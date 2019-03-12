Начальство райотделов МВД в стране "посыпалось" по делам о коррупции

Районные отделы полиции Воронежской области стали часто попадать в общероссийские информационные сводки. При этом попадание вовсе не связано с потрясающей раскрываемостью преступлений или иными выдающимися в позитивном плане достижениями. В сводках они оказываются из-за деятельности руководителей этих отделов.Так, накануне стало известно о задержании начальника Новоусманского райотдела МВД РФ подполковника Анатолия Уварова. При этом задержание не было «тривиальным». Чтобы оказаться внутри здания, бойцам спецподразделения ФСБ пришлось брать его буквально штурмом. Сразу же после того как спецназовцы оказались внутри здания райотдела полиции, все выходы ими были заблокированы. Сотрудникам полиции было запрещено использовать средства связи.Осуществлена выемка документов, включая служебные журналы начальства райотдела.Помимо Анатолия Уварова, который ранее возглавлял другой райотдел Воронежской области (Эртильский), по делу о превышении должностных полномочий задержаны ещё два офицера полиции. В частности, полицейских Новой Усмани (для справки: официально самое крупное село России) подозревают в сокрытии преступлений.Около месяца назад по материалам регионального управления ФСБ в дело заместителя начальник Грибановского райотдела полиции был добавлен эпизод о причастности офицера к совершению коррупционных преступлений. Ранее 48-летнего Игоря Выборных сотрудники УФСБ вывели прямо с проходившего совещания. Выборных подозревается в сборе средств в личных корыстных целях с сотрудников ГИБДД. В местных СМИ сообщается, что «гаишники» платили замначальника райотдела деньги, чтобы тот не пытался вникнуть в их работу.Но Воронежская область не единственная в списке российских регионов, где проводятся задержания высокопоставленных полицейских в последнее время.Сегодня стало известно о задержании в Хакасии начальника республиканского управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Подполковник полиции, как отмечает следствие, предложил (внимание!) помощь лицу, сбывающему наркотики, у которого был украден товар. Как сообщает ТАСС, высокопоставленный полицейский обещал найти украденный у наркоторговца товар за денежное вознаграждение.Также в этом списке Пензенская область, Дагестан, Москва и ряд других субъектов федерации. Местные "князьки" в погонах посыпались, или системной кампанией по борьбе с коррупцией это назвать нельзя?