изогнутыми поверхностями, с четко выраженными гранями на бортах. Сверху на нем помещается воздухозаборник, прикрытый от радиолокационного наблюдения снизу. Хвостовая оконечность машины оформлена в виде сопла с плоской нижней гранью, работающей в качестве своеобразного экрана. Обшивка фюзеляжа собрана из панелей разных форм. На ней, по всей видимости, присутствуют лючки различного назначения. Компоновка внутренних объемов неясна, хотя очевидно, что в хвостовой части расположен турбореактивный двигатель.
Планер оснащен среднерасположенным стреловидным крылом. Плоскость имеет небольшое сужение и оснащена, как минимум, элеронами. Хвостовое оперение построено по V-образной схеме и выполнено в виде двух стреловидных плоскостей, установленных по бокам от сопла с развалом наружу. Два руля такого оперения отвечают за управление по тангажу и рысканию.
В проекте XQ-58A особый интерес представляет бортовое радиоэлектронное оборудование. Прежде всего, беспилотник должен иметь систему дистанционного управления и автопилот – обычные для такой техники приборы. Также должны использоваться оптико-электронные или радиолокационные средства наблюдения В дальнейшем изделие Valkyrie предлагается применять в связке с боевыми самолетами, что предъявляет особые требования к его аппаратуре.
Ожидается, что XQ-58A вместе с некоторыми другими перспективными БПЛА в будущем сможет взаимодействовать с самолетами тактической авиации последних поколений. Они станут ведомыми пилотируемых истребителей или бомбардировщиков. На БПЛА предлагается возложить ведение разведки с передачей данных ведущему. Кроме того, беспилотники смогут нести различное вооружение и применять его по команде с управляющего самолета. Наличие беспилотных аппаратов со своими приборами наблюдения и вооружением может заметным образом повысить потенциал фронтовой авиации.
В связи с необходимостью обеспечения малозаметности используются внутренние отсеки для вооружения. Каждый из них оснащен четырьмя точками подвески грузоподъемностью по 250 кг каждая. Имеются сведения о возможности использования точек внешней подвески под крылом. Предполагается, что «Валькирию» будут вооружать управляемыми бомбами и ракетами «воздух-поверхность» разных типов, имеющими допустимые габариты и массу. Сможет ли новый БПЛА бороться с воздушными целями – неизвестно.
В существующем виде XQ-58A имеет длину 9,1 м и крыло размахом 8,2 м. Взлетная масса неизвестна. Полезная нагрузка – до 2 т. Расчетная максимальная скорость – 1050 км/ч. Дальность пока определяется на уровне 3500-4000 км. Практический потолок – 13,7 км.
***
Несколько дней назад БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie совершил свой первый полет. В ближайшее время ожидаются еще несколько тестовых вылетов, в ходе которых проверят основные возможности и характеристики машины. Текущие летно-конструкторские испытания включают пять полетов, разделенных на две фазы. Несмотря на малую продолжительность проверок, компания Kratos и AFRL планируют установить все необходимые параметры и качества новой машины.
Далее ожидается анализ результатов испытаний, после чего последуют те или иные выводы. При отсутствии серьезных проблем на стадии испытаний можно ожидать, что компании-разработчику поручат продолжать развитие существующего проекта с учетом будущего боевого применения техники. Платформу в виде БПЛА «Валькирия» предстоит оснастить различной аппаратурой, необходимой для взаимодействия с пилотируемыми самолетами и использования вооружений.
Итогом программы LCAAT, в рамках которой создается нынешний XQ-58A, может стать появление кардинально новой тактики применения фронтовой авиации. Основные задачи по прорыву ПВО и уничтожению наземных объектов (также возможна и борьба за превосходство в воздухе) будут выполняться смешанным звеном, включающим пилотируемый истребитель-бомбардировщик четвертого или пятого поколения и некоторое количество беспилотников.
В таком звене БПЛА смогут взять на себя роли разведчиков и носителей вооружения. Пилотируемый самолет, в свою очередь, станет своеобразным командным пунктом с возможностью отслеживания обстановки и применения вооружений. Ожидается, что такой комплекс обеспечит преимущества перед современными методиками применения авиации.
При использовании БПЛА типа LCAAT существенно снижаются риски для пилотируемого самолета. Он может находиться на безопасном расстоянии от объектов ПВО противника и решать боевую задачу при помощи беспилотников. Применение стелс-технологий снизит вероятность обнаружения и перехвата БПЛА, а на случай успешной работы ПВО противника предусматривается снижение стоимости аппарата. Иными словами, летчик не будет рисковать своим самолетом, а потеря БПЛА не нанесет большого ущерба парку техники и военному бюджету.
На уровне общих идей программа LCAAT выглядит интересно и многообещающе, однако оригинальная концепция пока далека от полноценной реализации. Перспективный БПЛА, призванный дополнить пилотируемые самолеты тактической авиации, лишь недавно выполнил свой первый полет и ему предстоит продолжать испытания. Перед разработчиками стоят особые конструкторские задачи. Часть их удалось успешно решить, что позволило поднять опытную машину в воздух. Теперь Kratos Unmanned Aerial Systems и AFRL должны выполнить следующие этапы работ.
