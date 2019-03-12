Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
Эстонская внешняя разведка выступила с утверждением, что строящиеся Россией газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" угрожают безопасности Европы. Об этом говорится в обнародованном ежегоднике эстонского департамента внешней разведки "Эстония в среде международной безопасности - 2019".
По утверждению эстонского Департамента информации (внешняя разведка Эстонии), строительство российских газопроводов значительно увеличит зависимость европейских стран от российского газа, что даст Москве дополнительные рычаги политического влияния на Европу, а это угрожает безопасности европейских стран.
Эстонские разведчики полагают, что закончив строительство газопроводов и связав потребителей представленной услугой, Россия затруднит создание альтернативных каналов поставки газа в Европу и поставит под сомнение необходимость сохранения транзита газа через ГТС Украины.
Ровно год назад эстонская разведка опубликовала ежегодный доклад, посвященный вооруженным силам России. В докладе было указано, что слабой стороной российской армии являются небрежность, коррупция, воровство и слабая мораль. Эстонские разведчики предрекли российской армии массовые сокращения ввиду экономических трудностей, связанных с введенными против России экономических санкций.
По утверждению эстонского Департамента информации (внешняя разведка Эстонии), строительство российских газопроводов значительно увеличит зависимость европейских стран от российского газа, что даст Москве дополнительные рычаги политического влияния на Европу, а это угрожает безопасности европейских стран.
Эстонские разведчики полагают, что закончив строительство газопроводов и связав потребителей представленной услугой, Россия затруднит создание альтернативных каналов поставки газа в Европу и поставит под сомнение необходимость сохранения транзита газа через ГТС Украины.
Ровно год назад эстонская разведка опубликовала ежегодный доклад, посвященный вооруженным силам России. В докладе было указано, что слабой стороной российской армии являются небрежность, коррупция, воровство и слабая мораль. Эстонские разведчики предрекли российской армии массовые сокращения ввиду экономических трудностей, связанных с введенными против России экономических санкций.
- Использованы фотографии:
- https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm
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