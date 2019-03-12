Террористическая акция на Храмовой горе в Иерусалиме
Израильская полиция сообщает о террористической акции в районе Храмовой горы в Иерусалиме. По версии очевидцев, к храмовому комплексу подошли несколько палестинцев, и один из них бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении поста полиции. По данным СМИ Израиля, один из офицеров полиции получил серьёзное ранение и впоследствии был доставлен в больницу.
В это время сотрудники правоохранительных органов перекрыли все входы в храмовый комплекс и приступили к эвакуации тех туристов и местных жителей, которые там уже находились. Но в тот самый момент десятки палестинцев, как сообщает издание The Jerusalem Post, бросились на сотрудников полиции. Завязалась драка.
По некоторым сведениям, радикально настроенные палестинцы решили устроить акцию протеста и террористическую акцию в связи с заявлением израильского министра Гилада Эрдана. Министр правительства Биньямина Нетаньяху накануне заявил о том, что на Храмовой горе не будет допущено строительство ещё одной мечети. Как отмечают СМИ Палестины, Эрдан заявил, что вторая мечеть на Храмовой горе может помешать молиться там еврейскому населению.
Религиозные вопросы в Иерусалиме, как и статус самого города, по-прежнему остаются крайне болезненной темой при обсуждении палестино-израильских отношений.
Напомним, что некоторое время назад президент США заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а затем объявил о наличии плана по "совершению сделки века на Ближнем Востоке". Когда этот план Трамп собирается начать реализовывать (если собирается), пока не сообщается.
В это время сотрудники правоохранительных органов перекрыли все входы в храмовый комплекс и приступили к эвакуации тех туристов и местных жителей, которые там уже находились. Но в тот самый момент десятки палестинцев, как сообщает издание The Jerusalem Post, бросились на сотрудников полиции. Завязалась драка.
По некоторым сведениям, радикально настроенные палестинцы решили устроить акцию протеста и террористическую акцию в связи с заявлением израильского министра Гилада Эрдана. Министр правительства Биньямина Нетаньяху накануне заявил о том, что на Храмовой горе не будет допущено строительство ещё одной мечети. Как отмечают СМИ Палестины, Эрдан заявил, что вторая мечеть на Храмовой горе может помешать молиться там еврейскому населению.
Религиозные вопросы в Иерусалиме, как и статус самого города, по-прежнему остаются крайне болезненной темой при обсуждении палестино-израильских отношений.
Напомним, что некоторое время назад президент США заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а затем объявил о наличии плана по "совершению сделки века на Ближнем Востоке". Когда этот план Трамп собирается начать реализовывать (если собирается), пока не сообщается.
- Использованы фотографии:
- https://www.jpost.com
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