Недавний первый полет опытного БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie является важнейшим событием в истории программы LCAAT, а в будущем может оказаться, что он является этапным и для всей беспилотной программы США. Тем не менее, пока не стоит переоценивать этот проект, принимая во внимание только предлагаемую концепцию и ожидаемые результаты. В ближайшем будущем должны появиться новые сообщения о ходе работ по LCAAT и XQ-58A, которые позволят сделать более точные прогнозы.
По материалам сайтов:
https://afresearchlab.com/
http://kratosdefense.com/
http://thedrive.com/
https://unmannedsystemstechnology.com/
https://bmpd.livejournal.com/
По данным Лаборатории ВВС (Air Force Research laboratory, AFRL), разработка проекта Kratos XQ-58A продолжалась около двух с половиной лет и велась в рамках более крупной программы создания БПЛА с малой стоимостью LCAAT (Low Cost Attritable Aircraft Technology). Работы стартовали после заключения соответствующего контракта в июле 2016 года. Примерно через год компания Kratos впервые огласила основные данные по своему проекту.
Первое опубликованное изображение БПЛА XQ-222
Изделие с рабочим названием XQ-222 Valkyrie должно было представлять собой дозвуковой малозаметный летательный аппарат с возможностью несения различной полезной нагрузки. Уже в то время рассматривались вопросы совместной эксплуатации БПЛА и пилотируемых самолетов в одном звене для решения общих задач. Расчетная дальность полета должна была превышать 3 тыс. морских миль (более 5550 км).
В январе 2018-го компания Kratos подтвердила продолжение работ, а также огласила свои планы на ближайшее время. Утверждалось, что первый опытный образец «Валькирии» будет построен и выведен на испытания до конца года. В ноябре стало известно, что БПЛА изменил свое обозначение. Старый индекс XQ-222 заменили новым – XQ-58A. Теперь изделие Valkyrie фигурирует в новостях только под вторым обозначением.
6 марта Лаборатория ВВС официально сообщила о проведении первого испытательного полета БПЛА XQ-58A. Полет состоялся 5 марта на полигоне Юма (шт. Аризона). Изделие находилось в воздухе в течение 76 минут и показало ожидаемые характеристики. Текущий план летных испытаний предусматривает проведение еще четырех полетов. На данный момент задачей фирмы Kratos и AFRL является определение реальных летно-технических характеристик, а также отработка систем управления и прочих элементов конструкции.
AFRL опубликовала короткий ролик, показывающий новый беспилотник в полете. Во время съемки этих кадров беспилотный аппарат выполнял правый вираж с креном. Другие режимы полета или маневры не демонстрировались. Также разработчики опубликовали фотографии опытного образца. Их можно сравнить с более старыми рекламными изображениями и определить, как развивался проект в последние годы.
Сроки завершения летно-конструкторских испытаний не уточняются. На выполнение всех необходимых тестовых полетов и сопутствующую доводку конструкции может уйти как несколько месяцев, так и несколько лет. Затем, вероятно, БПЛА XQ-58A получит дальнейшее развитие, после чего военным предстоит решить вопрос его необходимости войскам. Таким образом, будущее изделия Valkyrie пока остается неясным, но некоторые ожидаемые события уже известны.
***
Согласно техническому заданию, XQ-58A должен представляет собой малозаметный дозвуковой летательный аппарат, и это определило основные черты его облика. «Валькирия» имеет характерный внешний вид, показывающий применение стелс-технологий и оптимизацию планера для полетов с высокой дозвуковой скоростью. При этом, как можно судить по отдельным элементам конструкции, малозаметность прорабатывалась с прицелом на преодоление наземных элементов противовоздушной обороны.
Поскольку проект XQ-58A разрабатывался в рамках программы LCAAT, от его создателей требовалось определенное упрощение конструкции, производства и эксплуатации. За счет широкого применения существующих технологий и уже проверенных решений требовалось также сократить стоимость техники. Утверждается, что такие задачи были успешно решены.
XQ-58A имеет фюзеляж характерной формы, образованной несколькими изогнутыми поверхностями, с четко выраженными гранями на бортах. Сверху на нем помещается воздухозаборник, прикрытый от радиолокационного наблюдения снизу. Хвостовая оконечность машины оформлена в виде сопла с плоской нижней гранью, работающей в качестве своеобразного экрана. Обшивка фюзеляжа собрана из панелей разных форм. На ней, по всей видимости, присутствуют лючки различного назначения. Компоновка внутренних объемов неясна, хотя очевидно, что в хвостовой части расположен турбореактивный двигатель.
Планер оснащен среднерасположенным стреловидным крылом. Плоскость имеет небольшое сужение и оснащена, как минимум, элеронами. Хвостовое оперение построено по V-образной схеме и выполнено в виде двух стреловидных плоскостей, установленных по бокам от сопла с развалом наружу. Два руля такого оперения отвечают за управление по тангажу и рысканию.
