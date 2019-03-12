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В Госдуме предложил пересмотреть нормы Конституции

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В российской Госдуме предложили пересмотреть положения Конституции в части верховенства международного права над национальным законодательством. Поводом к этому послужили различные инициативы, выдвигаемые в межгосударственных парламентских организациях с целью очернения России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает ТАСС.

В Госдуме предложил пересмотреть нормы Конституции



Толстой отметил, что согласно российской Конституции международное право имеет верховенство над национальным. Он обратил внимание на то, что в последнее время западные страны все чаще выдвигают в сторону России различные инициативы с целью ее очернения, принимают различные резолюции и законопроекты, направленные против России, а "мы признаем их главенство над национальными законами".

Опыт последних лет ясно показал, что нам пора начать руководствоваться только своими интересами, а не жить по чужой указке. В приоритете должны встать интересы российских граждан, а не принятые в Европе доклады, резолюции и рекомендации


- заявил Петр Толстой в рамках утренней десятиминутки.

По мнению вице-спикера, российской власти необходимо прекращать обращать внимание на то, что думают в Европе о внутренних делах России, поскольку они "внутренние", а не международные.

В 2015 году первый зампредседателя комитета по международным делам Леонид Калашников (КПРФ) призвал определиться с тем, что важнее: Конституция РФ или "какие-то конвенции какого-то Евросоюза и какие-то законы международного характера". За отмену приоритета международного права над национальным также выступал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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