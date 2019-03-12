В ЕС отказали России в стратегическом партнёрстве и призвали остановить СП-2

Парламент Европы подчеркивает, что Россия является важным членом Совета Европы и международного сообщества, и выражает надежду, что ЕП сможет убедить Россию не покидать Совет Европы

Евросоюз больше не считает Россию стратегическим партнером, соглашение о партнерстве России и ЕС должно быть пересмотрено, говорится в резолюции Европарламента, принятой сегодня на пленарной сессии в Страсбурге.Европейские парламентарии во вторник приняли резолюцию, в которой предложили больше не считать Россию стратегическим партнером ЕС, а подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) пересмотреть. Такое решение было принято на основании того, что внешняя и внутренняя политика России якобы полностью противоречит целям и базовым ценностям Европейского союза. На основании этого вывода предложено перейти "к критической и всеобъемлющей переоценке отношений ЕС с Российской Федерацией".Главной же причиной в Европарламенте называют "действия России в отношении Украины, начиная с 2014 года".Также в принятой резолюции европарламентарии призвали остановить строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку, по их мнению, СП-2 усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, а также угрожает внутреннему европейскому рынку и не соответствует энергетической политике ЕС. Также в евродепутаты призвали расширить персональные санкции в отношении российских граждан и ограничить доступ России к финансам и технологиям.Инициатором всех этих предложений стала евродепутат от Латвии Сандра Калниете. За документ проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.При этом, отказывая России в стратегическом партнерстве, в Европарламенте надеются, что Россия не покинет Совет Европы. В ЕП даже приняли соответствующую поправку к докладу о политических отношениях с Россией.- говорится в поправке к принятому документу.