В проекте XQ-58A особый интерес представляет бортовое радиоэлектронное оборудование. Прежде всего, беспилотник должен иметь систему дистанционного управления и автопилот – обычные для такой техники приборы. Также должны использоваться оптико-электронные или радиолокационные средства наблюдения В дальнейшем изделие Valkyrie предлагается применять в связке с боевыми самолетами, что предъявляет особые требования к его аппаратуре.
Ожидается, что XQ-58A вместе с некоторыми другими перспективными БПЛА в будущем сможет взаимодействовать с самолетами тактической авиации последних поколений. Они станут ведомыми пилотируемых истребителей или бомбардировщиков. На БПЛА предлагается возложить ведение разведки с передачей данных ведущему. Кроме того, беспилотники смогут нести различное вооружение и применять его по команде с управляющего самолета. Наличие беспилотных аппаратов со своими приборами наблюдения и вооружением может заметным образом повысить потенциал фронтовой авиации.
В связи с необходимостью обеспечения малозаметности используются внутренние отсеки для вооружения. Каждый из них оснащен четырьмя точками подвески грузоподъемностью по 250 кг каждая. Имеются сведения о возможности использования точек внешней подвески под крылом. Предполагается, что «Валькирию» будут вооружать управляемыми бомбами и ракетами «воздух-поверхность» разных типов, имеющими допустимые габариты и массу. Сможет ли новый БПЛА бороться с воздушными целями – неизвестно.
В существующем виде XQ-58A имеет длину 9,1 м и крыло размахом 8,2 м. Взлетная масса неизвестна. Полезная нагрузка – до 2 т. Расчетная максимальная скорость – 1050 км/ч. Дальность пока определяется на уровне 3500-4000 км. Практический потолок – 13,7 км.
***
Несколько дней назад БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie совершил свой первый полет. В ближайшее время ожидаются еще несколько тестовых вылетов, в ходе которых проверят основные возможности и характеристики машины. Текущие летно-конструкторские испытания включают пять полетов, разделенных на две фазы. Несмотря на малую продолжительность проверок, компания Kratos и AFRL планируют установить все необходимые параметры и качества новой машины.
Далее ожидается анализ результатов испытаний, после чего последуют те или иные выводы. При отсутствии серьезных проблем на стадии испытаний можно ожидать, что компании-разработчику поручат продолжать развитие существующего проекта с учетом будущего боевого применения техники. Платформу в виде БПЛА «Валькирия» предстоит оснастить различной аппаратурой, необходимой для взаимодействия с пилотируемыми самолетами и использования вооружений.
Итогом программы LCAAT, в рамках которой создается нынешний XQ-58A, может стать появление кардинально новой тактики применения фронтовой авиации. Основные задачи по прорыву ПВО и уничтожению наземных объектов (также возможна и борьба за превосходство в воздухе) будут выполняться смешанным звеном, включающим пилотируемый истребитель-бомбардировщик четвертого или пятого поколения и некоторое количество беспилотников.
В таком звене БПЛА смогут взять на себя роли разведчиков и носителей вооружения. Пилотируемый самолет, в свою очередь, станет своеобразным командным пунктом с возможностью отслеживания обстановки и применения вооружений. Ожидается, что такой комплекс обеспечит преимущества перед современными методиками применения авиации.
При использовании БПЛА типа LCAAT существенно снижаются риски для пилотируемого самолета. Он может находиться на безопасном расстоянии от объектов ПВО противника и решать боевую задачу при помощи беспилотников. Применение стелс-технологий снизит вероятность обнаружения и перехвата БПЛА, а на случай успешной работы ПВО противника предусматривается снижение стоимости аппарата. Иными словами, летчик не будет рисковать своим самолетом, а потеря БПЛА не нанесет большого ущерба парку техники и военному бюджету.
На уровне общих идей программа LCAAT выглядит интересно и многообещающе, однако оригинальная концепция пока далека от полноценной реализации. Перспективный БПЛА, призванный дополнить пилотируемые самолеты тактической авиации, лишь недавно выполнил свой первый полет и ему предстоит продолжать испытания. Перед разработчиками стоят особые конструкторские задачи. Часть их удалось успешно решить, что позволило поднять опытную машину в воздух. Теперь Kratos Unmanned Aerial Systems и AFRL должны выполнить следующие этапы работ.
Недавний первый полет опытного БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie является важнейшим событием в истории программы LCAAT, а в будущем может оказаться, что он является этапным и для всей беспилотной программы США. Тем не менее, пока не стоит переоценивать этот проект, принимая во внимание только предлагаемую концепцию и ожидаемые результаты. В ближайшем будущем должны появиться новые сообщения о ходе работ по LCAAT и XQ-58A, которые позволят сделать более точные прогнозы.
По материалам сайтов:
https://afresearchlab.com/
http://kratosdefense.com/
http://thedrive.com/
https://unmannedsystemstechnology.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Kratos Unmanned Aerial Systems / kratosdefense.com, AFRL / afresearchlab.com
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