Ждать ли Рунета за железным занавесом?

После того как российское правительство выступило с инициативой создания системы маршрутизации интернет-трафика с целью обеспечения надёжной и независимой от внешнего влияния работы Глобальной сети, представители либеральной оппозиции посредством социальных сетей стали стремительно «закидывать» в народные массы информацию об изоляции Интернета, о железном занавесе для сети.А 10 марта во многих регионах России прошли организованные либеральной тусовкой митинги «За свободу Интернета». К её большому огорчению, общественность не проявила особого интереса к этой теме, на митингах основную массу составляли не знающие закона активисты и их дети.По крайней мере, именно так всё было по мнению ведущего YouTube-канала PolitRussia Руслана Осташко.Он считает, что прошедшая акция протеста против ограничений в Интернете для либеральной оппозиции - это не только стремление спровоцировать людей на негодование и агрессию, но и ещё один способ попиариться. И вообще, кроме представителей "либеральной оппозиции", никого иного на митингах, по мнению автора ролика, не было.Как отмечает журналист, попасть на акцию «за свободу интернета» смогли только избранные. Так, к примеру, съёмочным группам каналов RT и Life доступ туда был закрыт. Такая позиция организаторов акции может свидетельствовать об их лицемерии и следовании двойным стандартам.На самом деле, ситуация с так называемым "защищённым Интернетом" вызывает вопросы уже по той причине, что многие начинания правительства из числа недавних приводили к далеко не самым позитивным для общественности результатам. При этом сами начинания преподносились исключительно как благо для народа, начиная от переименования милиции в полицию (до сих пор сама полиция не понимает, в чём был практический смысл) до решения по поднятию возраста выхода на пенсию.