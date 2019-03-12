В Госдуме предложил пересмотреть нормы Конституции
В российской Госдуме предложили пересмотреть положения Конституции в части верховенства международного права над национальным законодательством. Поводом к этому послужили различные инициативы, выдвигаемые в межгосударственных парламентских организациях с целью очернения России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает ТАСС.
Толстой отметил, что согласно российской Конституции международное право имеет верховенство над национальным. Он обратил внимание на то, что в последнее время западные страны все чаще выдвигают в сторону России различные инициативы с целью ее очернения, принимают различные резолюции и законопроекты, направленные против России, а "мы признаем их главенство над национальными законами".
- заявил Петр Толстой в рамках утренней десятиминутки.
По мнению вице-спикера, российской власти необходимо прекращать обращать внимание на то, что думают в Европе о внутренних делах России, поскольку они "внутренние", а не международные.
В 2015 году первый зампредседателя комитета по международным делам Леонид Калашников (КПРФ) призвал определиться с тем, что важнее: Конституция РФ или "какие-то конвенции какого-то Евросоюза и какие-то законы международного характера". За отмену приоритета международного права над национальным также выступал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Толстой отметил, что согласно российской Конституции международное право имеет верховенство над национальным. Он обратил внимание на то, что в последнее время западные страны все чаще выдвигают в сторону России различные инициативы с целью ее очернения, принимают различные резолюции и законопроекты, направленные против России, а "мы признаем их главенство над национальными законами".
Опыт последних лет ясно показал, что нам пора начать руководствоваться только своими интересами, а не жить по чужой указке. В приоритете должны встать интересы российских граждан, а не принятые в Европе доклады, резолюции и рекомендации
- заявил Петр Толстой в рамках утренней десятиминутки.
По мнению вице-спикера, российской власти необходимо прекращать обращать внимание на то, что думают в Европе о внутренних делах России, поскольку они "внутренние", а не международные.
В 2015 году первый зампредседателя комитета по международным делам Леонид Калашников (КПРФ) призвал определиться с тем, что важнее: Конституция РФ или "какие-то конвенции какого-то Евросоюза и какие-то законы международного характера". За отмену приоритета международного права над национальным также выступал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru
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