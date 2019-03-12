Террористическая акция на Храмовой горе в Иерусалиме

Израильская полиция сообщает о террористической акции в районе Храмовой горы в Иерусалиме. По версии очевидцев, к храмовому комплексу подошли несколько палестинцев, и один из них бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении поста полиции. По данным СМИ Израиля, один из офицеров полиции получил серьёзное ранение и впоследствии был доставлен в больницу.В это время сотрудники правоохранительных органов перекрыли все входы в храмовый комплекс и приступили к эвакуации тех туристов и местных жителей, которые там уже находились. Но в тот самый момент десятки палестинцев, как сообщает издание The Jerusalem Post, бросились на сотрудников полиции. Завязалась драка.По некоторым сведениям, радикально настроенные палестинцы решили устроить акцию протеста и террористическую акцию в связи с заявлением израильского министра Гилада Эрдана. Министр правительства Биньямина Нетаньяху накануне заявил о том, что на Храмовой горе не будет допущено строительство ещё одной мечети. Как отмечают СМИ Палестины, Эрдан заявил, что вторая мечеть на Храмовой горе может помешать молиться там еврейскому населению.Религиозные вопросы в Иерусалиме, как и статус самого города, по-прежнему остаются крайне болезненной темой при обсуждении палестино-израильских отношений.Напомним, что некоторое время назад президент США заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а затем объявил о наличии плана по "совершению сделки века на Ближнем Востоке". Когда этот план Трамп собирается начать реализовывать (если собирается), пока не сообщается.